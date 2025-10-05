16 కిలోమీటర్లు-32 కల్వర్టులు - వెలుగులోకి ‘పెద్దాయన’ దారి దోపిడీ వ్యవహారం
అవసరం లేకున్నా అటవీ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు వేసి నిధులు దోపిడీ - కల్లూరు-రొంపిచెర్ల మార్గంలో 16 కి.మీ.కు 32 కల్వర్టులు - రహదారుల విస్తరణ పేరుతోనూ డబ్బులు నొక్కేసిన వైనం
Road Construction Scam in Chittoor District : ‘మాటలు ఘనం, చేతలు శూన్యం’ అన్నట్లుగా గత వైఎస్సార్సీపీ పాలన సాగింది. చేసిన పనుల్లోనూ ఆ పార్టీ నేతలు అడ్డగోలుగా దోచుకున్నారు. అవసరం లేకున్నా రోడ్లు వేసి నిధులు దోచేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరు నియోజకవర్గంలో రోడ్డు నిర్మాణం, విస్తరణ ఆఖరికి చిన్న గుంత పూడ్చాలన్నా ఆ కాంట్రాక్టులన్నీ ఆ పార్టీలోని ‘పెద్దాయన’ సంస్థకు మాత్రమే దక్కాయి. ఎవరైనా టెండర్ దాఖలు చేశారో అంతే సంగతులు.
అదేమని ప్రశ్నిస్తే వారిపై దాడులు చేసి, ఎదురు కేసులు పెట్టించి జైళ్లకు పంపారు. అవసరం లేకున్నా అటవీ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు వేసి నిధులు దోచేశారు. రహదారుల విస్తరణ చేసి డబ్బులు నొక్కేశారు. పుంగనూరు నియోజకవర్గంలోని కల్లూరు-పులిచెర్ల-రొంపిచెర్ల క్రాస్ వరకు ఉన్న రహదారే ఇందుకు నిదర్శనం. ఈ మార్గం 16 కి.మీ. ఉండగా, ఏకంగా 32 కల్వర్టులు నిర్మించారు. అవసరం లేకున్నా అదనంగా 12 కల్వర్టులు పెంచేశారు.
పేరు మార్చి, డబ్బులు దోచి : వాస్తవంగా ఈ రోడ్డు పేరు కల్లూరు- పులిచెర్ల- రొంపిచెర్ల క్రాస్ కాగా, అప్పట్లో పుంగనూరు-చిన్నగొట్టిగల్లు రహదారి అంటూ ప్రతిపాదనల్లో పేర్కొన్నారు. అదనంగా మరో ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు రోడ్డు ఉందని అందులో పేర్కొన్నారు. ఇలా అంచనాలు పెంచేసి, నిర్మాణ వ్యయాన్ని రూ.25 కోట్లుగా పేర్కొన్నారు. ఈ పనులు ‘పెద్దాయన’ సంస్థకే దక్కాయి. జలవనరులు లేని ప్రాంతాల్లోనూ కల్వర్టులు నిర్మించారు. కొన్నిచోట్ల 50-100 అడుగుల దూరంలోనే 2-3 కల్వర్టులు కట్టారు.
అక్కడ పెద్దాయన పాచికలు పారలేదు : వైఎస్సార్సీపీలోని ఇదే ముఖ్య నాయకుడు తిరుపతి జిల్లా సత్యవేడు నియోజకవర్గంలో రూ.33 కోట్ల ఈఏపీ నిధులతో 36 రోడ్లు పూర్తిచేసే పనులు దక్కించుకున్నారు. అధ్వానంగా ఉన్న నాగలాపురం-చిన్నపాండూరు రోడ్డు అభివృద్ధికి రూ.49 కోట్లు మంజూరు కాగా ఈ కాంట్రాక్టూ సదరు నేతకే వచ్చేలా చేసుకున్నారు. ఈ పనులు జగన్ జమానాలో పూర్తి చేయలేదు. ఈఏపీ పనుల్లో ఆరు రోడ్లు మాత్రమే కొలిక్కి వచ్చాయి. ఈ రహదారుల నిర్మాణ వ్యయాన్ని పెంచేందుకు ‘పెద్దాయన’ ప్రయత్నం సఫలం కాలేదు. దీంతో పనులు చేయకుండా వాటిని వదిలేశారు. తన పాచికలు పారినచోట మాత్రం పనులు చేసి నిధులు దోచుకున్నారు.
రోజురోజుకు వెలుగులోకి అక్రమాలు : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పేట్రేగిన పెద్దాయన అక్రమాలు రోజురోజుకు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. కుటుంబ సంస్థకు లబ్ధి చేకూర్చేందుకు పుంగనూరు పరిధిలో అనుమతులు లేకుండా అటవీ భూముల్లో రోడ్లు నిర్మించారు. ప్రజలు బాధ్యతలు గాలికొదిలేసి తన స్వార్థం కోసం అడవుల విధ్వంసానికి తెగబడ్డారు. అటవీ సంరక్షణ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి పుంగనూరు రేంజ్ పరిధి రక్షిత అటవీ ప్రాంతాల్లో అనుమతుల్లేకుండా పలు రోడ్లు నిర్మించారు. అప్పట్లో మంత్రిగా వ్యవహరించిన పెద్దాయన ఈ రోడ్ల నిర్మాణానికి ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు నిధులు మంజూరు చేయించుకున్నారు.
అధికార దుర్వినియోగంపై విచారణ : తన కుటుంబ సంస్థ అయిన PLR కన్స్ట్రక్షన్స్కే ఈ పనులను కట్టబెట్టారు. అధికార యంత్రాంగం ఆయనకు దాసోహమై అన్ని విధాలా సహకరించింది. ఈ వ్యవహారంపై అటవీ శాఖ ఏడాది కిందట కేసులు నమోదు చేసినా ఇప్పటికీ అతీగతీ లేదు. మదనపల్లె వాసి ఒకరు సమాచార హక్కు చట్టం (RTI) ద్వారా అప్లై చేసుకోగా ఈ వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీనిపై ఆయన తాజాగా విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పెద్దాయన అధికార దుర్వినియోగంపై విచారణ చేపట్టాలంటూ కోరారు.
