Thousands of Applications for Various Types of Correction in Ration Cards in Chittoor District : బియ్యం కార్డుల స్థానంలో స్మార్ట్‌ కార్డులను ప్రజలకు అందించడానికి కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే వీటిని ముద్రిస్తున్నారు. కొత్త కార్డులను ఈ నెల 25 నుంచి పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది. క్యూఆర్‌ కోడ్‌ విధానంలో ఏటీఎం, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు కార్డు పరిమాణంలో ఉండనున్నాయి. కార్డులో ఓ వైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారిక చిహ్నం, కుటుంబ పెద్ద చిత్రం, చౌక దుకాణం నంబరు తదితరాలు ఉంటాయని యంత్రాంగం చెబుతోంది. కొత్త కార్డులను కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి నేరుగా మండలాలకు చేర్చాలని అధికార యంత్రాంగం నిమగ్నమైంది. బియ్యం కార్డుల్లో పలురకాల సవరణలకు వేలాదిగా దరఖాస్తులందుతున్నాయి. మే 7 నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభించగా, చిత్తూరు జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 68,352 దరఖాస్తులు అందాయి.

8,643 కార్డులకు ఆమోదముద్ర : చిత్తూరు జిల్లాలో కొత్త బియ్యం కార్డులకు 5,938, కార్డు విభజనకు 5,194 దరఖాస్తులందాయి. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి 4,109 కొత్త కార్డులకు, కార్డుల విభనకు సంబంధించి 4,534 కొత్త కార్డుల జారీకి ఆమోద ముద్ర వేశారు. అర్హత కలిగిన కొత్త కార్డుల వివరాలను జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖ ప్రభుత్వానికి నివేదించింది.

నిరంతర ప్రక్రియగా : అర్హులందరికీ కొత్త కార్డులు జారీ చేస్తామని జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారి శంకరన్ తెలిపారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయం మేరకు కొత్త కార్డులు అందజేయనున్నామని ఆయన వివరించారు. కొత్త కార్డులు, కార్డుల్లో సవరణలు నిరంతర ప్రక్రియగా కొనసాగుతుందని పేర్కొన్నారు.

గుడ్​న్యూస్​ - ఆగస్టులో స్మార్ట్‌ రేషన్‌ కార్డుల పంపిణీ

కొత్తగా 9 లక్షల మందికిపైగా రేషన్‌ కార్డులు మంజూరు : ఈ నెల 25 నుంచి 31 వరకూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రేషన్‌ స్మార్ట్‌ కార్డులు పంపిణీ చేయనున్నట్లు పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్‌ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఎక్కడా అక్రమాలకు ఆస్కారం లేకుండా స్మార్ట్‌ కార్డులు రూపొందించామని తెలిపారు. కొత్తగా 9 లక్షల మందికిపైగా రేషన్‌ కార్డులు మంజూరు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్ర స్ధాయిలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​లు ఈ కార్డులు అందిస్తారని ఇంకా అన్ని జిల్లాల్లో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఇస్తారని చెప్పిన విషయం విదితమే. అలానే కొత్తగా ఇచ్చే రేషన్ కార్డులు అన్ని ఉచితంగా అందిస్తామని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించారు.

Smart Card Instead of Ration Cards From This Month 25 : జాతీయ ఆహర భద్రతా చట్టం ప్రకారం కేంద్రం సాయంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైస్ కార్డులు ఇస్తుందని మంత్రి మనోహర్ తెలిపారు. పాత విధానాన్ని మార్చి స్మార్ట్ రైస్ కార్డులు ఇచ్చేందుకు డిజిటలైజ్ చేశామని, అలానే కార్డులపై ఎక్కడా నాయకుల ఫొటోలు ఉండకుండా డిజైన్ చేశామని వెల్లడించారు. కుటుంబ సభ్యుల ఫొటోలు మాత్రమే ఈ కార్డులో ఉండనున్నాయని అన్నారు. ఈ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డు సైజులలో ఇవ్వనున్నట్లు, ఇంకా కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు, కార్డు నెంబర్​లు బాగా కనిపించేలా చర్యలు తీసుకున్నామని గతంలోనే మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు.

స్మార్ట్‌ కార్డుల సంగతి ఎప్పటికి తేలేను?