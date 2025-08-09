Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

పీపీపీ విధానంలో రోడ్ల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కార్యాచరణ - PPP MODEL ROADS IN AP

రహదారులు పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కార్యాచరణ - కీలక, రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రోడ్ల అభివృద్ధికి నిర్ణయం, సీఎం ఆదేశాలతో డీపీఆర్‌లు సిద్ధం చేసిన అధికారులు

Road Developments Under PPP Model In AP
Road Developments Under PPP Model In AP (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 12:32 PM IST

3 Min Read

Road Developments Under PPP Model In AP: రాష్ట్రంలో రహదారులను పబ్లిక్‌ ప్రైవేటు పార్టనర్‌షిప్‌ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది. పలు కీలక ప్రాంతాల్లో, రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రోడ్లను పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది. సీఎం ఆదేశాలతో డీపీఆర్‌లు సిద్ధం చేసిన అధికారులు త్వరలోనే టెండర్లు పిలిచి, పనులను చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

ఐదేళ్ల పాలనలో వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్‌ రోడ్లను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయడంతో ప్రతి రహదారి అడుగుకో మడుగు, గజానికి గుంతలా తయారైంది. అధికారంలోకి రాగానే కూటమి సర్కార్‌ 22,299 కిలోమీటర్ల మేర ధ్వంసమైన రోడ్లను 800 కోట్లకు పైగా నిధులు వెచ్చించి ఇప్పటికే మరమ్మతులు చేయించింది. అయితే దారుణంగా దెబ్బతిని మరమ్మతులకు సాధ్యపడని రోడ్ల స్థానంలో కొత్త రోడ్లు వేయాలని నిర్ణయించింది. ఏపీలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే రోడ్లు, జిల్లాల మధ్య కీలకంగా ఉండే రోడ్లను ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్యం విధానంలో అభివృద్ధి చేయనుంది.

పీపీపీ విధానంలో రోడ్ల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కార్యాచరణ (ETV)

తొలి దశలో జిల్లాల వారీగా పనుల వివరాలు: పీపీపీ విధానంలో పెద్దఎత్తున రోడ్లను అభివృద్ధి చేస్తున్న గుజరాత్‌లో మంత్రి బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి, అధికారుల బృందం అధ్యయనం చేశారు. రాష్ట్రంలోని రోడ్లను 3 రకాలుగా విభజించి డీపీఆర్‌ తయారీ, సాధ్యాసాధ్యాలపై అధ్యయనం చేశారు. మొత్తం 12,653 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు ఉండగా 10,200 కిలోమీటర్లను పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ఎంపిక చేశారు.

ఫేజ్-2 ‍కింద వాహన రద్దీ అధికంగా ఉండే 18 రోడ్లను 1,307 కిలోమీటర్ల మేర అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదించారు. వీటికి సంబంధించి 7 ప్యాకేజీలుగా విభజించి పనులను కట్టబెట్టారు. పీపీపీ రోడ్లకు కేంద్రం సైతం వయబులిటీ గ్యాప్‌ ఫండింగ్‌ కింద సాయం అందించే అవకాశం ఉండటంతో దీని కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. పీపీపీ విధానంలో తొలిదశలో చిలకలపాలెం - రామభద్రాపురం -రాయగడ 130 కిలోమీటర్లు, విజయనగరం - పాలకొండ 72 కిలోమీటర్లు, కళింగపట్నం - శ్రీకాకుళం - పార్వతీపురం 113 కిలోమీటర్లు, నరసాపురం - అశ్వారావుపేట 100 కిలోమీటర్లు, ఏలూరు - జంగారెడ్డి గూడెం 51 కిలోమీటర్లు, మంగళగిరి - తెనాలి - నారా కోడూరు 40 కిలోమీటర్లు, బెస్తవారి పేట – ఒంగోలు 113 కిలోమీటర్లు, దామాజీపల్లి - నాయినపల్లి క్రాస్‌ - తాడిపత్రి 99 కిలోమీటర్లు, రాజంపేట – గూడూరు 95 కిలోమీటర్లతో పాటు మరికొన్ని కీలక రోడ్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

సీఎం ఆదేశాలతో డీపీఆర్‌లు సిద్ధం: ఫేజ్​-1లోనే మరో 67 రోడ్లను 3,854 కిలోమీటర్ల మేర అభివృద్ధి చేసేందుకు ఎంపిక చేశారు. వీటిని నాలుగు ప్యాకేజీలుగా విభజించి సాధ్యాసాధ్యాలు, ఫీజిబిలిటీ నివేదిక తయారీ కోసం టెండర్లు పిలిచి అధ్యయనం చేయించారు. వీటిలో చాలా రోడ్లు పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు అధ్యయన కమిటీ తేల్చింది. వీటన్నింటితో డీపీఆర్‌ నివేదిక సిద్ధం చేశారు. దీనికి సీఎంకు ఆమోదం తర్వాత టెండర్లు పిలవనున్నారు.

ఫేజ్‌ -2 కింద 175 రోడ్లను 5039 కిలోమీటర్ల మేర అభివృద్ధి చేసేందుకు అధ్యయనం చేశారు. వీటిలో పీపీపీ విధానానికి అనుకూలంగా ఉన్న రోడ్లపై నివేదిక సిద్ధం చేశారు. మరోవైపు సీఎం చంద్రబాబు సూచనల మేరకు యలమంచిలి - గాజువాక, గాజులమాండ్యం - శ్రీసిటీ మధ్య పీపీపీ విధానంలో రహదారుల అభివృద్ధికి త్వరలోనే టెండర్లు పిలిచి పనులు ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

పీపీపీ విధానంలో రోడ్ల నిర్మాణం వల్ల వర్షాలకు రోడ్లపై గుంతలు పడితే వాటిని పూడ్చేందుకు ప్రభుత్వం నుంచి నిధుల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. రోడ్ల నిర్వహణ అంతా గుత్తేదారే చూసుకుంటారు. గుత్తేదారు టోల్‌ వసూలు చేసినా సామాన్యులపై భారం పడకుండా చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. టూ వీలర్లు, ఆటోలు, ట్రాక్టర్లు, వ్యవసాయానికి వినియోగించే ఇతర వాహనాలకు టోల్‌ ఛార్జీలు మినహాయింపు ఇస్తారు. భారీ వాణిజ్య రవాణా వాహనాలపైనే టోల్‌ విధిస్తారు.

"పీపీపీ విధానానికి అనుకూలంగా ఉన్న రోడ్లపై నివేదిక సిద్ధం చేశాం. పీపీపీ రోడ్లకు కేంద్రం సైతం వయబులిటీ గ్యాప్‌ ఫండింగ్‌ కింద సాయం అందించే అవకాశం ఉండటంతో దీని కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాం. సీఎం సూచనల మేరకు యలమంచిలి - గాజువాక, గాజులమాండ్యం - శ్రీసిటీ మధ్య పీపీపీ విధానంలో రహదారుల అభివృద్ధికి త్వరలోనే టెండర్లు పిలిచి పనులు ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం"-జనార్దన్‌రెడ్డి, మంత్రి

పీపీపీ మోడల్​లో రహదారుల అభివృద్ధి - విజయవాడలో 19 మార్గాలు గుర్తింపు

పీపీపీ విధానంలో వైద్య కళాశాలలు - అధ్యయనం కోసం కమిటీ ఏర్పాటు

Road Developments Under PPP Model In AP: రాష్ట్రంలో రహదారులను పబ్లిక్‌ ప్రైవేటు పార్టనర్‌షిప్‌ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది. పలు కీలక ప్రాంతాల్లో, రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రోడ్లను పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది. సీఎం ఆదేశాలతో డీపీఆర్‌లు సిద్ధం చేసిన అధికారులు త్వరలోనే టెండర్లు పిలిచి, పనులను చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

ఐదేళ్ల పాలనలో వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్‌ రోడ్లను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయడంతో ప్రతి రహదారి అడుగుకో మడుగు, గజానికి గుంతలా తయారైంది. అధికారంలోకి రాగానే కూటమి సర్కార్‌ 22,299 కిలోమీటర్ల మేర ధ్వంసమైన రోడ్లను 800 కోట్లకు పైగా నిధులు వెచ్చించి ఇప్పటికే మరమ్మతులు చేయించింది. అయితే దారుణంగా దెబ్బతిని మరమ్మతులకు సాధ్యపడని రోడ్ల స్థానంలో కొత్త రోడ్లు వేయాలని నిర్ణయించింది. ఏపీలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే రోడ్లు, జిల్లాల మధ్య కీలకంగా ఉండే రోడ్లను ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్యం విధానంలో అభివృద్ధి చేయనుంది.

పీపీపీ విధానంలో రోడ్ల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కార్యాచరణ (ETV)

తొలి దశలో జిల్లాల వారీగా పనుల వివరాలు: పీపీపీ విధానంలో పెద్దఎత్తున రోడ్లను అభివృద్ధి చేస్తున్న గుజరాత్‌లో మంత్రి బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి, అధికారుల బృందం అధ్యయనం చేశారు. రాష్ట్రంలోని రోడ్లను 3 రకాలుగా విభజించి డీపీఆర్‌ తయారీ, సాధ్యాసాధ్యాలపై అధ్యయనం చేశారు. మొత్తం 12,653 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు ఉండగా 10,200 కిలోమీటర్లను పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ఎంపిక చేశారు.

ఫేజ్-2 ‍కింద వాహన రద్దీ అధికంగా ఉండే 18 రోడ్లను 1,307 కిలోమీటర్ల మేర అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదించారు. వీటికి సంబంధించి 7 ప్యాకేజీలుగా విభజించి పనులను కట్టబెట్టారు. పీపీపీ రోడ్లకు కేంద్రం సైతం వయబులిటీ గ్యాప్‌ ఫండింగ్‌ కింద సాయం అందించే అవకాశం ఉండటంతో దీని కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. పీపీపీ విధానంలో తొలిదశలో చిలకలపాలెం - రామభద్రాపురం -రాయగడ 130 కిలోమీటర్లు, విజయనగరం - పాలకొండ 72 కిలోమీటర్లు, కళింగపట్నం - శ్రీకాకుళం - పార్వతీపురం 113 కిలోమీటర్లు, నరసాపురం - అశ్వారావుపేట 100 కిలోమీటర్లు, ఏలూరు - జంగారెడ్డి గూడెం 51 కిలోమీటర్లు, మంగళగిరి - తెనాలి - నారా కోడూరు 40 కిలోమీటర్లు, బెస్తవారి పేట – ఒంగోలు 113 కిలోమీటర్లు, దామాజీపల్లి - నాయినపల్లి క్రాస్‌ - తాడిపత్రి 99 కిలోమీటర్లు, రాజంపేట – గూడూరు 95 కిలోమీటర్లతో పాటు మరికొన్ని కీలక రోడ్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

సీఎం ఆదేశాలతో డీపీఆర్‌లు సిద్ధం: ఫేజ్​-1లోనే మరో 67 రోడ్లను 3,854 కిలోమీటర్ల మేర అభివృద్ధి చేసేందుకు ఎంపిక చేశారు. వీటిని నాలుగు ప్యాకేజీలుగా విభజించి సాధ్యాసాధ్యాలు, ఫీజిబిలిటీ నివేదిక తయారీ కోసం టెండర్లు పిలిచి అధ్యయనం చేయించారు. వీటిలో చాలా రోడ్లు పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు అధ్యయన కమిటీ తేల్చింది. వీటన్నింటితో డీపీఆర్‌ నివేదిక సిద్ధం చేశారు. దీనికి సీఎంకు ఆమోదం తర్వాత టెండర్లు పిలవనున్నారు.

ఫేజ్‌ -2 కింద 175 రోడ్లను 5039 కిలోమీటర్ల మేర అభివృద్ధి చేసేందుకు అధ్యయనం చేశారు. వీటిలో పీపీపీ విధానానికి అనుకూలంగా ఉన్న రోడ్లపై నివేదిక సిద్ధం చేశారు. మరోవైపు సీఎం చంద్రబాబు సూచనల మేరకు యలమంచిలి - గాజువాక, గాజులమాండ్యం - శ్రీసిటీ మధ్య పీపీపీ విధానంలో రహదారుల అభివృద్ధికి త్వరలోనే టెండర్లు పిలిచి పనులు ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

పీపీపీ విధానంలో రోడ్ల నిర్మాణం వల్ల వర్షాలకు రోడ్లపై గుంతలు పడితే వాటిని పూడ్చేందుకు ప్రభుత్వం నుంచి నిధుల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. రోడ్ల నిర్వహణ అంతా గుత్తేదారే చూసుకుంటారు. గుత్తేదారు టోల్‌ వసూలు చేసినా సామాన్యులపై భారం పడకుండా చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. టూ వీలర్లు, ఆటోలు, ట్రాక్టర్లు, వ్యవసాయానికి వినియోగించే ఇతర వాహనాలకు టోల్‌ ఛార్జీలు మినహాయింపు ఇస్తారు. భారీ వాణిజ్య రవాణా వాహనాలపైనే టోల్‌ విధిస్తారు.

"పీపీపీ విధానానికి అనుకూలంగా ఉన్న రోడ్లపై నివేదిక సిద్ధం చేశాం. పీపీపీ రోడ్లకు కేంద్రం సైతం వయబులిటీ గ్యాప్‌ ఫండింగ్‌ కింద సాయం అందించే అవకాశం ఉండటంతో దీని కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాం. సీఎం సూచనల మేరకు యలమంచిలి - గాజువాక, గాజులమాండ్యం - శ్రీసిటీ మధ్య పీపీపీ విధానంలో రహదారుల అభివృద్ధికి త్వరలోనే టెండర్లు పిలిచి పనులు ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం"-జనార్దన్‌రెడ్డి, మంత్రి

పీపీపీ మోడల్​లో రహదారుల అభివృద్ధి - విజయవాడలో 19 మార్గాలు గుర్తింపు

పీపీపీ విధానంలో వైద్య కళాశాలలు - అధ్యయనం కోసం కమిటీ ఏర్పాటు

For All Latest Updates

TAGGED:

PPP MODEL IN AP ROADSపీపీపీ విధానంలో రోడ్లకు మహర్దశROAD DEVELOPMENTS UNDER PPPROAD DEVELOPMENTS WITH PPP MODELPPP MODEL ROADS IN AP

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రక్షాబంధన్ రోజు సోదరికి ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్స్ ఏవి? ఏ బహుమతులు ఇస్తే శుభం?

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌

‘డిజి లక్ష్మి’ కార్యక్రమం - డిగ్రీ చదివిన మహిళలకు ఉపాధి

మతం దాచి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇకపై చెల్లదు- 10ఏళ్ల జైలు శిక్ష- ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.