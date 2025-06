ETV Bharat / state

వివాదాస్పదంగా అధికారుల నిర్ణయం - నది మధ్యలో రోడ్డు నిర్మాణం - ROAD CONSTRUCTION IN HANDRI RIVER

Road construction with dumping yard waste ( ETV )

Updated : June 18, 2025 at 7:12 PM IST

Published : June 18, 2025 at 6:31 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Road Construction In The Middle Of Handri River: ఎక్కడైనా రద్దీ ఎక్కువైతే,రోడ్లు విస్తరిస్తారు, లేదంటే ఫ్లై ఓవర్లు నిర్మిస్తారు. కర్నూలు నగరపాలక అధికారులు మాత్రం నదిలో రోడ్డు వేస్తున్నారు అసలే నదీపరివాహకంలో ఆక్రమణల వల్ల వరదలు ముంచెత్తుతుంటే ఇప్పుడు ఏకంగా నదిలో రోడ్డు నిర్మించడాన్ని నగర వాసులు తప్పుబడుతున్నారు. కర్నూలు నగరం మధ్యలోంచి సుమారు 5.4 కిలోమీటర్ల మేర హంద్రీ నది ప్రవహిస్తుంటుంది. ఈ నదిలో కొంతకాలంగా కబ్జాదారులు ఆక్రమణలకు పాల్పడుతున్నారు.

ఇవి చాలవన్నట్లు ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారం పేరుతో ఏకంగా కర్నూలు నగరపాలక సంస్థ అధికారులే నదిలో రోడ్డు వేస్తున్నారు. ఆనంద్ థియేటర్ నుంచి జోహరాపురం వరకూ 1.25 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డు నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దీనికోసం రూ.50 లక్షలు కేటాయించి ఎక్కడెక్కడో ఉన్న చెత్తాచెదారాలను రోడ్డు కోసం వినియోగిస్తున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.