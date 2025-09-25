యాదగిరిగుట్టకు వెళుతున్నారా? - ఇక కొండపైకి నడవాల్సిన అవసరం లేదు!!
యాదగిరిగుట్ట కొండపైకి రోప్వే వేసేందుకు కేంద్రం పచ్చజెండా - నాగార్జునకొండ, నల్గొండ-హనుమాన్కొండ, మంథని-రామగిరికోటకు రోప్వే - పర్వతమాల ప్రాజెక్టులో మంజూరు చేసిన కేంద్రం
Published : September 25, 2025 at 9:44 AM IST
Ropeway to Yadagirigutta Temple Hill : భక్తులకు ఎంతో పవిత్రమైన క్షేత్రం యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవస్థానం. అక్కడి భక్తులకు దేవస్థానం అనేక సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది. అయితే కింద నుంచి కొండపైకి వెళ్లడానికి భక్తులకు చాలా కష్టంగా ఉంటోంది. కొండపైకి వెళ్లిన వాహనాలు ట్రాఫిక్ జాంలో ఇరుక్కుంటున్నాయి. దీంతో భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం ఆలస్యం అవుతోంది. ఇలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టి భక్తులకు మరింత మెరుగైన సదుపాయం కల్పించనున్నారు. పర్వతమాల పరియోజన ప్రాజెక్టులో భాగంగా గుట్టపైకి వెళ్లేందుకు రోప్వే ఏర్పాటు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది.
ఇక్కడే కాకుండా రాష్ట్రంలో మరో మూడు చోట్ల రోప్వేలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. భారత జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ-ఎన్హెచ్ఏఐ పరిధిలోని జాతీయ రహదారుల లాజిస్టిక్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్కు ఈ బాధ్యతలను అప్పగిస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయానికి 1.1 కిలోమీటర్లు రోప్వేను నిర్మించనున్నారు. అలాగే నల్గొండలోని హనుమాన్కొండకు 1.2 కిలోమీటర్లు, నాగార్జునకొండ నుంచి నాగార్జునసాగర్ డ్యామ్ వరకు 1.7 కిలోమీటర్లు, పెద్దపల్లి జిల్లా మంథనిలోని రామగిరికోటకు 2.4 కిలోమీటర్ల మేర రోప్వే ఏర్పాటు చేయడానికి సన్నాహాలు చేయనున్నారు.
ఈ సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక కోసం ఎన్హెచ్ఏఐ బిడ్లను కూడా ఆహ్వానించింది. అక్టోబర్ 21 వరకు ఈ బిడ్ల సమర్పణకు అవకాశం కల్పించారు. కేంద్రం దేశవ్యాప్తంగా 200 రోప్వేలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా తాజాగా ఉత్తరాఖండ్లో రెండు, తెలంగాణలో 4 రోప్వేలకు పచ్చజెండా ఊపింది. అనంతరం ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.
రోప్వేలతో భక్తులకు తీరనున్న కష్టాలు :
- వారాంతాలు, పర్వదినాల్లో యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం ఘాట్రోడ్డులు వాహనాలు బారులతో రద్దీగా మారుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో అక్కడ గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ జాం అవుతుంది. ఈ క్రమంలో కొండ దిగువ నుంచి రేప్వేను ఏర్పాటు చేస్తే ఎలాంటి రద్దీ లేకుండా నేరుగా భక్తులు కొండపైకి చేరుకోవచ్చు.
- బౌద్ధ క్షేత్రమైన నాగార్జునసాగర్లోని నాగార్జునకొండకు దేశ, విదేశాల నుంచి పర్యాటకులు చాలా మంది వస్తుంటారు. ఇక్కడ కృష్ణానదిపై నుంచి రోప్వే ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
- కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర దేవాలయం-మంథని-రామగిరి కోటను పర్యాటక హబ్గా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దీంతో రామగిరి కోటకు రోప్వేను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి మేరకు హనుమాన్కొండలో రోప్వే ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
యాదాద్రికి ఎంఎంటీఎస్ రైలు : అలాగే మరోవైపు యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులకు ఎంఎంటీఎస్ రైళ్ల సౌకర్యాన్ని కల్పించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫేజ్-2 విస్తరణ ప్రాజెక్టును ఎట్టకేలకు రైల్వేశాఖ పట్టాలు ఎక్కించింది. రూ.412 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టును చేపడుతున్నారు. ఇది 2028 నాటికి పూర్తి కావాలని రైల్వేశాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే మాత్రం యాద్రాద్రికి వెళ్లే భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరగనుంది. అలాగే రైల్వేకు కూడా భారీగా ఆదాయం లభించనుంది. నరసింహస్వామి భక్తుల ప్రయాణ కష్టాలు, తక్కువ ఖర్చుతో తీరిపోనున్నాయి.
