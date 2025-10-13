ప్రజలకు శాపంగా మారిన పలు ఆర్వో ప్లాంట్లు - నీటిలో ప్రమాదకర 'ఈ-కోలి' బ్యాక్టీరియా

ETV Bharat / state

RO Plants Are Violating Rules in Vijayawada (Eenadu)
Published : October 13, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
RO Plants Are Violating Rules in Vijayawada: తాగునీటి అవసరాలు తీర్చాల్సిన కొన్ని ఆర్వో ప్లాంట్లు ప్రజల అనారోగ్యానికి కారణమవుతున్నాయి. వీటిలో తగిన ప్రమాణాలు పాటించకపోవడంతో ప్రజలు జబ్బులు కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. విజయవాడలో గత నెలలో 358 మంది డయేరియా బారిన పడడానికి కొన్ని ఆర్వో ప్లాంట్లలో సరఫరా చేసిన నీరే కారణమని అధికారుల పరిశీలనలో వెల్లడైంది. రాజరాజేశ్వరిపేటలోని 4 ఆర్వో ప్లాంట్ల నీళ్లలో ప్రమాదకరమైన ఈ-కోలి బ్యాక్టీరియా కలిసినట్లు పరీక్షల్లో తేలింది. ఈ నీళ్లు తాగినవారు విరేచనాలు, వాంతులు, జ్వరంతో తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యారు.

కొరవడిన పర్యవేక్షణ: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 800 ఆర్వో ప్లాంట్లపై అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడింది. ఒక ప్లాంట్‌ ఏర్పాటు చేయాలంటే రెవెన్యూ, పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, లీగల్‌ మెట్రాలజీ, ఆహార నియంత్రణ సంస్థల నుంచి అనుమతులు తీసుకోవాలి. ప్లాంట్లపైనా అధికారుల నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ ఉండాలి. తనిఖీలు లేనందున వాటి నిర్వాహకులు సరైన ప్రమాణాలు పాటించడం లేదు. ప్లాంట్లలో 57 రకాల ప్రమాణాలు పాటించాలని నిబంధనలు చెబుతున్నా చాలా చోట్ల వీటిని గాలికి వదిలేస్తున్నారు. చాలా చోట్ల కొన్ని ప్లాంట్లకు రాజకీయ నేతల అండ ఉండటంతో నగరపాలక సంస్థల అధికారులు వాటి జోలికి వెళ్లడం లేదు.

విజయవాడలోనే కాదు విశాఖపట్నం, కాకినాడ, గుంటూరు, ఒంగోలు, నెల్లూరు, తిరుపతి, కర్నూలు, కడప, అనంతపురంలో ఆర్వో ప్లాంట్ల నిర్వహణలో లోపాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

ఈ-కోలి అంటే ఏమిటి? మానవులు, జంతువుల పేగుల్లో ఉండే బ్యాక్టీరియానే ఈ-కోలి అంటారు. ఇది తాగునీటిలో కనిపించిందంటే మనుషుల మలంతో నీరు కలుషితమైనట్లు నిర్ధరిస్తారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి :

  • ఆర్వో ప్లాంట్‌ కోసం వినియోగిస్తున్న బోరు బావి మురుగు కాలువకు దగ్గరగా ఉంటే ఆ నీళ్లు తీసుకోకూడదు.
  • ప్లాంట్‌లో నిర్వాహకులు డబ్బాల్లోకి నీళ్లు పట్టేటప్పుడు శుభ్రత పాటిస్తున్నారా? లేదా అనేది గమనించాలి.
  • ప్లాంట్లలో అతినీలలోహిత (యూవీ) విధానం సరిగా పనిచేస్తోందా లేదా అనేది గమనించాలి. నీళ్లలో బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లు నిరోధించడంలో యూవీది క్రియాశీలక పాత్ర. క్లోరినేషన్‌ చేస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా చూడాలి.
  • నీళ్లను కాచి చల్లార్చి తాగడం మంచిది.

వ్యాధులకు కలుషిత నీరే కారణం: అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు కలుషిత నీరే ప్రధాన కారణమని జనరల్ ఫిజీషియన్ డాక్టర్ పోలవరపు విజయభాస్కర్ అన్నారు. టైఫాయిడ్, అతిసారం మొదలైన వ్యాధులు ఇదే కోవకు చెందుతాయని ఆయన వివరించారు. దీనివల్ల జలుబు, దగ్గు, నిమోనియా, కామెర్లు వంటివి వస్తుంటాయని తెలిపారు.

ప్రమాణాలు పాటించకపోటే నోటీసులు: ప్రమాణాలు పాటించని ప్రైవేటు ఆర్వో ప్లాంట్లపై చర్యలు తీసుకుంటున్నామని రాష్ట్ర జాయింట్ ఫుడ్ కంట్రోలర్ ఎన్​. పూర్ణచంద్రరావు అన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అలాంటి వాటిని గుర్తించి నోటీసులిస్తున్నామని తెలిపారు. నిర్దేశించిన ప్రభుత్వశాఖల నుంచి విధిగా అనుమతులు తీసుకోవాలనీ, లేదంటే సీజ్‌ చేస్తామని హెచ్చరించారు. ప్లాంట్ల నుంచి నీరు తెచ్చుకునేప్పుడు ప్రజలు కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా సూచించారు.

ఆర్వో ప్లాంట్లలో పాటించాల్సిన ప్రమాణాలు, వాటిని పాటించకపోతే తలెత్తే అనారోగ్య సమస్యలు ఇలా..

నీటిలో ఉండాల్సిన

ప్రమాణాలు

సురక్షితం

అంతకంటే మించితే

తలెత్తే అనారోగ్య సమస్యలు

మొత్తం లవణాలు (టీడీఎస్)500 -2,000రక్తపోటు, కిడ్నీ సమస్య
ఆమ్ల, క్షార గుణం (పీహెచ్​)6.5-8.5జీర్ణకోశ వ్యాధులు
ఫ్లోరైడ్ (లీటర్ నీటిలో మిల్లీ గ్రాంకు)1-1.5పళ్లకు మచ్చలు, ఎముకల ఫ్లోరోసిస్
నైట్రేట్0-45పిల్లల్లో బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్
ఐరన్0.3-1.0నీటి దుర్వాసనతో కడుపులో సమస్యలు
కాల్షియం75-200కిడ్నీలో రాళ్లు, ఎముకల సమస్యలు
మెగ్నీషియం30-100జీర్ణ సమస్యలు, విరేచనాలు
సల్ఫేట్200-400విరేచనాలు
క్లోరైడ్250-1000రక్తపోటు

మీరు తాగుతున్న నీరు సురక్షితమేనా? ఆర్వోప్లాంట్లలో తాగునీటి విక్రయాల్లో అక్రమాలు

నాడు-నేడు.. శుద్ధి జలం అందేదీ ఇంకెన్నడు ?

