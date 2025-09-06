ETV Bharat / state

యూత్​ కదా! మాకేం కాదని అనుకోవద్దు - నిర్లక్ష్యం చేస్తే మీ ప్రాణాలకే ముప్పు!

మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్ల కారణంగా గుండెపోటు బారిన పడుతున్న యువత - పెరుగుతున్న మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు బాధితులు - చిన్న వయసులోనే పిల్లలకు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించాలంటున్న వైద్యులు

Heart Attack
Heart Attack (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read

Heart Attack Risk In Young People of Telangana : చాలా మంది యువత తాను యూత్ కదా, మాకేం కాదని భ్రమలో ఉంటున్నారు. మారిన జీవన శైలి, వాతావరణ పరిస్థితులు, కుటుంబ నేపథ్యం, వ్యక్తిగత అలవాట్లు ఇప్పుడు చాలా మంది యువతకు ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలతో యువత గుండె ఆరోగ్యంపై మరోసారి తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది.

  • తాజాగా కామారెడ్డి జిల్లా డోంగ్లి మండలానికి చెంది ఓ యువ వ్యవసాయ విస్తరణాధికారి శుక్రవారం ఉదయం గుండెపోటు సంభవించడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
  • రామారెడ్డి మండలంలోని సింగరాయిపల్లి గ్రామానికి చెందిన పదోతరగతి విద్యార్థిని శ్రీనిధి(14) పాఠశాలకు వెళ్తుండగా ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. స్థానికులు ఏమైందో చూసి సీపీఆర్‌ చేసినా ప్రాణాలు కాపాడలేకపోయారు. ఈ ఘటన 2025 ఫిబ్రవరి 20వ తేదీన చోటుచేసుకుంది.
  • సురేష్‌ అనే యువకుడు హైదరాబాద్‌లో ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసేవారు. ఓ రోజు హార్ట్ఎటాక్ కావడంతో స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఆయన మృతిచెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు

చెడు అలవాట్లతో జాగ్రత్త : రాష్ట్రంలో 25 నుంచి 35 ఏళ్ల లోపువారు ఎక్కువ మంది అసాంక్రమిక వ్యాధుల బారిన పడటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు బాధితులు క్రమంగా పెరుగుతున్నారు. మారిన జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్లతో రక్తంలో చక్కర, కొవ్వుల స్థాయి పెరుగుతోంది. కొందరు యువత పొగాకు ఉత్పత్తులకు, సిగరెట్​ లాంటి అలవాట్లకు పాల్పడుతున్నారు. దీనివల్ల చిన్న వయసులోనే గుండె సమస్యలు తలెత్తుతున్నట్లు ప్రభుత్వ వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మద్యం, మత్తు పదార్థాల అలవాటు సైతం హార్ట్​ బీట్​ను దెబ్బతీస్తోందని పేర్కొంటున్నారు.

ప్రబలుతున్న వ్యాధులు : గతంలో జరిగిన ఎన్‌సీడీ (నాన్‌ కమ్యూనికబుల్‌ డిసీజెస్‌) సర్వే ప్రకారం బాధితుల సంఖ్య క్రమంగా పెరిగింది. మధుమేహం బాధితులు నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో 1,40,236, కామారెడ్డి జిల్లాలో 66,277, రక్తపోటు బాధితులు నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో 1,72,016, కామారెడ్డి జిల్లాలో 1,01,505 మంది ఉన్నారు. ఆరోగ్యంపై కనీస అవగాహన లేకపోవటం, చాపకింద నీరులా సమస్యలు ముదిరి హృద్రోగాల బారిన పడుతున్నట్లు ఈ ఎన్​సీడీ సర్వేలో తేలింది.

ఈ నేపథ్యంలో వైద్యశాఖ అధికారులు ఎన్‌సీడీ వ్యాధులపై గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఛాతీ నొప్పి, దడ, తలతిరగడం, దమ్ము, తెలివి తప్పడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించాలని అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. గతంలో గుండె జబ్బులున్నవారు తరచూ పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సిన అవసరం తప్పనిసరిగా ఎంతైనా ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. 20 ఏళ్లు దాటిన వారు శరీరంలోని ఫ్యాట్​ శాతాన్ని కచ్చితంగా నిర్ధారించుకోవాలి. అన్నింటికన్నా ప్రధానమైన అంశం గుండెలయ తప్పటం. మన గుండె కొట్టుకోవటానికి ప్రత్యేక విద్యుత్‌ వ్యవస్థ తోడ్పడుతుంది. ఇది అస్తవ్యస్తమైతే గుండె కొట్టుకునే తీరు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది.

"వివిధ కారణాలతో పిల్లలు, యువతలో కార్డియాక్‌ అరెస్ట్‌ సమస్య తలెత్తుతోంది. చిన్న వయసులోనే పిల్లలకు పలు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించాలి. జంక్‌ఫుడ్ తినడం, శరీరానికి తగిన వ్యాయామం లేకపోవడంతో ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది" - రామక శ్రీనివాస్, కార్డియాలజిస్ట్ హనుమకొండ

ఆరోగ్యంగా ఉన్నా "సడన్​ హార్ట్​ ఎటాక్​" ఎందుకు వస్తుంది? - నిపుణుల సమాధానమిదే!

పిల్లలకు పెరిగిన గుండెపోటు ముప్పు- దేశంలో తొలిసారి అధ్యయనం- షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి!

YOUTH LIFESTYLE FACTORSHEART ATTACK CASES RISINGHEART ATTACK IN YOUNG PEOPLEయువతలో గుండెపోటు ముప్పుHEART ATTACK IN YOUNG PEOPLE

