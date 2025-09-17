ETV Bharat / state

ఆ రోడ్డుపై ప్రయాణం నిత్యం నరకమే - 13 కిలోమీటర్ల మేర భారీ గుంతలు !

అధ్వానంగా కుయ్యేరు రహదారి - శిథిలావస్థలో వంతెనలు - తక్షణం రహదారికి మరమ్మతులు చేపట్టాలంటున్న మహిళలు

Road Problems In Kakinada District
Road Problems In Kakinada District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 7:37 AM IST

Road Problems In Kakinada District: 30 గ్రామాల ప్రజలు నిత్యం రాకపోకలు సాగించే రద్దీ రహదారి అది. 13 ఏళ్ల క్రితమే రోడ్డు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన జరిగింది. మూడున్నరేళ్ల క్రితం మళ్లీ పనులు ప్రారంభించారు. ఇంకేముంది రోడ్డు బాగుపడుతుంది. ప్రయాణం హాయిగా సాగుతుందని వాహనదారులు సంబరపడ్డారు. కానీ పరిస్థితి తారుమారయ్యింది. పనులు మాత్రం ఇప్పటికీ 30 శాతం కూడా పూర్తి కాలేదు. అడుగుకో గుంత, శిథిలమై కూలడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వంతెనలపై అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకుని ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి. కాజులూరు సమీపంలో రహదారి దుస్థితిపై కథనం.

నిర్మాణ పనులకు అట్టహాసంగా శంకుస్థాపన: విన్నారుగా కాకినాడ జిల్లా గొల్లపాలెం నుంచి మండల కేంద్రం కాజులూరు మీదుగా కుయ్యేరు రహదారి దుస్థితిపై స్థానికుల ఆవేదన ఇది. 13 కిలోమీటర్ల రహదారి నిర్మాణానికి13 ఏళ్ల క్రితమే అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. కానీ పనులు ప్రారంభానికి నోచుకోలేదు. తర్వాత రోడ్డు తీవ్రంగా దెబ్బతింది. అనేక సార్లు స్థానికుల విజ్ఞప్తులు, నిరసనల అనంతరం 2022లో అప్పటి మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణు నిర్మాణ పనులకు అట్టహాసంగా శంకుస్థాపన చేశారు. 37.32 కోట్ల ఎన్​టీబీ నిధులు మంజూరు చేశారు.

ఆ రోడ్డుపై ప్రయాణం నిత్యం నరకమే - 13 కిలోమీటర్ల మేర భారీ గుంతలు ! (ETV Bharat)

హమ్మయ్యా రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తయి. బాధలు తీరుతాయనకున్న స్థానిక గ్రామాల ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేరలేదు సరికదా! అవస్థలు రెట్టింపయ్యాయి. ఇప్పటికీ ఈ రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తి చేయకపోవడంతో ప్రయాణం అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది. చినుకు పడితే చాలు సమస్య మరింత భయానకంగా మారుతోంది.

నేడో రేపో కూలటానికి సిద్ధంగా: గొల్లపాలెం - కాజులూరు - కుయ్యేరు రహదారిలో 3 మైనర్ వంతెనలు 42 పైపు కల్వర్టులు, 1530 మీటర్ల రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణం చేపట్టాల్సి ఉంది. గొల్లపాలం, చేదువాడ, కాజులూరు వద్ద కొద్దిగా సీసీ రోడ్డు నిర్మించి వదిలేశారు. నిర్మాణ పనుల కోసం రోడ్డుపై ఉన్న తారు కూడా తొలగించడం వల్ల ఓ వైపు గోతులు మరో వైపు కంకర తేలిన రహదారిపై నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. చేదువాడ శివారులో బ్రిటీష్ హయాంలో నిర్మించిన వంతెన ఇరుకుగా నేడో రేపో కూలటానికి సిద్ధంగా ఉంది. కాజులూరు శివారులో పాత వంతన శిథిలమై పోవడంతో తాత్కాలికంగా అండంగి డ్రైయిన్‌పై లో లెవల్ వంతెన నిర్మించారు. వర్షాకాలంలో డ్రైయిన్ పొంగి వంతెన మునిగిపోతోంది.

'ఈ రహదారి అధ్వానంగా ఉంది. నిత్యం ఈ రోడ్డులో ప్రయాణించే వారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రాత్రి సమయంలో ప్రయాణికులు గుంటల్లో పడిపోతున్నారు. వర్షం వచ్చినప్పుడు పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటుంది. రహదారి నిర్మాణం చేపట్టాలని స్థానికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారు. ' - స్థానికులు

గొల్లపాలెం వంతెనా అసంపూర్తిగా నిర్మించారు. తీవ్రంగా ధ్వంసమై దశాబ్దానికిపైగా నిర్మాణానికి నోచుకోలేదు. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించలేక కొందరు ఊళ్లు వదిలి కాకినాడ, రామచంద్రాపురం, ద్రాక్షారామం, యానాం ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లారు. గర్భిణీలు, ఆసుపత్రులకు వెళ్లే వారితో పాటు నిత్యం ప్రయాణించే వారి ఇబ్బందులు వర్ణణాతీతం. ఈ రోడ్డుపై ప్రయాణించలేక గర్భిణీలను వారి బంధువుల ఇళ్లకు పంపించేస్తున్నారు. రహదారి నిర్మించాలని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల చుట్టూ స్థానికులు కాళ్లరిగేలా తిరిగినా ప్రయోజనం లేదు. పలుసార్లు నిరసనలు, ధర్నాలు, ఆందోళనలు చేసినా పట్టించుకున్న వారే లేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఒక వైపు దుమ్ము, ధూళితో - మరోవైపు గుంతలతో - అసలు ఏది రహదారి ?

ఈ నేషనల్ హైవేపై అన్నీ గుంతలే - ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని వెళ్లాల్సిందే

ROAD PROBLEMS IN APకాకినాడ జిల్లా రోడ్డు సమస్యలుPROBLEMS ON ROADS IN GOLLAPALEMKAJULURU ROAD PROBLEM IN APROAD PROBLEMS IN KAKINADA DISTRICT

