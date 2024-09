ETV Bharat / state

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం, ఏడుగురు మృతి - Seven Died in Accident in Godavari

Published : 35 minutes ago

Seven died in Road Accident Godavari ( ETV Bharat )

Seven died in Road Accident Godavari : తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం చిలకావారిపాకలు సమీపంలో రాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఏడుగురు కార్మికులు మృతి చెందారు. ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఏలూరు జిల్లా టి. నరసాపురం మండలం బొర్రంపాలెం నుంచి జీడిపిక్కల లోడుతో తూర్పు గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు మండలం తాడిమళ్లకు మినీ లారీ వెళుతోంది. ఆరిపాటిదిబ్బలు- చిన్నాయిగూడెం రహదారిలోని చిలకావారిపాకలు సమీపంలో అదుపుతప్పి పంట బోదెలోకి లారీ దూసుకెళ్లి తిరగబడింది. వాహనంపై 9 మంది కార్మికులు ప్రయాణిస్తున్నారు.

లారీ తిరగబడడంతో జీడిపిక్కల బస్తాలు కార్మికులపై పడి ఏడుగురు చనిపోయారు. మృతులు తాడిమళ్లకు చెందిన దేవాబత్తుల బూరయ్య, తమ్మిరెడ్డి సత్యనారాయణ, చినముసలయ్య, కృష్ణ , కత్తవ సత్తిపండు, తాడి కృష్ణ, నిడదవోలు మండలం కాటకోటేశ్వరానికి చెందిన బొక్కా ప్రసాద్‌గా గుర్తించారు. కొవ్వూరు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృత దేహాలను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయపడ్డ వారిలో ఒకరిని ఘంటా మధుగా గుర్తించారు. డ్రైవర్ పరారీలో ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు..