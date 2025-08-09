Essay Contest 2025

నెల్లూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు మృతి - CHAKICHERLA ROAD ACCIDENT

నెల్లూరు జిల్లా ఉలవపాడు మండలం చాగొల్లు వద్ద ప్రమాదం - జాతీయ రహదారిపై లారీని ఢీకొన్న వ్యాను, నలుగురు దుర్మరణం

Road Accident in Chakicherla
Road Accident in Chakicherla (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 5:28 PM IST

Road Accident in Chakicherla : నిత్య జీవితంలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవ్వరూ ఊహించలేం. మరీ ముఖ్యంగా రహదారి మీద ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఎటువైపు నుంచి ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. తాజాగా ఓ కుటుంబం దైవ దర్శనం మరియు తమ చిన్నారి పుట్టువెంట్రుకల కోసం తిరుమలకు బయల్దేరారు. ఇందుకోసం శుక్రవారం రాత్రి ఆనందంగా 9 మంది కుటుంబ సభ్యులు తిరుమలకు బయల్దేరారు.

కాసేపు వీరి ప్రయాణం సజావుగా సాగింది. ఆ కుటుంబ సభ్యుల సంతోషాన్ని చూసి ఆ విధికి కన్నుకుట్టిందేమో ఇంతలోనే ఊహించని ప్రమాదం ఆ కుటుంబాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేసింది. వీరు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం లారీని ఢీకొని బోల్తాపడింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు మరణించగా మరో ఐదుగురు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ విషాద ఘటన శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. పల్నాడు జిల్లా మాచవరం మండలం కొత్త గణేశునిపాడులో చిన్న వెంకటేశ్వర్లు, సుభాషిణి దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. వీరి కుమారుడు అభినయ కృష్ణ (3) పుట్టువెంట్రుకలను తీయించుకునేందుకు తొమ్మిది మంది కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తుపాన్ వాహనంలో తిరుమలకు బయల్దేరారు. శనివారం తెల్లవారుజామున మార్గమధ్యంలో నెల్లూరు జిల్లా ఉలవపాడు మండలం చాకిచెర్లకు వచ్చేసరికి వీరు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం లారీని వేగంగా ఢీకొట్టి బోల్తా పడింది.

Road Accident in Ulavapadu : ఈ ఘటనలో శ్రీనివాసరావు (60), సుభాషిణి (30), వెంకట నర్సమ్మ (55), అభినయ కృష్ణ (3) మృతి చెందగా మరో ఐదుగురు గాయపడ్డారు. సుభాషిణి అభినయ కృష్ణ తల్లికాగా, వెంకట నరసమ్మ నానమ్మ. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను కావలి ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అందులో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో నెల్లూరుకు తరలించారు. మరోవైపు ఈ ప్రమాదంతో రహదారిపై రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. అనంతరం పోలీసులు ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్దీకరించారు.

మరోవైపు కావలి ఆసుపత్రిలో చిన్న వెంకటేశ్వర్లు కుమారుడి మృతదేహంపై పడి రోదించడం అందరినీ కలచివేసింది. తమవారు విగతజీవులుగా పడి ఉండటం చూసి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు రోదనలు మిన్నంటాయి. ఈ ప్రమాదంతో కొత్త గణేశునిపాడు గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ ప్రమాదంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతదేహాలను పోస్ట్​మార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

చాకిచెర్ల ప్రమాదంపై మంత్రుల దిగ్భాంత్రి : చాకిచెర్ల రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రులు గొట్టిపాటి రవి, డోలా బాలవీరాంజనేయస్వామి, మండిపల్లి రాంప్రసాద్​రెడ్డి, ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, అనగాని సత్యప్రసాద్ తీవ్ర దిగ్భాంత్రి వ్యక్తం చేశారు. అధికారులతో మాట్లాడి ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాధితులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని వైద్యాధికారులను ఆదేశించారు. దైవ దర్శనానికి వెళ్తూ ప్రాణాలను కోల్పోవడం మనసును తీవ్రంగా కలచివేసిందని తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలియజేశారు.

