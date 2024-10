ETV Bharat / state

నడిరోడ్డుపై మంటగలిసిన మానవత్వం - అందరూ చూస్తుండగానే రక్తపు మడుగులో యువకుడు మృతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Road Accident And People Un Bothered Towards Victims in Vizianagaram : అక్కడ ట్రాక్టర్ ఢీకొట్టి యువకుడు ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు. కుమారుడ్ని చూస్తూ కన్నతల్లి గుండెలవిసేలా రోధిస్తోంది. తీవ్రరక్త స్రావంతో పడి ఉన్న బిడ్డను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేందుకు కాస్త సాయం చేయండయ్యా అంటూ ఆ మాతృమూర్తి వేడుకున్నా ఎవ్వరూ కనికరించలేదు. యువకుడి ప్రాణాలు పోతున్నా పట్టించుకోకుండా.. మాకేం సంబంధం అంటూ వెళ్లిపోగా.. మరికొందరు ఫొటోలు తీస్తూ ఉండిపోయారు. అంబులెన్స్ వచ్చేసరికి యువకుడి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి. ఈ హృదయవిదారక ఘటన విజయనగరంలో జరిగింది. తీరా 108 అంబులెన్సు వచ్చేసరికే ఆమె కుమారుడి పంచప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి. ఈ హృదయవిదారక ఘటన విజయనగరంలోని వైఎస్సార్‌ కూడలి- గూడ్స్‌ షెడ్డు వద్ద చోటు చేసుకుంది.

కొన ఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడిన యువకుడు : స్థానిక రైల్వేస్టేషన్‌ ప్రాంతానికి చెందిన కె.గంగధారరావు (30) తల్లి గోవిందమ్మతో కలిసి ఆటోలో వెళుతూ గూడ్స్‌ షెడ్డు వంతెన దగ్గరి పని ఉందని దిగాడు. ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసే సరికి ట్రాక్టర్‌ ఢీ కొట్టింది. దీంతో అతడు తీవ్ర గాయాలతో రోడ్డు మీద పడిపోయాడు. గంగాధర రావును చూసి ఆటోలో ఉన్న తల్లి గోవిందమ్మ పరుగున వచ్చి లేపేందుకు ప్రయత్నించింది. ‘అయ్యా బాబూ... రండయ్యా హాస్పిటల్​కు తీసుకువెళ్దాం’ అంటూ ఎంత మందిని బతిమిలాడినా ఎవరూ కనికరించలేదు.