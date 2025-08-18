Rise in Pocso Cases in Telangana : స్వేచ్ఛగా ఎదగాల్సిన బాల్యాన్ని కొందరు తమ చేష్టలతో అభద్రతా భావనలోకి నెట్టేస్తున్నారు. ప్రబుద్ధుల్లో పొరుగువారు, బంధువులే కాకండా కుటుంబీకులు, విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన వారు ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తున్న అంశం. ఇలాంటి దురదృష్టకర ఘటనలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. ఇంటా, బయటా, చదివే చోట ఎలా జాగ్రత్తగా మసలుకోవాలో కన్నవాళ్లు బాలికలకు తెలియజేయాలని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎవరికి సమస్య ఉన్నా నేరుగా షీ టీం, డయల్-100ను గానీ, పోలీసు స్టేన్లో గానీ సంప్రదించాలని పేర్కొన్నారు.
- నిజామాబాద్ జిల్లా నవీపేట్ మండలంలో ఇటీవల ఓ తండ్రి తన కుమార్తెను లైంగిక వేధింపులకు గురి చేసిన వైనం సమాజాన్ని నివ్వెరబోయేలా చేసింది. ఈ ఘటనపై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ ఫిర్యాదు చేయడంతో ప్రబుద్ధిడిపై పోక్సో కేసు నమోదైంది.
- ఓ ఇంటర్ విద్యార్థిని పట్ల లెక్చరర్ అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ భయభ్రాంతులకు గురిచేశాడు. ఆమె తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో వారు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. కొద్ది రోజుల కిందట నిజామాబాద్లోని ఓ కాలేజీలో ఈ ఘటన జరిగింది.
- కామారెడ్డి జిల్లాలో ఓ ఉపాధ్యాయుడు తన పిల్లలతో సమానంగా చూడాల్సిన విద్యార్థినుల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టగా సదరు టీచర్ వ్యవహార శైలి సరిగా లేదని తేలింది.
ఈ కారణాలతో బయటకు చెప్పడం లేదు : అయిదేళ్లలో పరిశీలిస్తే పోక్సో కేసుల శాతం పెరుగుతూ వస్తోంది. పరువు పోతుందనే భయం, బాలికల భద్రత, భవిష్యత్ రీత్యా బయటకు రాని ఘటనలు చాలానే ఉంటున్నాయి. మరోవైపు బాలికలు తమకు ఎక్కడ హానీ జరుగుతుందోనని బయటకు చెప్పడానికి జంకుతున్నారు.
వీటిపై పిల్లలకు అవగాహన కల్పించాలి : ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, కాలేజీల్లో విద్యార్థినులకు ‘మంచి - చెడు స్పర్శ’ (గుడ్ టచ్ - బ్యాడ్ టచ్)పై అవగాహన కల్పించాలి. ఈ బాధ్యతను ఒక ఉపాధ్యాయురాలికి అప్పగించాలి. అనుచిత ప్రవర్తనకు పాల్పడితే పర్యవసానాలు ఎలా ఉంటాయో అటు బాలురకూ టీచర్లు వివరించాలి. వారికి అవగాహన కల్పించాలి. పై చదువులు, ఉద్యోగాలు, విదేశీయానాలపై నిషేధం, చట్టపరంగా విధించే శిక్షల గురించి చెప్పాలి. వీటిపై యాజమాన్యాలు, పోలీసులు సదస్సులు నిర్వహించాలి. పాఠశాలల్లో ఫిర్యాదుల పెట్టెలు ఏర్పాటు చేయించాలి. బయట జరుగుతున్న సంఘటన గురించి పిల్లలకు వివరిచాలి. 5సంవత్సరాలు దాటిన ఆడపిల్లలకు ‘181’, డయల్-100, టోల్ ఫ్రీ-1098, షీటీం నంబరు 87126 59795, సహాయక కేంద్రాల సమాచారం తెలపాలి.
పిల్లలను ఎప్పడూ గమనిస్తూ ఉండాలి : తమ పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? ఎవరితో సన్నిహితంగా ఉంటున్నారనేది తల్లిదండ్రులు నిరంతరం గమనించాలి. ఏ పరిచయం లేనివారికి దూరంగా ఉండేలా తెలియజెప్పాలి. 5 సంవత్సరాల చిన్నారులను అత్యవసరమైతే తప్ప ఇతరుల వద్దకు పంపించకపోవడం, ఉంచకపోవడం మేలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. సాధ్యమైనంత వరకు వెంటనే తీసుకెళ్లాలి. ఆడ పిల్లలతో తల్లులు స్నేహంగా మెలుగుతూ వారిపట్ల బయటి వ్యక్తులు, ఇంట్లోని ఇతర కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన ఎలా ఉందో గమనిస్తూ ఉండడం చాలా ముఖ్యం.
చిన్న వయసులోనే ప్రేమ గాయం! - ఆ జిల్లాలో నమోదవుతున్న పోక్సో కేసులు