పోర్టుల అనుసంధాన రోడ్లకు మహర్ధశ - వెయ్యి కోట్లతో పనులకు ప్రణాళిక - ROAD EXPANSION TO CONNECT 6 PORTS

Published : April 26, 2025 at 1:52 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Road Expansion to Connect 6 Ports in State With Nearby National Highways : రాష్ట్రంలోని 6 పోర్టులను సమీపంలోని జాతీయ రహదారుల (ఎన్‌హెచ్‌)తో అనుసంధానించే రోడ్లను విస్తరించి, అభివృద్ధి చేయడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ఎన్‌హెచ్‌ల నుంచి ఆయా పోర్టులకు చేరేందుకు ప్రస్తుతమున్న ఆర్‌అండ్‌బీ రాష్ట్ర రహదారులు (ఎస్‌హెచ్‌లు) విస్తరించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. కళింగపట్నం, భావనపాడు, గంగవరం, రవ్వ, నిజాంపట్నం, రామాయపట్నం పోర్టులకు అనుసంధానం చేసే 15 రోడ్లను ఎంపిక చేసింది.

వీటిలో కొన్ని 3.75 మీటర్లు, మరికొన్ని 5.5 మీటర్ల వెడల్పుతో ఒకే వరుసలో ఉండగా, ఇంకొన్ని 7 మీటర్ల వెడల్పుతో రెండు వరుసలతో ఉన్నాయి. ఇలాంటి 344.34 కి.మీ.ల మార్గాలను 10 మీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరించనున్నారు. ఇందుకు రూ.1,096.18 కోట్లు వ్యయం అవుతుందని ఆర్‌అండ్‌బీ ఇంజినీర్లు అంచనా వేశారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అత్యధికం