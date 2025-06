ETV Bharat / state

కర్ణాటకలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఆరుగురు ఏపీ వాసులు మృతి - SEVERAL DIED IN ROAD ACCIDENT

Published : June 13, 2025 at 11:32 AM IST

Six People Died in Road Accident At Karnataka : కర్ణాటకలోని హోస్కోట వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు మృతి చెందారు, వారిలో మూడు నెలల బాలుడు ఉన్నాడు. మృతులను చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఎస్‍ఆర్‍ పురం, వెదురుకుప్పం మండల వాసులుగా గుర్తించారు. చిత్తూరు నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు లారీని ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

మృతుల వివరాలు: ప్రమాదంలో 3 నెలల బాలుడితో సహా ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రమాదంలో ఘటనా స్థలిలోనే వెదురుకుప్పం మండలం ఆళ్లమడుగుకు చెందిన కేశవరెడ్డి, అతని సోదరుని కుమారుడు 3 నెలల బాబు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఎస్‍ఆర్​పురం మండలం పుళ్లూరు గ్రామానికి చెందిన తనూజ, వెదురుకుప్పం మండలం ఆళ్లమడుగుకు చెందిన జనార్ధన్‍, ఆయన తల్లి పాపమ్మ, భార్య గిరిజ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరిని ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు.

మంత్రి రాంప్రసాద్‍ రెడ్డి దిగ్బ్రాంతి :హోస్కోట వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం బాధాకరమని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి తెలిపారు. లారీ, ఆర్టీసీ బస్సు పరస్పరం ఢీ కొని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రి సంతాపం తెలిపారు. పరిస్థితిపై అధికారులను అడిగి సమాచారం తెలుసుకున్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం అందేలా చూస్తామని వెల్లడించారు. క్షతగాత్రులకు తక్షణమే మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.