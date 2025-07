ETV Bharat / state

ఫోన్​ రింగైనా కాకున్నా మనసులో అలజడి - అయితే ప్రమాదమే! - RINGXIETY DISORDER

Published : July 11, 2025 at 9:49 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Ringing Disorder Among Young People who Use Phones: ప్రతి నిమిషం ఫోన్‌ను తడిమే చేతులు, నోటిఫికేషన్‌ల కోసం ఎదురు చూపులు, పక్కవారి మొబైల్‌ మోగినా, తమదేనన్నట్లు తనిఖీలు, పొరుగువారికి కాల్‌ వచ్చినా, తమకేనన్నట్లు కంగారు 'రింగ్జైటీ'గా పేర్కొనే ఈ రుగ్మత యువతలోనే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయని అధ్యయనాలు చెప్తున్నాయి.

మొబైల్‌ ఫోన్‌ మనిషి జీవితంలో ప్రధాన భాగంగా మారిపోయింది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. అవసరం లేకపోయినా మొబైల్‌ ఉపయోగించాలన్న ధోరణి పెరుగుతోంది. కొవిడ్‌ తర్వాత నుంచి ఇది మరింత ఎక్కువైంది. ముఖ్యంగా యువత రోజుకు సగటున 2,500 సార్లు మొబైల్‌ను ట్యాప్‌ చేస్తున్నారు. అవసరానికి మించి వాడుతుండటంతో అనేక సమస్యలు వస్తున్నాయి. కాల్స్, మెసేజ్‌లు, సోషల్ మీడియా నోటిఫికేషన్లు తదితర అవసరాల కోసం ఫోన్‌ మీదనే ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తున్నారు. ముఖ్యమైన పనిలో ఉంటూ కూడా ఫోన్​ని చూడకపోతే ఏదో కోల్పోతున్నామనే భావనలో ఉంటున్నారు.

మానసిక సమస్యలకు దారి: దీనివల్ల ఇటీవలి కాలంలో పలువురిలో 'రింగ్జైటీ' అనే సమస్య కనిపిస్తోంది. దీనిని 'ఫాంటమ్‌ రింగింగ్‌ సిండ్రోమ్‌', 'ఫాంటమ్‌ వైబ్రేషన్‌ సిండ్రోమ్‌' అని కూడా పిలుస్తున్నారు. ఇది పలు మానసిక సమస్యలకు దారితీస్తోంది. మెసేజ్‌లపై ఎక్కువ ఆధారపడే వారిలో ఈ రకమైన ఆదుర్దా, ఆందోళన కనిపిస్తున్నాయి. ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వహించిన సర్వేలో 68 శాతం మంది కాలేజీ విద్యార్థులు కనీసం వారానికి ఒకసారైనా ఈ సమస్య బారిన పడుతున్నట్లు తేలింది.

ఈ సమస్యతో ఇబ్బంది పడేవారు పడుకున్న సమయంలోనూ ఫోన్​ను పక్కనే పెట్టుకుంటున్నారు. తరచూ ఫోన్​ని చెక్‌ చేసుకుంటే కానీ ఉండలేని పరిస్థితి నెలకొంది. రోడ్డుపై నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు, వాహనం నడుపుతూ కూడా ఫోన్‌పై ఓ కన్నేసి ఉంచుతారు. 34.5 శాతం మంది మెడికోలు ఈ సమస్యకు గురవుతున్నట్లు మంగళూరులోని కస్తూర్బా వైద్య కళాశాల అధ్యయనంలో తేలింది. తరగతి గదుల్లోనూ ఫోన్లను ఉపయోగిస్తున్నారని, దీనివల్ల చదువులు దెబ్బతింటున్నాయని గుర్తించారు.

రింగ్జైటీ అంటే: ఫోన్‌ రింగ్, వైబ్రేట్‌ అవుతుందేమోనని పదే పదే చూడడం, చిన్న శబ్దం వచ్చినా మెసేజ్‌ వచ్చి ఉంటుందేమోనని ఆత్రుతగా చెక్‌ చేసుకోవడం, మొబైల్‌కు ఏమైనా అప్‌డేట్స్‌ వస్తాయేమోనని భ్రాంతిలో తరచూ వెతకడం, అసలు ఏదీ రాకపోతే నిరాశకు గురికావడం వంటివి ఫోన్‌ ఎక్కువగా వాడేవారిలో కనిపిస్తోన్న సమస్యలు.