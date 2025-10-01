ETV Bharat / state

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్​!!

దసరా సందర్భంగా ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు బంపర్​ ఆఫర్​ - ఈనెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 6వరకు సెమీ డీలక్స్ ఆపై బస్సులు ఎక్కిన వారికి నగదు బహుమతి

Lucky Draw for RTC Passengers
Lucky Draw for RTC Passengers (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 12:02 PM IST

Lucky Draw for RTC Passengers : ఆర్టీసీ (రోడ్డు రవాణా సంస్థ) ప్రయాణికులకు మరింత దగ్గరయ్యేందుకు సరికొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు దూసుకెళ్తోంది. పండగ వేళల్లో ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి, ప్రయాణికులను ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​కు వెళ్లకుండా ఉండేందుకు దసరా లక్కీ డ్రా పేరుతో బంపర్​ ఆఫర్​ను ప్రకటించింది.

ఇంచుమించు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​కు తగ్గకుండా పండగ సీజన్లో టికెట్లపై డిస్కౌంట్లు ఇస్తోంది. ఈ లక్కీ డ్రా సెప్టెంబరు 27న ప్రారంభమైంది. అక్టోబర్​ 6వ తేదీ వరకు ఈ ఆఫర్​ నడవనుంది. దీనికి గాను ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలోని 11 డిపోలకు చెందిన బస్సుల్లో ప్రయాణించేవారు తాము తీసుకున్న టికెట్​పై పేరు, ఫోను నంబరు, చిరునామా రాసి బస్టాండ్​లో ఏర్పాటు చేసిన డబ్బాలో వేయాల్సి ఉంటుంది.

రోజూ 6 లక్షల మంది ప్రయాణం : ఉమ్మడి జిల్లాలోని 11 డిపోలకు చెందిన బస్సుల్లో రోజుకు సాధారణ రోజుల్లో 4.5 లక్షల నుంచి 5 లక్షల వరకు ప్రయాణిస్తారు. పండగ వేళల్లో 6 లక్షల వరకు ప్రయాణికులు బస్సుల్లో గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటారు. వారిని ఆకర్షించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన లక్కీ డ్రా స్కీంతో మరింతమంది పెరిగే అవకాశముంటుంది.

మొదటి బహుమతి రూ.25 వేలు : లక్కీడ్రా లో మొదటి బహుమతి గెలుచుకున్నవారికి రూ.25 వేలు చెల్లించనుంది. రెండో బహుమతికి రూ.15 వేలు, మూడో బహుమతి కింద రూ.10 వేలు అందించనున్నారు.

పాల్గొనేందుకు అర్హత : ఆర్టీసీకి చెందిన హైఎండ్ బస్సులు – సెమీ డీలక్స్, మెట్రో డీలక్స్, డీలక్స్, సూపర్ లగ్జరీ, లహరి నాన్-ఏసీ, ఏసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించిన వారు మాత్రమే ఈ లక్కీ డ్రాలో పాల్గొనేందుకు అర్హులు.

పాల్గొనే విధానం : ఆర్టీసీ బస్సు సర్వీసుల్లో ప్రయాణం పూర్తయిన తర్వాత వారి టికెట్​పై తమ పూర్తి పేరు, ఫోన్​ నంబరు స్పష్టంగా రాయాలి. ఆ తర్వాత టికెట్​ను బస్​ స్టేషన్లలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక డ్రాప్​ బాక్స్​లలో వేయాలి. ఆర్టీసీ సంస్థ ప్రతి రీజియన్​కు ముగ్గురు చొప్పున మొత్తం 11 రీజియన్​ల నుంచి 33 మంది విజేతలను ఎంపిక చేస్తుంది. కరీంనగర్‌ రీజియన్‌ కార్యాలయంలో ఈ నెల 8న సాయంత్రం 4 గంటలకు తీసే డ్రాలో ముగ్గురు విజేతలను ప్రకటిస్తారు.

ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు : బతుకమ్మ, దసరా పండుగల సందర్భంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందించడానికి టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ స్పెషల్​ బస్​ సర్వీసులు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు 7,754 స్పెషల్​ బస్సులు నడుపుతోంది. గత దసరా కంటే ఈ సారి రద్దీకి తగ్గట్లుగా అదనంగా 617 బస్సు సర్వీసులను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అక్టోబరు 5,6 తేదీల్లో తిరుగు ప్రయాణం కోసం ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ బస్సుల్లో అదనంగా 50 శాతం వరకు అదనపు ఛార్జీలను వసూలు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.

