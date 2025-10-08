ETV Bharat / state

వంట మాస్టర్ల స్థానంలో రోబోలు - AIతో వండే కాలం వచ్చేసింది

వంట మాస్టర్లుగా అవతారమెత్తిన రోబో షెఫ్‌లు - ఏఐ సాయంతో రుచికరమైన వంటలు తయారీ

Robotic Chefs Work Innovation by Vijayawada Engineers
Robotic Chefs Work Innovation by Vijayawada Engineers (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 10:58 PM IST

Robotic Chefs Work Innovation by Vijayawada Engineers: వంటలు చేస్తే నలభీములే చేయాలనే నానుడి పురాణాల్లో ప్రసిద్ధి. ఆధునిక కాలంలో మహిళలు గరిట తిప్పుతున్నారు. ఐతే ప్రస్తుతం వంటల ప్రపంచంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి. ఆటో మేటెడ్‌ రోబోటిక్‌ షెఫ్‌లు వంట మాస్టర్లుగా అవతారమెత్తుతున్నాయి. ఏఐ సాయంతో తెలుగు వంటల నుంచి ఉత్తరాది, చైనీస్‌ ఆహారాల వరకు ఏ వంటైనా అత్యంత కచ్చితత్వంతో రోబోలే చేసేలా దీనిని ఆవిష్కరించారు ఆ యువ ఇంజినీర్లు. మరి ఆ రోబోషెప్‌ ఎలా పనిచేస్తోంది? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

నలా చెఫ్ రోబో చేతివంట: రోబోటిక్‌ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటిలిజెన్స్‌లు విప్లవాత్మకమైన మార్పులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెస్తున్నాయి. వైద్యులు చేసే ఆపరేషన్ల నుంచి వంట చేసే చెఫ్‌ వరకు అన్నీ రోబోలే చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. పనిలో కచ్చితత్వంతో పాటు వేగంగా చేసేస్తున్నాయి. దసరా సందర్భంగా గొల్లపూడి ఎక్స్‌పోలో ఏర్పాటు చేసిన ఆటోమేటెడ్‌ రోబోటిక్‌ షెఫ్-నలా అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇది చేసిన వంటలను రుచి చూసేందుకు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పోటీపడ్డారు. నలా రోబోటిక్స్‌ ఆధ్వర్యంలో పారిశ్రామికవేత్త అనిల్‌ నేతృత్వంలో దీనిని ఆవిష్కరించారు.

వంట మాస్టర్ల స్థానంలో రోబోలు - AIతో వండే కాలం వచ్చేసింది (ETV)

ఆర్డర్‌ చేస్తే పదే నిమిషాల్లో వడ్డన: ప్రపంచంలో ఎలాంటి రెసిపీ ఐనా సిస్టంలో పొందుపరిస్తే చాలు. ఇట్టే కచ్చితంగా అదే రుచితో వంట చేయడమే దీని ప్రత్యేకత. వంట చేసే సమయంలో పరిశుభ్రత ప్రమాణాలు కచ్చితంగా పాటిస్తోంది. సాధారణంగా రెస్టారెంట్స్‌లో ఆహారం ఆర్డర్‌ చేస్తే 10 నిమిషాల్లో వడ్డిస్తామని చెప్పినా అరగంట వరకు ఎదురు చూపులే ఉంటాయి. కానీ ఈ రోబో షెఫ్‌ మాత్రం ఫుడ్‌ని ఆర్డర్‌ చేస్తే ఎంత టైం పడుతుందో పక్కగా ముందుగానే డిస్‌ ప్లే ద్వారా సమాచారం అందించి కచ్చితంగా అదే సమయానికి పూర్తి చేస్తోంది.

ఈ నలాషెఫ్‌లో ఉండే మరో ముఖ్యమైన అంశం ఒకేసారి రెండు మూడు వంటలు చేసే సామర్థ్యం. వంట మనిషి పొరపాటున ఒక్కోసారి ఉప్పు, కారం, నూనే ఎక్కువ లేదా తక్కువ వేసినప్పుడు రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఈ నలాషెఫ్‌లో ఉండవు. కూరల్లో ఉపయోగించే ఉల్లిగడ్డ, టమాటా, వివిధ రకాల పదార్థాలు వృథా కాకుండా అరికట్టవచ్చని చెబుతున్నాడు రోబో షెప్‌ ఇంజినీర్‌ కేశవ్‌.

యువ ఇంజినీర్ల వినూత్న ప్రయోగం: భవిష్యత్తులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెస్టారెంట్లు, ఫుడ్‌కోర్టులు వీటినే ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దీనిని ఒక్కసారి అమర్చుకుంటే షెఫ్‌లకు ఇచ్చే భారీ వేతనాల నుంచి ఊరట లభిస్తుంది. సకాలంలో కస్టమర్లకు ఆహారం అందించవచ్చు. ఆన్‌లైన్‌ డెలివరీలు సైతం వేగంగా చేయొచ్చు. దీని విలువ సుమారు రూ. 50 లక్షలు వరకు ఉండొచ్చని చెబుతున్నాడీ యువ ఇంజినీర్‌.

ఈ రోబోట్​ని ఏఐ టెక్నాలజీతో రూపొందించారు. వంట మాస్టర్‌ చేయగలిగే ఏ పని ఐనా ఇది చేయగలదు. చైనీస్‌, ఇండియన్‌, మెక్సికన్‌, అమెరికన్‌ ఇలా ఒక్కో రకం వంటకాలకు ఒక్కో షెఫ్‌ ఉంటారు. ఈ నలా షెఫ్‌ ఒక్కటే అన్ని రకాల వంటకాలు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం 100 రకాల వంటల్ని చేస్తోందని చెబుతున్నాడు మరో ఇంజినీర్‌. కస్టమర్‌ ఆర్టర్‌ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి రుచి కావాలో ముందుగా చెప్తే దాని ప్రకారమే తయారు చేస్తుందని వివరించాడు. దక్షిణాది వంటల నుంచి చైనీస్‌ వరకు ఆ ప్రాంత రుచికి తగ్గట్లుగా 100 శాతం చేసేలా పనిచేస్తోందీ రోబో.

అంతేనా ఈ రోబోలో విభాగాలు సాధారణ వ్యక్తికి కూడా అర్థం అయ్యేలా ఉంటాయి. ప్రతిఒక్కరికి రుచికరమైన ఆహారాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో దీనిని ఆవిష్కరించామని చెబుతున్నాడు రవికుమార్‌. రోబోటిక్‌ షెఫ్‌ని రెస్టారెంట్‌, హోటల్‌ నిర్వహకులకు అందిస్తే ఎంతో ప్రయోజనం కలుగుతుందని చెబుతున్నాడు పారిశ్రామికవేత్త అనిల్‌.

భవిష్యత్‌ స్మార్ట్‌ కిచెన్స్‌కు కొత్త ప్రమాణాలు సృష్టిస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెస్టారెంట్లు, క్లౌడ్‌ కిచెన్స్‌కి మార్గదర్శిగా నిలుస్తోంది. ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తే మరిన్ని నలాషెఫ్‌ తయారీ ఫ్లాంట్లను ఇంకొన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తామని ఈ యువ ఇంజినీర్లు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ఇండియన్ వంటకాలు, చైనీస్ వంటకాలేవైనా ఈ పరికరంతో సులభంగా చేయవచ్చు. దీని ద్వారా ఒకేసారి రెండు మూడు వంటలు చేసే సామర్థ్యం ఉంది. వంట మనిషి పొరపాటున ఒక్కోసారి ఉప్పు, కారం, నూనే ఎక్కువ లేదా తక్కువ వేసినప్పుడు రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ నలాషెఫ్‌లో ఉండవు. కూరల్లో ఉపయోగించే ఉల్లిగడ్డ, టమాటా, వివిధ రకాల పదార్థాలు వృథా కాకుండా అరికట్టవచ్చు"-కేశవ్, రోబో చెఫ్ ఇంజినీర్


"ప్రస్తుతం ఈ నలా చెఫ్ దాదాపు 100 రకాల వంటలను చేస్తుంది. అంతేకాకుండా శుభ్రతతో నాణ్యమైన ప్రమాణాలను పాటిస్తూనే ఈ వంటకాలు ఉంటాయి. ఉప్పు కావాలంటే ఉప్పు తగ్గించుకోవచ్చు. వంటలో ఏ పదార్ధానైనా సమపాళ్లలో వేసుకోవచ్చు. ఒకే సారి దాదాపు నాలుగైదు వంటలను సులభంగా ఇట్టే చేసేయగలదు. ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తే మరిన్ని నలాషెఫ్‌ తయారీ ఫ్లాంట్లను ఇంకొన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తాం"-రవికుమార్ ఆపరేషనల్ ఇంజినీర్

