Road Expansion Works In Visakhapatnam District: విశాఖ నగరంలో గోపాలపట్నం కుమారి కల్యాణ మండపం నుంచి ఎన్ఎడి వరకు ఆగిపోయిన విస్తరణ పనులలో మళ్లీ కదలిక వచ్చింది. ఇప్పటికే ఆర్డీపీ (రోడ్డు డెవలప్మెంట్ ప్లాన్)కు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. తహసీల్దార్ నివేదిక వస్తే ఆగిపోయిన ప్రాంతం నుంచి మళ్లీ పనులన్నీ మొదలు కానున్నాయి. అయితే ఇక పనులు జరగనున్న ప్రాంతంలో దాదాపు 80 అడుగులకు బదులు 40 అడుగులకు కుదించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
ఎన్ఏడీ కూడలి (బుచ్చిరాజుపాలెం) కూడలి నుంచి గోపాలపట్నం వరకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను గట్టెక్కించేందుకు ఎన్ఎస్టీఎల్ ఫ్యామీలిగేటు పక్క నుంచి సుసర్లకాలనీ, లక్ష్మీనగర్ మీదుగా గోపాలపట్నం కుమారి కల్యాణ మండపం వరకు రహదారి విస్తరణకు గతంలో శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులో భాగంగా వంటిల్లు దరి జాతీయ రహదారి, ఎన్ఎస్టీఎల్ నుంచి గోపాలపట్నం కుమారికల్యాణ మండపం వరకు 3 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 80 అడుగుల రహదారి విస్తరణకు మాస్టర్ ప్లాన్ ఉంది.
ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్న అధికారులు: అయితే వంటిల్లు నుంచి సుసర్లకాలనీ వరకు 80 అడుగుల రహదారి విస్తరణ చేపట్టి దానిని అసంపూర్తిగా వదిలేశారు. దీని ఫలితంగా కొంతకాలం నుంచి ఆ రోడ్డు విస్తరణకు నోచుకోక అలాగే ఉంది. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో మళ్లీ పనుల్లో కదలిక వచ్చింది. ఆగిపోయిన ప్రాంతం నుంచి మళ్లీ సర్వే చేశారు. మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్డును ఆక్రమించి ముందుకొచ్చిన ఇళ్లకు మార్కింగ్ వేశారు. సుమారుగా 111 ఇళ్లు పాక్షికంగానూ, రోడ్డును ఆక్రమించి ఉన్న వాటిని పూర్తిగా తొలగించనున్నారు.
దీనికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను నివాసితుల నుంచి టౌన్ప్లానింగ్ అధికారులు సేకరించారు. వీటి పరిశీలనకు గోపాలపట్నం మండల తహసీల్దార్కు పంపించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఆయన ఇచ్చే నివేదికతో ముందుకెళ్లనున్నారు. ఇందులో రోడ్డు విస్తరణలో కోల్పోయిన నిరాశ్రయులను గుర్తించి ప్రభుత్వం టీడీఆర్, ఇళ్లు, ఇలా ఏదో ఒక రూపంలో వారికి జరిగిన నష్టానికి పరిహారం అందించేలా ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తున్నారు.
40 అడుగులకే కుదింపు: ఆగిపోయిన సుసర్లకాలనీ నుంచి లక్ష్మీనగర్ పంచతత్వపార్క్ మీదుగా కుమారికల్యాణ మండపం వరకు కిలోమీటరున్నర రోడ్డును విస్తరించాల్సి ఉంది. అయితే రోడ్డుకి ఇరువైపులా పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు అధికంగా నివాసం ఉంటున్నాయి. వీళ్లని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రస్తుత మాస్టర్ ప్లాన్లో మార్పులు చేసి 40 అడుగులకే కుదించి విస్తరణ పనులను ప్రారంభించనున్నట్లు సమాచారం.
నెలలో పూర్తవుతుంది: రోడ్డు విస్తరణకు సంబంధించిన నివాసితుల నుంచి డాక్యుమెంట్స్ సేకరణలో ఎవరూ అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయలేదని 8వ జోన్ టౌన్ప్లానింగ్ ఏసీపీ రామలింగేశ్వరరెడ్డి అన్నారు. పరిహారం మాత్రం తహసీల్దార్ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. నెలరోజుల్లోపు అంతా పూర్తవుతుందనీ, రూ. 5 కోట్లతో పనులు జరగనున్నాయని ఈ సందర్భంగా రామలింగేశ్వర్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
