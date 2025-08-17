ETV Bharat / state

అబార్షన్​ మాత్రలతో యాపారం! - నెలలను బట్టి మార్కెట్​లో రేటు!! - ABORTIONS WITH ABORTION PILLS

గర్భస్రావం మాత్రలను విచ్ఛలవిడిగా విక్రయిస్తున్న ఔషధ దుకాణాలు - గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అబార్షన్లు చేస్తున్న ఆర్‌ఎంపీలు - వైద్యుల ప్రిస్క్రిప్షన్‌ లేకుండా గర్భస్రావం మాత్రలు విక్రయిస్తే కఠిన చర్యలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2025 at 1:42 PM IST

Abortions while Selling Abortion Pills in Drugstores : నల్లొండ జిల్లాలోని పలు మెడికల్​ షాప్​ల​లో గర్భస్రావం మాత్రలను విచ్ఛలవిడిగా విక్రయిస్తున్నారు. కొంతమంది ఆర్‌ఎంపీలు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా గర్భస్రావాలు చేస్తున్నారని విశ్వసనీయ సమాచారం. అయితే వీరు డబ్బుకు ఆశపడి ఆ మాత్రలు ఇస్తున్నారు. గర్భిణి నెలలను ఆధారంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. మరి కొందరు తెలివిగా తెలిసిన నర్సింగ్‌ హోంలకు తీసుకెళ్లి గర్భస్రావాలు చేయిస్తూ అందిన కాడికి దండుకుంటున్నారు. వీటిని పర్యవేక్షించాల్సిన అధికారులు నెలవారీ మామూళ్లతో సరిపెట్టుకుంటున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి నర్సింగ్‌ హోంలు జిల్లాలో వందకుపైగానే ఉన్నట్లు అంచనా.

చట్టాలంటే భయమేదీ? : లింగ నిర్ధారణ, గర్భస్రావాలు చేయడం చట్ట విరుద్ధం. పీసీ పీఎన్‌డీటీ (ప్రీ కన్సెప్షన్‌ అండ్‌ ప్రీనాటల్‌ డయాగ్నస్టిక్‌ టెక్నిక్స్‌ చట్టం-1994) ప్రకారం లింగ నిర్ధారణ శిక్షార్హమైనది. ఎంటీపీ (మెడిక్‌ టెర్మినేషన్‌ ఆఫ్‌ ప్రెగ్నెన్సీ చట్టం-1971) ప్రకారం గర్భస్థ శిశువు కారణంగా గర్భిణికి ప్రాణాపాయం ఏర్పడినప్పుడు లేదా కడుపులో శిశువు మృతిచెంది ఉన్నట్లు స్కానింగ్‌ ద్వారా తెలిసినప్పుడు మాత్రమే అర్హులైన వైద్యుల సమక్షంలోనే గర్భస్రావం చేయాల్సి ఉంది. కానీ ప్రస్తుతం జిల్లాలో ఇవేవీ అమలు కావడం లేదు. మెడికల్​ షాపులో లభించే మాత్రలు, ఇంజెక్షన్ల సాయంతో సులభంగా ఆడ పిల్లలను చంపేస్తున్నారు.

అధికారులు చూసీచూడనట్లు : నల్గొండ జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగు చూస్తున్న సమయాల్లో సంబంధిత అధికారులు ఆచి‘తూచి’ వ్యవహరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సంవత్సరం మే 24న ఓ ఆసుపత్రిలో మోతె మండలానికి చెందిన అనుష అనే మహిళకు నకిలీ వైద్యులు అబార్షన్‌ చేస్తుండగా వికటించి మృతిచెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు నిందితులందరినీ అరెస్టు చేయకపోడం విశేషం. రెండు నెలలు గడిచినా నిందితులను పోలీసులు పట్టుకోలేకపోవడానికి గల కారణాలు తెలియడం లేదు.

మరోవైపు ఇటీవల జిల్లా కేంద్రంలో ఇద్దరు ప్రైవేటు వ్యక్తులు చర్చి కంపౌండ్‌ ప్రాంతంలో లింగ నిర్ధారణ దుకాణాలను తెరిచారు. అతి కష్టంపై ఇద్దరినీ పట్టుకున్న పోలీసులు స్టేషన్‌ బెయిల్‌ మంజూరు చేసి ఇంటికి పంపించారు. అక్రమాలకు పాల్పడినప్పుడు కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో వారు తిరిగి అదే వృత్తిని అలవాటుగా ఎంచుకుంటున్నారు. అదే విధంగా అక్రమాలకు పాల్పడే వారిపై పోలీసులు పీడీ యాక్ట్‌ లాంటి కఠినమైన చట్టాలు ప్రయోగిస్తేనే వీటికి అడ్డుకట్ట పడే అవకాశాలు ఉంటాయన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

''డాక్టర్ల ప్రిస్క్రిప్షన్‌ లేకుండా విక్రయిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్నిమెడికల్​ దుకాణాల్లో ప్రతి నెలా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఇటీవల జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ జనరల్‌ ఆసుపత్రి ఎదురుగా రెండు మెడికల్​ షాప్​ల​లో యజమానులు వీటికి సంబంధించిన బిల్లులు చూపక పోవడంతో నాలుగు రోజులపాటు సస్పెండ్‌ చేశాం. మరోసారి విక్రయించినట్లు తేలితే లైసెన్సు రద్దు చేస్తాం''. - సురేందర్, డ్రగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్, సూర్యాపేట

పీసీ పీఎన్​డీటీ చట్టం నిబంధనలు :

  • గర్భస్థ శిశువు లింగాన్ని నిర్ధారించే పరీక్షలను నిషేధిస్తుంది.
  • అలాంటి పరీక్షలను నిర్వహించే వైద్యులు, సంస్థలపై చర్యలు తీసుకుంటుంది.
  • లింగ నిర్ధారణ పరీక్షల గురించి ప్రచారం చేయడాన్ని నిషేధిస్తుంది.
  • అవసరమైన రికార్డులను నిర్వహించడం, నివేదికలను సమర్పించడం తప్పనిసరి చేస్తుంది

