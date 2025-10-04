ETV Bharat / state

కొండచరియల భయం ఇక ఉండదు - తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్లకు భద్రతా కవచం!

పర్యావరణానికి హాని లేకుండా ఘాట్‌ రోడ్లకు కొత్త రక్షణ విధానం - తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్లలో పలు ప్రమాద ప్రాంతాలు గుర్తింపు

Tirumala rock bolting system
Tirumala rock bolting system (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Rock Bolting and Fencing in Tirumala Ghat Roads: తిరుమల పర్వత మార్గాలు ఎంత అందంగా ఉంటాయో, అంత ప్రమాదకరంగా కూడా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో కొండచరియలు జారిపడే ప్రమాదం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో పలుమార్లు పెద్ద పెద్ద రాళ్లు రహదారిపై పడటంతో వాహన రాకపోకలు అంతరాయం కలిగాయి. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తోంది. అదే ‘రాక్‌ బోల్టింగ్‌’, ‘రాక్‌ ఫెన్సింగ్‌’ విధానం.

రాక్‌ బోల్టింగ్‌ అంటే ఏమిటి?: ‘రాక్‌ బోల్టింగ్‌’ అనేది పర్వత ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడకుండా నిరోధించే ఆధునిక ఇంజినీరింగ్ పద్ధతి. దీనిలో పెద్ద రాళ్లు లేదా కొండగోడలలో ఉక్కు బోల్టులు బిగించి వాటిని కాంక్రీటుతో బలపరుస్తారు. ఆపై వాటి చుట్టూ ఇనుప వలలు వేస్తారు. ఈ విధానం వలన కొండలోని రాళ్లు కదలకుండా పటిష్ఠంగా ఉంటాయి. తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్లలో ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించడం ద్వారా, వర్షాల సమయంలో రాళ్లు జారిపడే ప్రమాదాలు గణనీయంగా తగ్గనున్నాయి.

ఐఐటీ మద్రాస్‌ నిపుణుల సాయంతో: టీటీడీ అధికారులు ఈ ప్రాజెక్టుకు ఐఐటీ మద్రాస్‌ సహా ఇతర సంస్థల నిపుణులను సంప్రదించారు. వీరు ఘాట్‌ రోడ్లలోని అతి ప్రమాదకర ప్రాంతాలను గుర్తించి, అక్కడ తగిన రాక్‌ బోల్టింగ్‌ విధానాన్ని సూచించారు. ప్రస్తుతం తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్లలో పలు సున్నిత ప్రాంతాలను గుర్తించారు. ప్రతి ప్రాంతంలో రాళ్ల స్థితి, మట్టిరకం, వర్షపాతం, రహదారి ఎత్తు వంటి అంశాలను పరిశీలించి తగిన బోల్టింగ్‌ డిజైన్‌ అమలు చేస్తున్నారు.

ప్రకృతిని కాపాడుతూ భద్రతా చర్యలు: ఈ పనుల్లో ఒక చెట్టుకూడా తొలగించకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. తిరుమల అడవుల్లో పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతినకుండా ఉండేలా, రాళ్ల చుట్టూ మాత్రమే నిర్మాణం జరుగుతోంది. కొండ బోల్టింగ్‌తో పాటు రాక్‌ ఫెన్సింగ్‌ సిస్టమ్‌ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇది పర్వతాల పైన ఉన్న చిన్న రాళ్లు కిందకు జారిపోకుండా అడ్డుకుంటుంది. ఫెన్సింగ్‌ కోసం అధిక బలమున్న మెష్‌ నెట్‌లు ఉపయోగిస్తున్నారు. కొండ అంచుల వెంట వాటిని విస్తరించి బలమైన ఆంకర్‌లతో బిగిస్తున్నారు. ఈ నెట్‌లు ఎంతో దృఢంగా ఉండి, వర్షాలు, గాలులు, తుపాన్లను కూడా తట్టుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి.

తిరుమల భక్తులకు భద్రత: తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్లలో ప్రతిరోజూ వేలాది వాహనాలు, లక్షలాది భక్తులు ప్రయాణిస్తారు. వీరి భద్రత కోసం ఈ కొత్త వ్యవస్థ అమలు అవ్వడం పెద్ద మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. వర్షాకాలంలో ఈ రాక్‌ బోల్టింగ్‌ వ్యవస్థ ప్రాణ రక్షక కవచంలా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మొదటి దశగా పలు ప్రాంతాల్లో పనులు పూర్తిచేశారు. రెండో దశలో మిగిలిన ప్రాంతాల్లో కూడా అమలు చేస్తున్నారు.

భవిష్యత్తు లక్ష్యం: ఘాట్‌ రోడ్లలో ఒక్క రాయి కూడా జారిపడకుండా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందుకోసం ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇక రాబోయే రోజుల్లో ఈ విధానాన్ని మరిన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అమలు చేసే అవకాశం ఉంది.

