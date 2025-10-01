ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్!!
దసరా సందర్భంగా ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు బంపర్ ఆఫర్ - ఈనెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 6వరకు సెమీ డీలక్స్ ఆపై బస్సులు ఎక్కిన వారికి నగదు బహుమతి
Published : October 1, 2025 at 12:02 PM IST
Lucky Draw for RTC Passengers : ఆర్టీసీ (రోడ్డు రవాణా సంస్థ) ప్రయాణికులకు మరింత దగ్గరయ్యేందుకు సరికొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు దూసుకెళ్తోంది. పండగ వేళల్లో ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి, ప్రయాణికులను ప్రైవేటు ట్రావెల్స్కు వెళ్లకుండా ఉండేందుకు దసరా లక్కీ డ్రా పేరుతో బంపర్ ఆఫర్ను ప్రకటించింది.
ఇంచుమించు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్కు తగ్గకుండా పండగ సీజన్లో టికెట్లపై డిస్కౌంట్లు ఇస్తోంది. ఈ లక్కీ డ్రా సెప్టెంబరు 27న ప్రారంభమైంది. అక్టోబర్ 6వ తేదీ వరకు ఈ ఆఫర్ నడవనుంది. దీనికి గాను ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని 11 డిపోలకు చెందిన బస్సుల్లో ప్రయాణించేవారు తాము తీసుకున్న టికెట్పై పేరు, ఫోను నంబరు, చిరునామా రాసి బస్టాండ్లో ఏర్పాటు చేసిన డబ్బాలో వేయాల్సి ఉంటుంది.
రోజూ 6 లక్షల మంది ప్రయాణం : ఉమ్మడి జిల్లాలోని 11 డిపోలకు చెందిన బస్సుల్లో రోజుకు సాధారణ రోజుల్లో 4.5 లక్షల నుంచి 5 లక్షల వరకు ప్రయాణిస్తారు. పండగ వేళల్లో 6 లక్షల వరకు ప్రయాణికులు బస్సుల్లో గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటారు. వారిని ఆకర్షించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన లక్కీ డ్రా స్కీంతో మరింతమంది పెరిగే అవకాశముంటుంది.
మొదటి బహుమతి రూ.25 వేలు : లక్కీడ్రా లో మొదటి బహుమతి గెలుచుకున్నవారికి రూ.25 వేలు చెల్లించనుంది. రెండో బహుమతికి రూ.15 వేలు, మూడో బహుమతి కింద రూ.10 వేలు అందించనున్నారు.
పాల్గొనేందుకు అర్హత : ఆర్టీసీకి చెందిన హైఎండ్ బస్సులు – సెమీ డీలక్స్, మెట్రో డీలక్స్, డీలక్స్, సూపర్ లగ్జరీ, లహరి నాన్-ఏసీ, ఏసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించిన వారు మాత్రమే ఈ లక్కీ డ్రాలో పాల్గొనేందుకు అర్హులు.
పాల్గొనే విధానం : ఆర్టీసీ బస్సు సర్వీసుల్లో ప్రయాణం పూర్తయిన తర్వాత వారి టికెట్పై తమ పూర్తి పేరు, ఫోన్ నంబరు స్పష్టంగా రాయాలి. ఆ తర్వాత టికెట్ను బస్ స్టేషన్లలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక డ్రాప్ బాక్స్లలో వేయాలి. ఆర్టీసీ సంస్థ ప్రతి రీజియన్కు ముగ్గురు చొప్పున మొత్తం 11 రీజియన్ల నుంచి 33 మంది విజేతలను ఎంపిక చేస్తుంది. కరీంనగర్ రీజియన్ కార్యాలయంలో ఈ నెల 8న సాయంత్రం 4 గంటలకు తీసే డ్రాలో ముగ్గురు విజేతలను ప్రకటిస్తారు.
ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు : బతుకమ్మ, దసరా పండుగల సందర్భంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందించడానికి టీజీఎస్ ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్ సర్వీసులు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు 7,754 స్పెషల్ బస్సులు నడుపుతోంది. గత దసరా కంటే ఈ సారి రద్దీకి తగ్గట్లుగా అదనంగా 617 బస్సు సర్వీసులను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అక్టోబరు 5,6 తేదీల్లో తిరుగు ప్రయాణం కోసం ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ బస్సుల్లో అదనంగా 50 శాతం వరకు అదనపు ఛార్జీలను వసూలు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.
