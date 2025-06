ETV Bharat / state

ఈ రోడ్లపై ప్రయాణం చేయలేం! - ఒక్క ఏడాదికే కొత్తదారులంతా గుంతలమయం - ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT

Published : June 16, 2025 at 1:26 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Roads Have Potholes Many Places in Telangana : తెలంగాణలో రోడ్లు-భవనాల శాఖ రహదారులు పలుచోట్ల గుంతలు ఏర్పడి ప్రమాదకరంగా మారాయి. ప్రస్తుతం వర్షాలు కురుస్తుండడంతో ఆ గుంతల్లో నీరు చేరి మరింత అధ్వానంగా తయారవుతున్నాయి. రాకపోకలు సాగించేందుకు వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గతేడాది కురిసిన వర్షాలకు రాష్ట్రంలో సుమారుగా 2,200 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లు ఘోరంగా దెబ్బతిన్నాయి. పలుచోట్ల కంకర రాళ్లు తేలి, గుంతలు ఏర్పడ్డాయి.

పైన చిత్రంలో కనిపించే చిత్రం కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుంద నుంచి బాన్సువాడకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారి. ఈ రోడ్డుపై ఎక్కడ చూసినా గుంతలే ఎక్కువగా దర్శనమిస్తున్నాయి. బిచ్కుంద మండలంలో పుల్కల్‌ నుంచి కందర్‌పల్లి వరకు ఉన్న 11 కిలోమీటర్ల రోడ్డులో పలుచోట్ల భారీ గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ రహదారిపై నిత్యం ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని వాహనదారులు అంటున్నారు.

తూతూమంత్రంగా ప్యాచ్​వర్క్​లు : రోడ్లు దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో ప్యాచ్‌వర్క్‌ల కోసం ప్రభుత్వం సుమారు రూ.38 కోట్లు మంజూరు చేసినా ఆ పనులు ఆశించిన మేర సరిగ్గా జరగలేదు. పలుచోట్ల నాసిరకంగా, తూతూమంత్రంగా ప్యాచ్​వర్క్​లను పూర్తిచేసినట్లు పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలున్నాయి. ప్యాచ్‌వర్క్‌లు చేసిన చోట ఇప్పుడు మళ్లీ గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 1,690 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లకు ఇప్పటికిప్పుడు అత్యవసరంగా మరమ్మతులు చేపట్టాలని ఆ శాఖ అధికారులు గుర్తించారు. అక్కడక్కడా పనులు చేస్తున్నామని చెబుతున్నా ఎప్పటిలాగానే రోడ్లు అధ్వానంగా దర్శనమిస్తున్నాయి.

హైబ్రిడ్‌ యాన్యుటీ మోడల్‌ విధానం కింద : రాష్ట్రంలో సుమారు 29,234 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లు, భవనాల శాఖ రహదారులు ఉన్నాయి. ఇందులో 26,612 కిలోమీటర్ల బీటీ రోడ్లు, 995 కిలోమీటర్ల సీసీ, 549 కిలోమీటర్ల మెటల్, 1,078 కిలోమీటర్ల మట్టి రోడ్లు కూడా ఉన్నాయి. హ్యామ్‌(హైబ్రిడ్‌ యాన్యుటీ మోడల్‌) విధానం కింద అన్ని జిల్లాల్లో రోడ్లను బాగు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ఈ నేపథ్యంలో పలుచోట్ల రోడ్ల మరమ్మతులపై దృష్టి సారించడం లేదన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.