పండగ ఆఫర్లు ఉన్నాయని కొనేస్తున్నారా? - మిగిలిపోయినవి అంటగడతారు జాగ్రత్త!

బతుకమ్మ, దసరా పండగలు, జీఎస్టీ శ్లాబుల మార్పు కారణంగా ఆఫర్లతో ప్రజలను ఊరిస్తున్న సూపర్ మార్కెట్​లు - నాణ్యత లేని, గడవు తీరినవి అంటగట్టే ప్రమాదం - తొందరపడి కొనుగోలు చేస్తే మోసపోయే అవకాశం

super market scams telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2025 at 11:00 AM IST

Super Market Scams In Telangana : బతుకమ్మ, దసరా పండగల సీజన్ ప్రారంభమైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీ శ్లాబులో మార్పులు చేసి ప్రజలకు కొంతమేర భారం తగ్గించింది. ఈ కారణంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ వ్యాపారాలు జోరందుకున్నాయి. మార్కెట్​లో వివిధ ఆఫర్లతో ప్రజలను ఊరిస్తున్నాయి. దుస్తులు మొదలుకుని కిరాణాలు, సూపర్ మార్కెట్లలో కొనుగోళ్లు ఊపందుకున్నాయి. పట్టణాలకు సైతం సూపర్ మార్కెట్​ కల్చర్ విస్తరిస్తోంది. దీనికితోడు ఆన్​లైన్​ వేదికలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా ప్రజలు నిత్యావసర సరకులతోపాటు ఇతర వస్తువులను కొనుగొలు చేస్తుంటారు. ఇదే సమయంలో వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది. వివిధ కిరాణా షాపులు, సూపర్ మార్కెట్​లు, తదితర వాటిల్లో నాణ్యత లేని, గడవు తీరినవి అంటగట్టే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు అంటున్నారు. తొందరపడి కొనుగోలు చేస్తే మోసపోయే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు.

గడువు దాటినప్పటికీ విక్రయించే అవకాశం : కుమరంభీం జిల్లా కాగజ్​నగర్ పట్టణంలోని ఓ సూపర్ మార్కెట్​లో అయిదు రోజుల కిందట ఇద్దురు వ్యక్తులు అయిదు మిల్క్​మిస్​ (శీతలపానీయం)లను కొనుగోలు చేశారు. అవి గడువు (ఎక్స్పైరీ) దాటినప్పటికీ మార్కెట్​ నిర్వాహకులు విక్రయాలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్న గుర్తించిన ఆ ఇద్దరు నిర్వాహకులను ప్రశ్నించారు. షాపు వారు నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పడంతో మున్సిపల్, ఆహార భద్రత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఆ జిల్లాకు త్వరలోనే అధికారి : ఈ విషయమై బాసర జోనల్ అధికారి నాయక్​ను సంప్రదించగా వినియోగదారులు మోసపోతే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని పిలుపునిచ్చారు. కాగజ్​నగర్​లో జరిగిన మోసంపై ఫిర్యాదు అందిందని, అధికారిని పంపించి చర్యలు చేపడతామని చెప్పారు. ఆదిలాబాద్​ జిల్లాకు మరో వారం రోజుల్లో అధికారి నియామకం కానున్నారని తెలిపారు.

మరింత అప్రమత్తత అవసరం : సూపర్ మార్కెట్​లలో అన్నీ ఒకేచోట లభిస్తాయి కదా అని వినియోగదారులు ఎక్కువగా వాటిలో కొనుగోలుకు చేయడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని నాణ్యత లేని, కాలం చెల్లిన వాటిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. తొందరలో ఆయా వస్తువుల కాలపరిమితి, నాణ్యతను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా తినే పదార్థాల ప్యాకింగ్ విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రతి ప్యాకెట్​పై తయారు చేసిన తేదీ, ఎప్పటి వరకు వాడొచ్చు, ధర, చిరునామా తదితర విషయాలు ఉంటాయి. వస్తువులు కొనే ముందు వీటిని సరి చూసుకోవాలి. ఏదైనా తేడాగా ఉంటే వాటిని కొనుగోలు చేయకూడదు. ఒక వేళ మోసపోయామని తెలిస్తే వెంటనే వినియోగదారుల ఫోరంకు నిర్ణీత రుసుము చెల్లించి దరఖాస్తు చేసి న్యాయం పొందవచ్చు.

ఆహార భద్రత అధికారుల జాడ కరవు : నిత్యం తనిఖీలు చేసి వినియోగదారులకు నాణ్యమైన, కల్తీ లేని సరకులు అందేలా చర్యలు చేపట్టాల్సిన ఆహార భద్రత అధికారుల జాడ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కరవైంది మంచిర్యాల మినహా నిర్మల్, కుమురంభీం జిల్లాలకు కలిపి ఒక్కరే అధికారి విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్​లో ఒక్కరూ లేరు. వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేసినా చర్యలు చేపట్టడంలో జాప్యం జరుగుతోంది. పలు చోట్ల మొక్కుబడి చర్యలతో మమ అనిపిస్తున్నారనే ఆరోపణలు సైతం వస్తున్నాయి.

