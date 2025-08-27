ETV Bharat / state

రైల్వే సిగ్నల్ ట్యాంపరింగ్ - నర్సాపూర్ ఎక్స్​ప్రెస్ రైల్లో దోపిడీ - ROBBERY IN EXPRESS TRAIN

నర్సాపూర్ ఎక్స్​ప్రెస్​ రైలులో దొంగల హల్​చల్ - పలు బోగీల్లో ముగ్గురు మహిళల వద్ద నగలు చోరీ

Robbery In Narsapur Express Train
Robbery In Narsapur Express Train (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 2:30 PM IST

Robbery In Narsapur Express Train At Palnadu District: రైల్వే సిగ్నల్‌ వ్యవస్థను ట్యాంపరింగ్‌ చేసి ఆగి ఉన్న నర్సాపూర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ట్రైన్​లో దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. ముగ్గురు మహిళల మెడలోని బంగారు ఆభరణాలను చోరీ చేసి అక్కడ నుంచి పరారయ్యారు. ఈ ఘటన పల్నాడు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

అసలేం జరిగిందంటే: పల్నాడు జిల్లా దాచేపల్లి మండలం నడికుడి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో 146/06 మైలురాయి వద్ద నాగర్సోల్ నుంచి నరసాపురం వెళుతున్న నర్సాపూర్ ఎక్స్ ప్రెస్ రైలు మంగళవారం తెల్ల వారుజామున 2.47 గంటలక చేరుకుంది. అదే సమయంలో మాచర్ల హైవే అండర్ బ్రిడ్జి సమీపంలో దుండగులు పట్టాల పక్కన హోమ్ సిగ్నల్స్​ను ట్యాంపర్ చేశారు. అనంతరం రెడ్ సిగ్నల్ పడటంతో లోకో పైలట్ రైలును ఆపివేశారు.

ఆ తర్వాత వెంటనే దొంగల ముఠా సభ్యులు రైల్లోకి చొరబడి ఎస్-1, ఎస్-2, ఎస్-3 బోగీల్లోని ఇద్దరు మహిళల మెడలో ఉన్న 68 గ్రాముల బంగారు గొలుసులు, ఓ మహిళ మెడలోని రోల్డ్ గోల్డ్ గొలుసును దోచుకున్నారు. ఎస్-5 బోగిలో సైతం దొంగలు చోరీకి ప్రయత్నించగా ప్రయాణికులు కేకలు వేయడంతో అక్కడ నుంచి పరారయ్యారు. ఈ సమయంలో రైలు దాదాపు 35 నిమిషాలపాటు అక్కడే నిలిచిపోయింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నట్లు రైల్వే ఎస్సై రమేశ్ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా నర్సాపూర్ ఎక్స్ ప్రెస్ రైలుకు భద్రతా సిబ్బంది లేకపోవడం గమనార్హం.

సిగ్నల్స్​ ట్యాంపరింగ్‌ చేస్తున్న దుండగులు: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఒంగోలు, రేణిగుంట సమీపంలో ముంగిలిపట్టు, తెలంగాణలో అలంపూర్, మానవపాడు, ఇటిక్యాల తదితర రైల్వేస్టేషన్ల పరిధిలోని ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకున్నట్లు రైల్వే పోలీసుల రికార్డుల్లో నమోదైంది. అనంతపురం జిల్లాలోని తాడిపత్రి మండలం కోమలి ప్రాంతంలో సిగ్నల్‌ ట్యాంపరింగ్‌ చేసిన దొంగలు చెంగల్పట్టు ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలును ఆగేలా చేశారు. అంతేకాకుండా ఓ మహిళ మెడలోని తులాల బంగారు ఆభరణాలను సైతం దొంగిలించి పారిపోయారు.

ట్యాంపరింగ్​లు చేస్తున్నారిలా!

  • రైల్వే సిగ్నల్స్​ను ట్యాంపరింగ్‌ చేసేందుకు దొంగలు అన్ని రకాల పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నారు. వాటిలో ప్రధానమైనవి.
  • రైల్వేస్టేషన్లకు సమీపంలోని సిగ్నళ్లను ట్యాంపరింగ్ చేయడానికి వీలుగా అనుసంధానమై ఉండే జంక్షన్‌ బాక్స్‌లో షార్ట్‌సర్క్యూట్‌ అయ్యేలా చేస్తున్నారు.
  • రైల్వే సిగ్నలింగ్‌ వ్యవస్థకు సంబంధించిన సర్క్యూట్‌ బోర్డును పగలగొట్టి సిగ్నళ్లు ఏవీ పడకుండా చేస్తున్నారు.
  • రైలును ఆపాలని సూచించేలా రెడ్‌ సిగ్నల్స్​ పడేలా చేస్తున్నారు.
  • సిగ్నల్‌ సిస్టమ్​ వైర్లను కత్తిరించి సిగ్నల్స్​ పడకుండా చేసి రైలును నిలిపే పరిస్థితులు సృష్టిస్తున్నారు.
  • సిగ్నల్స్‌ లోకోపైలెట్స్​కి కనపడకుండా ఉండేలా లైటు ఉండే భాగానికి ఒక వస్త్రాన్ని చుడుతున్నారు. దాంతో లోకో పైలట్‌కు ఏం చేయాలో తెలియక ట్రైన్​ను ఆపాల్సి వస్తోంది.

విశాఖ ఎక్స్​ప్రెస్​లో చోరీకి యత్నం - పోలీసుల కాల్పులు
అర్ధరాత్రి రెచ్చిపోయిన దొంగలు - రాయలసీమ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో దోపిడీ

