ETV Bharat / state

10 కిలోమీటర్ల రోడ్డుపై పదేళ్లుగా నిర్లక్ష్యం - పూర్తిగా ధ్వంసమైన ముమ్మిడివరం-కాట్రేనికోన రహదారి

ఎన్‌డీబీ నిధులు మంజూరైనా మొదలు పెట్టని పనులు - కనీస మరమ్మతులు చేపట్టకపోవడంతో పూర్తిగా ధ్వంసం - రోడ్డు దుస్థితి వల్ల నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ బస్సు

Road Problems In konaseema district
Road Problems In konaseema district (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Road Problems In konaseema district: పట్టుమని పది కిలో మీటర్లు కూడా ఉండని ఆ రహదారి నిర్మాణం దశాబ్దకాలంగా ఆగిపోయింది. పూర్తిగా ధ్వంసమైన దారిలో ప్రయాణం నరకప్రాయంగా మారింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎన్‌డీబీ నిధులు మంజూరైనా పనులు ప్రారంభానికి నోచుకోలేదు. కూటమి ప్రభుత్వమైనా రోడ్డును బాగుచేస్తుందని స్థానికులు గంపెడాశతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

అధ్వానంగా రహదారి: డాక్టర్‌ బీఆర్‌.అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని ముమ్మిడివరం - కాట్రేనికోన రహదారి అధ్వానంగా మారింది. తొమ్మిదిన్నర కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ రహదారిపై నిత్యం వేల సంఖ్యలో వాహనదారులు, ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగించేవారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కనీస మరమ్మతులు లేక ప్రయాణానికి రోడ్డు ఏ మాత్రం అనువుగా లేకుండా పాడైపోయింది.

10 కిలోమీటర్ల రోడ్డుపై పదేళ్లుగా నిర్లక్ష్యం - పూర్తిగా ధ్వంసమైన ముమ్మిడివరం-కాట్రేనికోన రహదారి (ETV)

ఫలితంగా వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఎంచుకున్నారు. మురమళ్ల - పల్లంకుర్రు ఏటిగట్టు రహదారి, మహిపాలచెరువు - కాట్రేనికోన రోడ్లలో వెళ్తున్నారు. ముమ్మిడివరం ఎమ్మెల్యే దాట్ల బుచ్చిబాబు. ఈ రోడ్డు దుస్థితిని గత అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రస్తావించారు.

ఒకటీ అరా మాత్రమే: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రహదారి నిర్మాణానికి 23 కోట్ల 52 లక్షల రూపాయల ఎన్​డీబీ నిధులు మంజూరయ్యాయి. 2022 మే 23న అప్పటి సీఎం జగన్‌ ఐ.పోలవరంలో నిర్వహించిన సభలో రోడ్డు పనులకు శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. టెండరు ప్రక్రియ చేపట్టినా బిల్లులు చెల్లిస్తారో లేదోననే అనుమానంతో అప్పట్లో గుత్తేదారులు ముందుకు రాలేదు. ఫలితంగా నిధులు రద్దయ్యాయి.

10 ఏళ్లు నుంచి ఇదే పరిస్థితి ఉంది. ఎవరూ ఈ రోడ్డును పట్టించుకోవడం లేదు. 5 సంవత్సరాల క్రితం బస్సు తిరిగేది ఇప్పుడు రావడం లేదు. గుంతల్లో నీరు తీసేందుకు జేసీబీతో చిన్న చిన్న మరమ్మతులు చేశారు. ఏమైనా వస్తువులు తెచ్చుకోవాలంటే అటూ ముమ్మడివరానికి 5 కిలోమీటర్లు, ఇటూ కాట్రేనికోనకు వెళ్లిన 5 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలి. వర్షం వచ్చినప్పుడు అయితే చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. ఉదయం ఉద్యోగానికి వెళ్లాలంటే ఆటోలు ఉండవు. సొంత బైక్​పై వెళ్లాలి. ర్యాలీలు చేసిన కూడా రోడ్ల దుస్థితి అయితే మారదు. గత ప్రభుత్వ హయంలోని చాలా సార్లు కాంప్లైట్​ ఇచ్చాం. ఈ ప్రభుత్వంలోనైనా పరిస్థితి మారుతుంది అనుకుంటే ఫండ్​ ప్రొబ్లమ్​ పూర్తి కాలేదు. గుంతలు లేకుండా రోడ్డు వేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. - స్థానికులు

రహదారి మరింత అధ్వానంగా మారడంతో ఆర్టీసీ సర్వీసులూ నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం ఆటోలు కూడా ఒకటీ అరా మాత్రమే తిరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వాలతో పని జరగకపోవడంతో సోమిదేవవరపాలెం పరిధిలో స్థానిక జనసేన నాయకులు సొంత డబ్బుతో గోతులు పూడ్చుకున్నారు. అయినాపురం-కాట్రేనికోన పరిధిలో గుంతలు, గోతులపై ప్రయాణం మరింత ప్రమాదకరంగా మారిందని స్థానికులు వాపోతున్నారు.

నిత్యం తప్పని అవస్థలు : అయినాపురం - కాట్రేనికోన రోడ్లపై ప్రయాణమంటేనే జనం భయపడుతున్నారు. భారీ గుంతలతో, రాళ్లు తేలిపోయిన ఈ రహదారిపై వెళ్లాలంటే మహిళలు బెంబేలెత్తుతున్నారు. లోతైన గుంతలతో కూడిన రహదారిలో ప్రయాణం కష్టంగా ఉందని, వర్షం పడితే ప్రయాణం మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతోందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వాలు మారినా ఈ రహదారి దుస్థితిలో ఎలాంటి మార్పు రావడం లేదని చెబుతున్నారు.

16 కిలోమీటర్లు-32 కల్వర్టులు - వెలుగులోకి ‘పెద్దాయన’ దారి దోపిడీ వ్యవహారం

ప్రాణాంతకంగా విజయవాడ - హైదరాబాద్‌ రహదారి - 80 కిలో మీటర్ల దారిలో నిర్మాణ లోపాలు

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD PROBLEMS IN APకోనసీమ జిల్లా రోడ్డు సమస్యలుPROBLEMS ON ROADS IN APROAD PROBLEMS IN KONASEEMAROAD PROBLEMS IN KONASEEMA DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.