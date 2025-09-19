ETV Bharat / state

కూటమి సర్కార్‌ అండ - రాయదుర్గం జీన్స్‌కు మళ్లీ కళ

రాయదుర్గం జీన్స్​కు పునరుజ్జీవం - కూటమి పాలనలో గత ఆరు నెలలుగా పూర్వపు కళ - పరిశ్రమలకు తక్షణ ఊరటగా విద్యుత్ కోతలు ఎత్తేసి నిరంతరాయంగా సరఫరా

Rayadurgam Jeans Industry in Anantapur District
Rayadurgam Jeans Industry in Anantapur District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 7:30 PM IST

7 Min Read
Revival of Rayadurgam Jeans Industry in Anantapur District: రాయదుర్గం జీన్స్ పరిశ్రమ ఊపిరి పోసుకుంటోంది. ఐదేళ్లు పాటు కరోనా లాక్​డౌన్​, విద్యుత్ కోతలు, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం లేకపోవడం వంటి అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంది. కష్టాల్లో ఉన్నపుడు కన్నెత్తి చూడని పాలకుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్న జీన్స్ ప్యాంట్ల తయారీ పరిశ్రమ ఆరు నెలలుగా మళ్లీ పూర్వపు కళను సంతరించుకుంది.

గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో నష్టపోతున్నామని ఎన్ని విన్నపాలు చేసినా పట్టించుకోని కారణంగా అనేక మంది యజమానులు జీన్స్ పరిశ్రమలు మూతవేసి బెంగుళూరుకు తరలిపోయారు. ఐదేళ్లు తీవ్ర సంక్షోభంతో తమ వద్ద పనిచేసే కూలీలకు కనీసం వేతనాలు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి కారణంగా నైపుణ్యం కలిగిన కూలీలు బళ్లారిలోని గార్మెంట్ పరిశ్రమల్లో చేరిపోయారు.

కూటమి సర్కార్ రాకతో ఊపిరి పోసుకుంటోన్న రాయదుర్గం జీన్స్ (ETV)

ఓవైపు విద్యుత్ బిల్లుల మోత, విద్యుత్ కోతలు, మరోవైపు జీన్స్ పరిశ్రమలకు ఆర్డర్లు లేకపోవడం, కూలీలకు వేతనాలు చెల్లించలేనంత అప్పులపాలైన యజమానులు మళ్లీ అటువైపు తొంగి చూడలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక వేలాది మందికి జీవనోపాధిని కల్పిస్తున్న జీన్స్ పరిశ్రమ కష్టాలను తెలుసుకొని విద్యుత్ బిల్లులు, కోతల సమస్యలు పరిష్కరించి తోడ్పాటు అందించడంతో ఆరు నెలలుగా ఊపిరి పోసుకున్న యజమానులు మళ్లీ మంచి రోజులు చూస్తున్నామని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అనంతపురం జిల్లా పేరు చెప్పగానే తీవ్ర కరవు, దుర్బిక్ష పరిస్థితులు దర్శనమిస్తాయి. జిల్లాకు చివరగా విసిరి పడేసినట్లు కర్ణాటక సరిహద్దులో ఉన్న రాయదుర్గం గురించి చెప్పాలంటే అక్కడి ప్రజలు మరింత దుర్బర పరిస్థితుల్లో ఉంటారు. అత్యల్ప వర్షపాతంతో ఏటా 20,000కు పైగా వలసలు వెళ్లడం జరుగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే అక్కడ కొందరు ముంబై, బెంగుళూరు ప్రాంతాలకు వెళ్లి జీన్స్ ప్యాంట్లు తయారు చేయడం నేర్చుకున్నారు. ఇలా వలస వెళ్లి జీన్స్ దుస్తుల తయారీ తెలుసుకున్న కొందరు యువకులు సుమారు నాలుగున్నర దశాబ్దాల క్రితం రాయదుర్గంలో జీన్స్ ప్యాంట్ల తయారీని ప్రారంభించారు. తొలుత కుటీర పరిశ్రమగా మొదలైన జీన్స్ పరిశ్రమ నేడు జీన్స్ ప్యాంట్ల తయారీ హబ్​గా మారి దక్షణ భారతదేశంతో పాటు, మహారాష్ట్ర మార్కెట్​ను శాసిస్తోంది.

ఏడాది నుంచి ప్యాంట్ల ఆర్డర్లు: ఇలా సజావుగా సాగిపోతున్న జీన్స్ పరిశ్రమకు కరోనా లాక్​డౌన్​ పెనుగండంగా రావడంతో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది. ఆ సమయంలో అనేక మంది నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులు మృత్యువాత పడటం, యజమానులు సైతం వారిని ఆదుకోలేని స్థితిలో ఉండటంతో రాయదుర్గం నుంచి ఉపాధి వెతుక్కుంటూ పొరుగు రాష్ట్రాలకు తరలిపోయారు. కరోనా వైరస్​తో చేతిలో డబ్బులు ఖర్చయిపోయి, మార్కెట్​లో నగదు లావాదేవీలు తగ్గిపోవడంతో పరిశ్రమలకు ఆర్డర్లు లేక తీవ్ర సంక్షోభాన్ని యజమానులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆర్థిక, అనారోగ్య కష్టాల్లో ఉన్న కార్మికులకు యజమానులు కనీసం వేతనాలు కూడా ఇవ్వలేక ఆదుకోలేకపోయారు. ఏడాది నుంచి ప్యాంట్ల ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని, చేతినిండా పని దొరుకుతోందని కార్మికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అదనపు ఛార్జీలు: తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న జీన్స్ పరిశ్రమల యజమానులపై వైసీపీ ప్రభుత్వం విద్యుత్ అదనపు ఛార్జీల మోత మోగించింది. అప్పటికే ఆర్డర్లు లేక, పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి తగ్గించి ఇబ్బంది పడుతుండగా, విద్యుత్ అదనపు ఛార్జీల భారానికి తోడు, విద్యుత్ కోతలు తోడయ్యాయి. ఏడాది పొడవునా విద్యుత్ కోతలతో 3 ఏళ్లపాటు అల్లాడిపోయిన జీన్స్ పరిశ్రమల యజమానులు, కార్మికులను ఖాళీగా కూర్చోబెట్టి వేతనాలు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. విద్యుత్ నిరంతర సరఫరా చేయాలని యజమానులు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకున్నా సమస్య మాత్రం పరిష్కారం కాలేదు. 2019 కి పూర్వం ఉన్న టీడీపీ ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థలతో చేసుకున్న ఒప్పందాలను జగన్ ప్రభుత్వంలో రద్దు చేయడం, ప్రత్యామ్నాయంగా ఏర్పాటు చేయని కారణంగా ఏడాది పొడవునా పారిశ్రామిక వేత్తలతో పాటు ప్రజలు విద్యుత్ కోతలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

ఈ ప్రభావం రాయదుర్గం జీన్స్ పరిశ్రమపై తీవ్రంగా ఉండటంతో చాలా మంది యజమానులు అప్పులపాలై పరిశ్రమలు మూతవేశారు. ఆయా పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు ఉపాధి వెతుక్కుంటూ బెంగుళూరు, ముంబైలకు వలస వెళ్లారు. ఈ విధంగా ఐదేళ్లపాటు అనేక ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్న రాయదుర్గం జీన్స్ పరిశ్రమను గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఆదుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. తాము సమస్యలతో సంక్షోభం ఎదుర్కొంటున్నామంటూ వేడుకున్నా ఏ చిన్న సహాయం పారిశ్రామిక వేత్తలకు అందించలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక మళ్లీ ఆర్డర్లు మొదలవడంతో కార్మికులు, యజమానుల్లో సర్వత్రా హర్షాతిరేకాలు వెల్లివిరిస్తున్నాయి.

రాయదుర్గం జీన్స్ ప్యాంట్ల పరిశ్రమ యజమానులు మార్కెట్లో ట్రెండ్ ను అనుసరిస్తూ ప్యాంట్లు తయారు చేస్తున్నారు. యువత, మధ్య వయస్కుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా మారుతున్న ఫ్యాషన్ మేరకు వెంటనే ఆయా డిజైన్లకు మారిపోతూ మార్కెట్ కు అందిస్తున్నారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల అనంతరం అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక విధానం అవలంభిస్తూ అనేక ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది. సంక్షోభంలో ఉన్న పారిశ్రామిక వేత్తలకు తక్షణ ఊరటగా విద్యుత్ కోతలు ఎత్తేసి, నిరంతరాయంగా సరఫరా చేసింది. దీంతో మళ్లీ పారిశ్రామిక వేత్తల్లో ఆశలు చిగురించాయి. విద్యుత్ అదనపు ఛార్జీలపై కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పారిశ్రామిక వేత్తల ఆవేదనను కూటమి ప్రభుత్వం గుర్తించి అనేక వెసలుబాటులు చేసింది.

అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా పరిశ్రమల యజమానులకు అండగా నిలిచి భరోసా కల్పించడంతో రాయదుర్గం జీన్స్ పరిశ్రమ యజమానుల్లో ధైర్యం వచ్చింది. అయితే అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. ఐదేళ్ల నిరాదరణకు గురైన యజమానులు పరిశ్రమలు చాలా వరకు మూసివేయగా, అందులో పనిచేసే కార్మికులు రాయదుర్గం వదిలి వెళ్లిపోయారు. నిపుణులైన కార్మికులు వలస వెళ్లిపోవడంతో ప్రస్తుతం జీన్స్ ప్యాంట్ల తయారీ పరిశ్రమ తీవ్రంగా కార్మికుల కొరత ఎదుర్కొంటోంది. ఆరు నెలలుగా మళ్లీ ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని, అయితే కార్మికుల సమస్య ఉందని జీన్స్ పరిశ్రమల యజమానులు చెబుతున్నారు.

600 జీన్స్ ప్యాంట్ పరిశ్రమలు: రాయదుర్గంలో సుమారు 600 మేర జీన్స్ ప్యాంట్ల తయారీ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. పరిశ్రమకు వచ్చి పనిచేసే కార్మికులు 9,000 మంది ఉన్నారు. వీరు కాకుండా పరిశ్రమల నుంచి ఇంటికి తీసుకెళ్లి పీస్ ప్రాతిపదికన ప్యాంట్లు కుట్టే వారు సుమారు 6,000 మంది వరకు ఉన్నారు. వీరంతా రాయదుర్గం పట్టణంలోనూ, చుట్టు పక్కల గ్రామాల్లోనూ ఇంటి వద్దనే ఉండి పనిచేస్తున్నారు. నాణ్యమైన జీన్స్ క్లాత్​ను అహ్మదాబాద్, రాజస్థాన్​లోని బిల్వారాల నుంచి పెద్దఎత్తున కోనుగోలు చేస్తున్నారు. పార్లల్ ఫిట్, పార్లల్ కార్గో, కంఫర్ట్ , కంఫర్ట్ కార్గో ప్యాంట్లు పెద్దఎత్తున తయారు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పోలో ఫిట్ ప్యాంట్ల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఈ ప్యాంట్ల ఉత్పత్తిలో రాయదుర్గం జీన్స్ పరిశ్రమల యజమానులు అందరికంటే ముందున్నారు. అక్కడి పరిశ్రమ మొత్తం పోలో ఫిట్​ల తయారీనే పెద్దఎత్తున చేపట్టింది.

దేశవ్యాప్తంగా గిరాకీ: రాయదుర్గంలో తయారైన ప్యాంట్లు దక్షిణ భారతదేశంతో పాటు, మహారాష్ట్రలోని ముంబై, జాల్నా తదితర నగరాల మార్కెట్లకు పంపుతున్నారు. ఏడాది క్రితం మొదలైన పోలో ఫిట్ ట్రెండ్ ను రాయదుర్గం జీన్స్ ప్యాంట్ల తయారీ దారులు బాగా అందిపుచ్చుకున్నారు. దీంతో ముంబై, బెంగుళూరు ల కంటే రాయదుర్గానికే ఎక్కువగా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం పండుగల సీజన్ కావడం, ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉండటంతో పెద్దఎత్తున ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఆరు నెలలుగా ఆర్డుర్లు ఆశాజనంగా ఉన్నాయని, డిమాండ్ కు తగినంతగా ఉత్పత్తి చేయలేక పోతున్నామని కార్మికుల కొరతను ఎదుర్కొంటున్నామని యజమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక సీఎం చంద్రబాబు పరిశ్రమల వృద్ధికి, పారిశ్రామిక వేత్తల ప్రయోజనాలు కాపాడటానికి అనేక చర్యలు తీసుకున్నారు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా పరిశ్రమలు ఎదుర్కొంటున్న విద్యుత్ కోతలను, లో ఓల్టేజీ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించారు. దీంతో యజమానులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మరోవైపు వారిపై ట్రూఅప్ ఛార్జీల పేరుతో మోపిన భారాన్ని తగ్గించారు, అప్పటి వరకు ఎదుర్కొన్ని ఛార్జీల మోత నుంచి ఊరటనిచ్చారు. ప్రస్తుతం నైపుణ్య కార్మికుల కొరతను ఎదుర్కొంటున్న రాయదుర్గం జీన్స్ ప్యాంట్ల పరిశ్రమకు సమస్యను తీర్చే దిశగా ఎమ్మెల్యే కాలవ శ్రీనివాసులు ప్రయత్నం ఆరంభించారు. గతంలో రాయదుర్గంలో నిర్మించి ఖాళీగా ఉంచిన నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాన్ని జీన్స్ పరిశ్రమల యజమానుల సంఘానికి అప్పగించడానికి యత్నాలు ఆరంభమయ్యాయి.

ఆరు నెలలుగా పుంజుకున్న మార్కెట్: రాయదుర్గం నుంచి తరలిపోయిన కార్మికులను తిరిగి రప్పించడానికి యజమానులు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. ప్రభుత్వం పరిశ్రామిక వేత్తలకు అన్నివిధాలా అనుకూలంగా ఉండి, వారి సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరిస్తుండటంతో బ్యాంకర్లు విరివిగా రుణాలివ్వడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. ఆరునెలలుగా మార్కెట్ పుంజుకొని మళ్లీ పూర్వపు ఆర్డర్లతో పరిశ్రమలు అన్నీ కార్మికులతో నిండుగా కళగా కనిపిస్తున్నాయి. తమ ప్రభుత్వం పరిశ్రమలకు అనుకూలంగా ఉండటంతో రాయదుర్గంలో జీన్స్ పరిశ్రమ సంక్షేభం నుంచి లాభాల దిశగా వెళుతోందని ఎమ్మెల్యే చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ అనుకూల విధానంతో తాము కూడా ఉత్సాహంగా ముందుకు పోతున్నామని యజమానులు చెబుతున్నారు.

జీన్స్ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు ఇప్పటికే చాలా వరకు పరిష్కారం అయ్యాయని, మరింత ప్రోత్సాహం అందిస్తే వేలాది మందికి ఉపాధి పదిలంగా ఉండనుందని యజమానులు చెబుతున్నారు.

"దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఏపీలో రాయదుర్గంలోనే రెడీమేడ్ మ్యానుఫ్యాచరింగ్ పరిశ్రమ ఉంది. జీన్స్ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు ఇప్పటికే చాలా వరకు పరిష్కారం అయ్యాయి. భవిష్యత్తులో మరింత ప్రోత్సాహం అందిస్తే వేలాది మందికి ఉపాధి పదిలంగా ఉంటుందని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం"-వెంకటేశ్వర్లు, పరిశ్రమ యజమాని

"రాయదుర్గం జీన్స్ పరిశ్రమకు గత ఆరు నెలలుగా వ్యాపారం సజావుగా సాగుతుంది. కూటమి ప్రభుత్వం జీన్స్​ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి అన్ని విధాలుగా అనుకూలంగా ఉంది. తమ ప్రభుత్వం పరిశ్రమలకు సహకారాన్ని అందిస్తుండటంతో రాయదుర్గంలో జీన్స్ పరిశ్రమ సంక్షోభం నుంచి లాభాల దిశగా వెళుతోంది" -కాలవ శ్రీనివాసులు, రాయదుర్గం ఎమ్మెల్యే

భారతావని ఎదురు చూస్తోంది.. రిపబ్లిక్ పరేడ్​కు మన ప్రభల తీర్థం

అధ్వానపు రహదారులు- హడలెత్తిస్తున్న ప్రమాదాలు - రోడ్డెక్కాలంటే వాహనదారుల్లో వణుకు

