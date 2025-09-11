ETV Bharat / state

కింద రోడ్డు-పైన కాలువ - ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం

నాగార్జునసాగర్ కుడి కాలువ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన అరుదైన అక్విడక్టు - కింద రోడ్డు ఉంటే పైన కాలువ ఉండేలా నిర్మాణం

Road_Below_Canal_above
Road_Below_Canal_above (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 3:14 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Road Below Canal above A Rare Engineering Wonder: సాధారణంగా నదులు, కాలువలు కింద పారుతుంటే వాటిపైన రహదారి కోసం వంతెనలు నిర్మిస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం దానికి పూర్తి రివర్స్‌గా ఉంది. కింద రోడ్డు ఉంటే పైన కాలువ కోసం అక్విడక్టు నిర్మించారు. పైన కాలువ, కింద వాహనాలు వెళ్లేలా ఈ మార్గం ఉంది. అలానే ఈ మార్గంలో కొత్తగా ప్రయాణించే వారూ దీన్ని చూసి ఆశ్చర్యానికి గురి కావాల్సిందే. అలాంటి ఈ కట్టడం పల్నాడు జిల్లాలోని మాచర్లలో ఉంది.

నాగార్జునసాగర్ కుడి కాలువ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో భాగంగా ఈ అరుదైన అక్విడక్టుని నిర్మించారు. ఈ కుడి కాలువ నిర్మించేటప్పుడు మాచర్ల సమీపంలో చంద్రవంక వాగుతో పాటు రోడ్డు అడ్డుగా వచ్చింది. ఈ క్రమంలో కాలువను ఆపడం లేదా రోడ్డు మార్గాన్ని మళ్లించడం సరికాదని భావించి దీనికి ఒక పరిష్కరం చూపాలని ఆలోచించారు. అప్పుడు దిగువన రోడ్డు మార్గం ఉండేలా పైన కాలువ పారేలా ఒక అక్విడక్టు నిర్మించేలా ప్రణాళిక వేశారు. అప్పుడు ఈ బాధ్యతలను ముంబయికి చెందిన ఓ కంపెనీకి అప్పగించగా వారు ఈ అక్విడక్టు నిర్మాణాన్ని 3 ఏళ్లలో పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత అక్విడక్టు నిర్మాణం చూడటానికి కొత్తగా ఉండటంతో బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అప్పటి నుంచి స్థానికులు దీనిని 'బొంబాయ్‌ బ్రిడ్జి' అని పిలుస్తుంటారు.

Road_Below_Canal_above
రోడ్డు మార్గంలో వెళ్తున్న లారీ (Eenadu)

180 అడుగుల పొడవు, 30 అడుగుల వెడల్పు: ఈ అక్విడక్టు 180 అడుగుల పొడవు, 30 అడుగుల వెడల్పుతో ఉంటుంది. అలానే ఈ నిర్మాణం కూడా చూపరులను ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుంది. ఇంకా వరదల సమయంలో నీటి ప్రవాహం ఎంత ఉద్ధృతంగా వచ్చినా తట్టుకునే విధంగా ఉండేలా ఇంజినీర్లు ఈ కాలువను నిర్మించారు. అదే విధంగా కాలువకు దిగువన వాహనాలు వెళ్లే విధంగా కూడా ఓ మార్గాన్ని నిర్మించారు. స్థానికంగా ఉండే రైతులు, వాహనదారులు, మిగతా వారు వారి అవసరాల నిమిత్తం ఈ రహదారిని ఉపయోగిస్తున్నారు. అలానే ఈ కాలువ నీటిపైనే చుట్టుపక్కల గ్రామాల రైతులు ఆధారపడి వ్యవసాయం చేస్తుంటారు. దీనివల్ల పంటపొలాలకు నిత్యం నీరు సరఫరా అవుతుంది.

ప్రయాణికులు ఈ వంతెన గుండా వెళ్లే సమయంలో ఇక్కడ ఆగి మరీ ఫొటోలు దిగుతుంటారు. అలానే పైన కాలువ కింద రోడ్డు మార్గం ఉండటం చూసి ఆశ్చర్యపోతుంటారు. కానీ అక్కడి స్థానికులకు ఇది కేవలం ఒక వంతెన మాత్రమే కాదని దశాబ్దాలుగా ఉన్న సమస్యను పరిష్కరించిన ఓ అరుదైన ఇంజినీరింగ్ గుర్తింపు అని చెప్తుంటారు. అలాగే మాచెర్లలో ఈ బొంబాయి వంతెన ఒక అరుదైన ఉదాహరణగా నిలిచి ఏపీ ఇంజనీరింగ్ గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్తుంది.

బకింగ్‌హాం కాలువపై వంతెన నిర్మాణం - పర్యాటకాభివృద్ధికి తొలి అడుగు!

కరవు ప్రాంతాలకు వరద జలాలు మళ్లింపు - వేల కోట్లతో సాగుతున్న పనులు

Last Updated : September 11, 2025 at 5:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ENGINEERING WONDERS IN APBOMBAY BRIDGE IN APMACHERLA BOMBAY BRIDGEబొంబాయ్‌ బ్రిడ్జిROAD BELOW CANAL ABOVE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

భారత్‌తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్

వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?

విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.