Ration Distribution of Rice in Telangana : పదేళ్లుగా అర్హులైన చాలామందికి కార్డులు అనేవి అందలేదు. కుటుంబ సభ్యులు పెరిగినా, వారి పేర్లు అనుసంధానం మాత్రం కాలేదు. పెళ్లిళ్లు అయి అత్తగారింటికి వచ్చినా పేరు మాత్రం నమోదు కాలేదు. ఇలాంటి సమస్యలు దాదాపుగా ఇప్పుడు తొలగిపోయాయి. ఇప్పుడు వారందరికీ బియ్యం పంపిణీ చేస్తుండటంతో లబ్ధిదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది మొదటి నుంచి దరఖాస్తు చేసుకున్న అర్హులైన వారందరికీ కొత్త కార్డులను విడతల వారీగా ఇస్తూ వస్తోంది. దీంతో పాటు అప్పటికే ఉన్న కార్డుల్లో కుటుంబ సభ్యుల పేర్లనూ చేర్చుతుంది.
ఇప్పటికే కరీంనగర్ పట్టణంలో కొత్తగా 37,147 రేషన్ కార్డులు మంజూరు చేశారు. అలాగే 73,987 మందిని చేర్చారు. కొన్ని నెలలుగా లబ్ధిదారులకు సన్న బియ్యం పంపిణీ చేస్తోంది. వర్షాకాలంలో కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశంతో జూన్ నెలలో మూడు నెలల కాలానికి ఒకేసారి రేషన్ సరఫరా చేస్తున్నారు. అందులో జూన్, జులై, ఆగస్టు నెలలు ఉన్నాయి. అయితే అప్పటి వరకు ఉన్న పాత కార్డుదారులు వీటిని అందుకున్నారు. ఆ సమయంలో కొత్తగా వచ్చిన కార్డుదారులకు మాత్రం రేషన్ ఇవ్వలేదు. అప్పటి నుంచి వారు రేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు.
నేటి నుంచి బియ్యం పంపిణీ : సెప్టెంబరులో గతంలో ఇచ్చిన మాదిరిగా ఒక నెల బియ్యం మాత్రమే ఇవ్వనున్నారు. పాత కార్డుదారులతో పాటు కొత్త కార్డులు వచ్చిన వారికీ ఈ నెలలో పంపిణీ బియ్యం పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే సంబంధిత కోటా గోదాంల నుంచి రేషన్ దుకాణాలకు చేరవేశారు. సోమవారం నుంచి కొన్ని చోట్ల పంపిణీ చేశారు. మిగిలిన చోట ఈరోజు నుంచి రేషన్ను పంపిణీ చేయనున్నారు. కొత్త కార్డుదారులు బియ్యం తీసుకోవచ్చని అధికారులు స్పష్టంగా చెబుతున్నారు.
పర్యావరణహిత బ్యాగులు ఉచితం? : ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థలో తమదైన ముద్ర వేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేసింది. ఈ నెల నుంచి రేషన్ దుకాణాల్లో సన్న బియ్యం తీసుకెళ్లే లబ్ధిదారులకు పర్యావరణహిత బ్యాగులు ఉచితంగా అందజేయాలనే ఆలోచనతో ఉంది. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను సూచిస్తూ అభయహస్తం చక్రం వేసి మధ్యలో ఇందిరమ్మ బొమ్మ ముద్రించి పైభాగంలో సీఎం, ఉప ముఖ్యమంత్రి, పౌర సరఫరాల మంత్రి బొమ్మలను వేయనున్నారు. ఇలా తెల్ల రంగు సంచులు తయారు చేసింది. లబ్ధిదారులు వీటిల్లోనే సరుకులు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంది.
కొత్త రేషన్కార్డుల జారీకి పదేళ్ల సమయం : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తొలిరోజు నుంచే రేషన్కార్డుల ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టింది. కొత్త రేషన్కార్డుల కోసం దరఖాస్తులు, పేర్లు విభజన, సభ్యులను చేర్చడం వంటి వాటి కోసం అవకాశం కల్పించింది. దీని కోసం ఏడాది సమయం పట్టింది. అయితే లబ్ధిదారులకు కొత్త రేషన్కార్డులను జూన్ నెల నుంచి పంపిణీ చేయడం ప్రారంభించింది. ఇంకా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈనెల రేషన్ మాత్రం కొత్త కార్డుదారులకు కూడా పంపిణీ చేయనున్నారు.
