రహదారులకు వరద కష్టం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,921 కి.మీ. ధ్వంసం - Roads Destroyed in ap

Roads Destroyed by Rains and Floods in AP : ఇటీవలి వర్షాలు, వరదలకు రాష్ట్రంలో రోడ్లు పెద్ద ఎత్తున ధ్వంసమయ్యాయి. రాష్ట్ర రహదారులు, గ్రామీణ రహదారులు కలిపి మొత్తంగా 5,921 కిలోమీటర్ల మేర పాడైపోయినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. వీటికి యుద్ధప్రాతిపదికన మరమ్మతులు చేపట్టినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.