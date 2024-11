ETV Bharat / state

కర్నూలు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Road Accident In Kurnool Three Died on Injured : కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నందవరం మండలం ధర్మాపురం వద్ద ఓ కారు ఆటోను ఢీకొంది. దీంతో ఆటోలోని ముగ్గురు మహిళలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఓ బాలికకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.