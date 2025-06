ETV Bharat / state

లంకెలపాలెంలో లారీ బీభత్సం - ముగ్గురు మృతి - ROAD ACCIDENT IN LANKELAPALEM

Lankelapalem Road Accident ( ETV )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 24, 2025 at 7:41 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 8:04 AM IST 1 Min Read

Lankelapalem Road Accident : అనకాపల్లి జిల్లాలో ఓ లారీ బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందగా పలువురికి గాయాలయ్యాయి. పరవాడ మండలం జాతీయ రహదారిపై లంకెలపాలెం కూడలి వద్ద సోమవారం రాత్రి కూడలి వద్ద సిగ్నల్‌ పడడంతో వాహనాలు ఆగాయి. ఆ సమయంలో గాజువాక నుంచి అనకాపల్లి వైపు ఓ లారీ మితిమీరిన వేగంతో వచ్చి ముందు ఆగి ఉన్న మూడు కార్లు, ఆరు ద్విచక్రహనాలను ఢీకొడుతూ దూసుకుపోయింది. లంకెలపాలెం సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై లారీ బీభత్సం (ETV)

