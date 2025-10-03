ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - నీట మునిగిన పొలాలు
ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో ఎడతెరిపిలేని వర్షం - పొంగిన నదులు, వాగులు, వంకలు - కొన్నిచోట్ల కాలువలు, చెరువులకు గండ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 4:58 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 5:09 PM IST
Heavy Rains in Joint Vizianagaram District: ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో నిన్నటి నుంచి ఎడతెరిపిలేకుండా కురిసిన వర్షానికి నదులు, వాగులు, వంకలు పోటెత్తాయి. కొన్నిచోట్ల కాలువలు, చెరువులకు గండ్లు పడ్డాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు, పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. ప్రధానంగా పత్తి, మొక్కజొన్న, వరి పంటలకు నష్టం వాటిల్లినట్లు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. విద్యుత్ శాఖపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపిందని అన్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో వందల ఎకరాల్లో వరి, అరటి, కూరగాయ పంటలు దెబ్బతిన్నట్లు ప్రాథమిక అంచనా.
తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాపై స్పష్టంగా కనిపించింది. విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురిసింది. అత్యధికంగా గరివిడి, గుర్లలో 8 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. చీపురుపల్లి, నెల్లిమర్లలో 6, తెర్లాం, మెరకముడిదాంలో 5 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. మన్యం జిల్లాలో సగటు వర్షపాతం 4.8 సెంటీమీటర్లుగా నమోదైంది. పాలకొండ, వీరఘట్టం, భామిని, కొమరాడ, కురుపాం మండలాల్లో కుండపోత పోసింది. 2 జిల్లాల్లో పంట పొలాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి.
పోటెత్తిన వంశధార, నాగావళి నదులు: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాలకు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో వంశధార, నాగావళి నదులు పోటెత్తాయి. నది పరివాహక ప్రాంతాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. భామిని మండలంలో కొసలి, కీసర గ్రామాల అనుసంధాన రహదారులపై వరద నీరు పారుతోంది. 2 గ్రామాల్లోకి నీరు చేరింది. జియ్యమ్మవలస మండలం బాసంగినిని నాగావళి వరద ముంచెత్తింది. మన్యం జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 2240 ఎకరాల్లో పంట నష్టం వాటిల్లింది. అత్యధికంగా 1100 ఎకరాల్లో వరి, 600 ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న, 470 ఎకరాల్లో పత్తి దెబ్బతిన్నట్లు వ్యవసాయశాఖ అధికారులు ప్రాథమిక అంచనా వేశారు.
భామిని, వీరఘట్టం, కొమరాడ, కురుపాం మండలాల్లో పంట నష్టాల తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. విజయనగరం జిల్లాలో 17 మండలాల్లో 1250 ఎకరాల్లో వరి మునిగినట్లు వెల్లడించారు. మెంటాడ మండలం పోరాం, బుచ్చిరాజుపేట, గుర్రమ్మవలస, బొబ్బిలి మండలం కొత్తపెంట, దత్తిరాజేరు మండలం దత్తిలో పలు రకాల పంటలకు నష్టం జరిగిందని అన్నారు. విద్యుత్తు శాఖకు రూ.20 లక్షల మేర నష్టం వాటిల్లినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో పలు ప్రధాన రహదారులు దెబ్బతిన్నట్లు సమాచారం అందిందని అధికారులు తెలిపారు. కంబర, కంబరవలస, చిట్టపుడివలస, మొదటికెళ్ల, శ్రీహరిపురం గ్రామాల్లో 650 ఎకరాల్లో అరటి పంటకు నష్టం వాటిల్లింది. వాయుగుండం కారణంగా నోటి దగ్గరకు వచ్చిన పంట నాశనమైపోయిందని అరటి రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తమను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ప్రజలకు అసౌకర్యం లేకుండా: హోంమంత్రి భారీ వర్షాలతో నాగావళి, వంశధార నదుల ఉప్పొంగిన నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం, మన్యం, విజయనగరం కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో హోం మంత్రి అనిత సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రస్తుత వరద పరిస్థితులపై ఆరా తీసిన మంత్రి, జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్స్ 24/7 అలెర్ట్ గా ఉండాలని ఆదేశించారు. ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా చూడాలని, ప్రాణనష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. వరద సహయక చర్యలకు NDRF, SDRF, పోలిస్, ఫైర్ సిబ్బంది వెంటనే స్పందించాలని స్పష్టం చేశారు. వంశధార, నాగావళి నది లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిక సందేశాలు పంపాలని ఆదేశించారు. విపత్తుల సమాచారం, సహయం కోసం టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లు 112, 1070, 18004250101 సంప్రదించాలని సూచించారు. విపత్తుల సంస్థ హెచ్చరిక సందేశం వచ్చినప్పుడు ప్రజలు సురక్షితమైన భవనాల్లో ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
రైతులు ఆందోళన చెందొద్దు: వర్ష తీవ్రతపై మన్యం, అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాల కలెక్టర్లతో మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి మాట్లాడారు. ముందస్తు జాగ్రత్తల వల్ల ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూడగలిగామన్నారు. వర్షాల వల్ల జ్వరాలు ప్రబలే అవకాశం ఉన్నందున తల్లిదండ్రులు పిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తలు వహించాలని మంత్రి సూచించారు. స్కూల్స్, అంగన్వాడిలకు, సెలవు ప్రకటించామని కలెక్టర్లు తెలిపారు. రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేసినందున జాలర్లు వేటకి వెళ్లరాదని కోరారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో వాగులు, వంకలు పొంగడం వలన ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి చెప్పారు. వ్యవసాయ, ఉద్యాన వన పంటల నష్టం జరిగిన రైతులు ఆందోళన చెందవద్దని ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటుందని భరోసానిచ్చారు. నష్టపోయిన కరెంట్, పంట నష్టాలను అంచనా వేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఉత్తరాంధ్ర పరిస్థితులపై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా - వారికి రూ.4 లక్షల పరిహారం
ఉత్తరాంధ్రలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు - ఈదురుగాలులతో కూలిన చెట్లు