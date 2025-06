ETV Bharat / state

'సాక్షి' ఛానల్‌ జర్నలిస్ట్​పై కేసు నమోదు చేయాలి - డీజీపీకి రఘురామ రాజు లేఖ - RRR COMPLAINT TO DGP

RRR Complaint to DGP ( ETV Barat )

Published : June 7, 2025 at 8:15 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

RRR Complaint to DGP About Sakshi Channel Anchor and Journalist: అమరావతి రాజధాని ఆ ప్రాంత మహిళలపై అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు సాక్షి ఛానల్‌ యాంకర్‌ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు, పాత్రికేయుడు కృష్ణంరాజుపై కేసు నమోదు చేయాలని శాసనసభ ఉపసభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు డీజీపీకి లేఖ రాశారు. మహిళలపై ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేశారని, పరువుకు భంగం కలిగించేలా మాట్లాడారన్నారు.

చర్చలో చేసిన వ్యాఖ్యలు నిరాధారమైనవే కాకుండా పూర్తి అవమానకరంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. చర్చ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన సీనియర్‌ పాత్రికేయుడు కొమ్మినేని, నీచమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నప్పుడు జోక్యం చేసుకొని ఆపలేదన్నారు. అలాగే అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలను సంపాదకీయ పరిమితి లేకుండా యథాతథంగా ప్రసారం చేసేందుకు అనుమతించిన సాక్షి టీవీ యాజమాన్యం, యాంకర్‌ ఇద్దరూ మహిళల గౌరవానికి భంగం కలిగించారన్నారు.

మన రాజధాని నగర ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా వ్యాఖ్యలు ప్రసారం చేయడాన్ని బాధ్యతారాహిత్యంగా పరిగణించాలన్నారు. తక్షణం సంబంధితులపై కేసు నమోదు చేసి ఐపీసీ సెక్షన్లు 294, 354A, 500, 504, 505(2), 509 ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని డీజీపీకి పంపించిన లేఖలో కోరారు. టెలికాస్ట్ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ఆ ఛానల్ పైన, యాంకర్​తోపాటు ఆ వ్యాఖ్యలు చేసిన కృష్ణంరాజు పైన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Amaravati Womens Complaint to Police: సాక్షి టీవీపై అమరావతి మహిళలు గుంటూరు జిల్లా తుళూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఛానల్‌ చర్చా కార్యక్రమంలో రాజధాని మహిళలపై అసభ్యంగా మాట్లాడించారని దుయ్యబట్టారు. కృష్ణంరాజు అమరావతి మహిళలపై నోరుపారేసుకున్నా సాక్షి ప్రతినిధి కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు మౌనంగా ఎందుకు ఉన్నారని ప్రశ్నించారు. ఛానల్‌లో చర్చ నిర్వహించిన కొమ్మనేని శ్రీనివాస్‌తోపాటు, మహిళలపట్ల అమర్యాదకర వ్యాఖ్యలు చేసిన కృష్ణంరాజుపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ తుళ్లూరు పోలీసుస్టేషన్‌కు ర్యాలీగా వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు.