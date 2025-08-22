ETV Bharat / state

రాజముద్రతో పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు - అందులో 50 శాతం తప్పులే! - MISTAKES IN PASSBOOK

రీసర్వే సమస్యలు పరిష్కరించకుండానే అచ్చువేయించిన రెవెన్యూశాఖ - కొత్తవి ఇచ్చినా రైతులు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిందే

revenue-officials-print-passbook-without-resolving-resurvey-issues
revenue-officials-print-passbook-without-resolving-resurvey-issues (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 12:18 PM IST

2 Min Read

MISTAKES IN PATTADAR PASSBOOKS: సరిహద్దు రాళ్లనే కాదు, రైతుల పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలపైనా నాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్‌ తన బొమ్మలేసుకున్నారు. హడావుడిగా సర్వే చేయడంతోపాటు విస్తీర్ణంలో తేడాలు, పేర్లలో తప్పులు ఉన్నా పట్టించుకోకుండా రెవెన్యూ అధికారులు పాస్‌పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక జగన్‌ ఫొటోను తొలగించి రాజముద్రతో కొత్త పాస్‌పుస్తకాలను త్వరలోనే పంపిణీ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇది రైతులకు సంతోషం కలిగించే అంశమే అయినా వాటిలో తప్పులు చూస్తేనే ఆందోళన కలుగుతోంది.

గత ప్రభుత్వంలో చేసిన తప్పుల్ని సరిదిద్దకుండానే కొత్త పుస్తకాల్ని ప్రింట్‌ చేయించారు. ఇప్పటికే 22 లక్షలకు పైగా పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలు ఎన్టీఆర్​ జిల్లాలకు చేరాయి. వాటిని పరిశీలిస్తే 50 శాతం తప్పులే ఉన్నట్లు తేలింది. జాయింట్‌ ఎల్‌పీఎం (Land Parcel Map) సమస్యలూ ఎక్కువే. ఇద్దరు ముగ్గురు రైతుల పేర్లతో 5, 10 ఎకరాలు నమోదు చేశారు. వాటిని విభజించలేదు. ఇవన్నీ సరిచేసుకోవాలంటే మళ్లీ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిందే.

వెబ్‌ల్యాండ్‌లో తప్పులు - ఏడాదైనా సరిచేయకుండా : రీసర్వే సమయంలో వెబ్‌ల్యాండ్‌లో కుప్పలకొద్దీ తప్పులు నమోదయ్యాయి. విస్తీర్ణాల్లోనూ పెద్దఎత్తున తేడాలొచ్చాయి. ఒక రైతుకు 1.20 ఎకరాలు ఉంటే ఎకరం భూమి మాత్రమే నమోదు చేశారు. మరో రైతుకు ఎకరం ఉంటే 1.20 ఎకరాలు భూమి ఉన్నట్లు రాశారు. సరిచేయాలని అర్జీలు పెట్టుకున్నా ఇప్పటికీ పరిష్కారం కాలేదు. రైతుల పేర్లలోనూ తప్పులు దొర్లాయి. ఇలాంటివి అనేకం ఉన్నా అలాగే ప్రింటింగ్‌కు ఇచ్చేశారు.

ప్రధానంగా గుర్తించిన కొన్ని తప్పులు

  • చనిపోయిన వారి పేర్లతోనే పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలు ప్రింట్‌ చేశారు. వారసులు వాటిని తీసుకుని మళ్లీ రెవెన్యూ ఆఫీసులకు వెళ్లి కొత్తవి తీసుకోవాలి.
  • మగవారి పేర్లను ఆడవారిగా, ఆడవారి పేర్లను మగవారిగా మార్చేశారు. కొందరి పేర్లు సగమే ముద్రించి వదిలేశారు.
  • ఆధార్, మొబైల్‌ నంబర్లలో తప్పులు ఉన్నాయి.
  • కొన్నిచోట్ల కౌలు చేసే వారి పేర్లతో పుస్తకాలు తయారు చేశారు.
  • వీటిని ఇలాగే రైతులకు ఇస్తే భూములు అమ్ముకోవాలన్నా, రుణం తీసుకోవాలన్నా ఇబ్బందులే. సరి చేయించుకోవాలంటే రెవెన్యూ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిందే.

జగన్​ బొమ్మ తొలగించాలని మంత్రి మండలి నిర్ణయం - నూతన ఎక్సైజ్ విధానంపై చర్చ

అలాగే పంపిణీ చేస్తే విమర్శలు ఎదుర్కోవాల్సిందే : ఒక రైతు పేరుతో ఉన్న పుస్తకంలో మరో రైతు ఫొటో వచ్చింది. పేర్లు మారిపోయాయి. 40,000 పుస్తకాల్లో సమాచారం తప్పుగా ఉంది. 25,000కు పైగా పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాల్లో ఫొటోలు తేడాలున్నాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనే 8,000కు పైగా ఉన్నాయి. పశ్చిమగోదావరి, అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, వైఎస్సార్‌ కడప, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, అనంతపురం తదితర జిల్లాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి. వాటిని అలాగే రైతులకు పంపిణీ చేస్తే తీవ్రమైన విమర్శలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో సరిదిద్దే చర్యలు చేపట్టారు.

అందుకే పెద్దఎత్తున తప్పులు : గతంలో రెవెన్యూ రికార్డులను వెబ్‌ల్యాండ్‌లోకి నమోదు చేసే సమయంలో రైతులకు ఒక పత్రం ఇచ్చారు. అందులో భూ యజమానుల పేర్లు, సర్వే నంబరు, సబ్‌డివిజన్, విస్తీర్ణం, ఎలా సంక్రమించింది? భూస్వభావం తదితర వివరాలన్నీ ముద్రించారు. తప్పులు ఉంటే సరిచేసి ఇవ్వాలని కోరారు. పత్రాలపై రైతుల సంతకాలు తీసుకున్నాకే వెబ్‌ల్యాండ్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. అయితే ఈసారి అధికారుల వద్ద ఉన్న రీసర్వే రికార్డులు, సమాచారం ప్రకారమే పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలు ముద్రించారు. అందుకే పెద్దఎత్తున తప్పులు దొర్లాయని చెబుతున్నారు.

రాజముద్రతో భూమి పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు- స్పష్టం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు

MISTAKES IN PATTADAR PASSBOOKS: సరిహద్దు రాళ్లనే కాదు, రైతుల పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలపైనా నాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్‌ తన బొమ్మలేసుకున్నారు. హడావుడిగా సర్వే చేయడంతోపాటు విస్తీర్ణంలో తేడాలు, పేర్లలో తప్పులు ఉన్నా పట్టించుకోకుండా రెవెన్యూ అధికారులు పాస్‌పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక జగన్‌ ఫొటోను తొలగించి రాజముద్రతో కొత్త పాస్‌పుస్తకాలను త్వరలోనే పంపిణీ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇది రైతులకు సంతోషం కలిగించే అంశమే అయినా వాటిలో తప్పులు చూస్తేనే ఆందోళన కలుగుతోంది.

గత ప్రభుత్వంలో చేసిన తప్పుల్ని సరిదిద్దకుండానే కొత్త పుస్తకాల్ని ప్రింట్‌ చేయించారు. ఇప్పటికే 22 లక్షలకు పైగా పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలు ఎన్టీఆర్​ జిల్లాలకు చేరాయి. వాటిని పరిశీలిస్తే 50 శాతం తప్పులే ఉన్నట్లు తేలింది. జాయింట్‌ ఎల్‌పీఎం (Land Parcel Map) సమస్యలూ ఎక్కువే. ఇద్దరు ముగ్గురు రైతుల పేర్లతో 5, 10 ఎకరాలు నమోదు చేశారు. వాటిని విభజించలేదు. ఇవన్నీ సరిచేసుకోవాలంటే మళ్లీ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిందే.

వెబ్‌ల్యాండ్‌లో తప్పులు - ఏడాదైనా సరిచేయకుండా : రీసర్వే సమయంలో వెబ్‌ల్యాండ్‌లో కుప్పలకొద్దీ తప్పులు నమోదయ్యాయి. విస్తీర్ణాల్లోనూ పెద్దఎత్తున తేడాలొచ్చాయి. ఒక రైతుకు 1.20 ఎకరాలు ఉంటే ఎకరం భూమి మాత్రమే నమోదు చేశారు. మరో రైతుకు ఎకరం ఉంటే 1.20 ఎకరాలు భూమి ఉన్నట్లు రాశారు. సరిచేయాలని అర్జీలు పెట్టుకున్నా ఇప్పటికీ పరిష్కారం కాలేదు. రైతుల పేర్లలోనూ తప్పులు దొర్లాయి. ఇలాంటివి అనేకం ఉన్నా అలాగే ప్రింటింగ్‌కు ఇచ్చేశారు.

ప్రధానంగా గుర్తించిన కొన్ని తప్పులు

  • చనిపోయిన వారి పేర్లతోనే పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలు ప్రింట్‌ చేశారు. వారసులు వాటిని తీసుకుని మళ్లీ రెవెన్యూ ఆఫీసులకు వెళ్లి కొత్తవి తీసుకోవాలి.
  • మగవారి పేర్లను ఆడవారిగా, ఆడవారి పేర్లను మగవారిగా మార్చేశారు. కొందరి పేర్లు సగమే ముద్రించి వదిలేశారు.
  • ఆధార్, మొబైల్‌ నంబర్లలో తప్పులు ఉన్నాయి.
  • కొన్నిచోట్ల కౌలు చేసే వారి పేర్లతో పుస్తకాలు తయారు చేశారు.
  • వీటిని ఇలాగే రైతులకు ఇస్తే భూములు అమ్ముకోవాలన్నా, రుణం తీసుకోవాలన్నా ఇబ్బందులే. సరి చేయించుకోవాలంటే రెవెన్యూ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిందే.

జగన్​ బొమ్మ తొలగించాలని మంత్రి మండలి నిర్ణయం - నూతన ఎక్సైజ్ విధానంపై చర్చ

అలాగే పంపిణీ చేస్తే విమర్శలు ఎదుర్కోవాల్సిందే : ఒక రైతు పేరుతో ఉన్న పుస్తకంలో మరో రైతు ఫొటో వచ్చింది. పేర్లు మారిపోయాయి. 40,000 పుస్తకాల్లో సమాచారం తప్పుగా ఉంది. 25,000కు పైగా పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాల్లో ఫొటోలు తేడాలున్నాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనే 8,000కు పైగా ఉన్నాయి. పశ్చిమగోదావరి, అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, వైఎస్సార్‌ కడప, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, అనంతపురం తదితర జిల్లాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి. వాటిని అలాగే రైతులకు పంపిణీ చేస్తే తీవ్రమైన విమర్శలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో సరిదిద్దే చర్యలు చేపట్టారు.

అందుకే పెద్దఎత్తున తప్పులు : గతంలో రెవెన్యూ రికార్డులను వెబ్‌ల్యాండ్‌లోకి నమోదు చేసే సమయంలో రైతులకు ఒక పత్రం ఇచ్చారు. అందులో భూ యజమానుల పేర్లు, సర్వే నంబరు, సబ్‌డివిజన్, విస్తీర్ణం, ఎలా సంక్రమించింది? భూస్వభావం తదితర వివరాలన్నీ ముద్రించారు. తప్పులు ఉంటే సరిచేసి ఇవ్వాలని కోరారు. పత్రాలపై రైతుల సంతకాలు తీసుకున్నాకే వెబ్‌ల్యాండ్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. అయితే ఈసారి అధికారుల వద్ద ఉన్న రీసర్వే రికార్డులు, సమాచారం ప్రకారమే పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలు ముద్రించారు. అందుకే పెద్దఎత్తున తప్పులు దొర్లాయని చెబుతున్నారు.

రాజముద్రతో భూమి పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు- స్పష్టం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు

For All Latest Updates

TAGGED:

RESURVEY ISSUESREVENUE DEPARTMENTPASSBOOKS ISSUES IN APPATTADAR PASSBOOKS WITH ROYAL SEALMISTAKES IN PASSBOOK

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

కొత్త కెప్టెన్ ప్రచారంపై BCCI క్లారిటీ- రేస్​లోకి మరో యంగ్ ప్లేయర్​!

పవన్​ కల్యాణ్ పోస్ట్​​కు చిరు రిప్లై- మెగాస్టార్​కు అల్లు అర్జున్, CM విషెస్​

ట్రక్ డ్రైవర్లకు లేబర్ వీసాలు నిలిపేసిన అమెరికా- మరో 5.5 కోట్ల మంది పత్రాల పరిశీలన

రష్యాకు భారత్ 'లాండ్రీమాట్'గా మారింది: వైట్‌హౌస్ వాణిజ్య సలహాదారు ఆరోపణలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.