ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో సర్కార్​ భూములెన్ని? - 5 రకాల ఫార్మాట్లలో వివరాల నమోదు

ప్రభుత్వ స్థలాల వివరాల సేకరణ - పేదలకు పంపిణీ చేసినవి ఎన్ని, మిగులెంత? - గ్రామస్థాయి నుంచి నిషేధిత జాబితా నవీకరణ - ఐదు రకాల ఫార్మాట్లతో వివరాల నమోదు

Revenue Department is Collecting Data Of Govt Lands
Revenue Department is Collecting Data Of Govt Lands (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Revenue Department is Collecting Data Of Govt Lands : గత పదేళ్లుగా రాష్ట్రంలో భూ కబ్జాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. నాలాలు, పార్కులు సైతం వదలడం లేదు. అధికారులకు సొమ్ము మూట జెప్పి, రిజిస్టర్​ చేయించుకుంటున్న ఉదంతాలు బయటపడుతూనే ఉన్నాయి. ఉన్న స్థలాన్ని కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ చిన్నపాటి నిర్మాణాలు చేస్తున్నారు. నగరాల్లో, పట్టణాల్లో, గల్లీల్లో ఇంటి గేట్ల ముందు మెట్లను కట్టి వాకిళ్లు చేసి తర్వాత ఆ స్థలాన్ని ఇంట్లోకి చేర్చుకుంటున్నారు. దీంతో రోడ్ల స్థలం తగ్గుతుంది. అలాగే అక్రమార్కులు ప్రభుత్వ స్థలాలను కబ్జా చేసి ప్లాట్లలాగే చేసి విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవల మేడ్చల్​-మల్కాజిగిరి జిల్లా గాజులరామారంలో వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాన్ని ఆక్రమించి ప్లాట్లగా చేసి తక్కువ ధరకు విక్రయించారు. దీంతో ప్రభుత్వానికి వేల కోట్లల్లో నష్టం వాటిల్లింది. ఈ ఘటనపై ఫిర్యాదు అందిన హైడ్రా అధికారులు అక్రమ నిర్మాణాను కూల్చివేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం స్థలాలపై ఫోకస్​ పెట్టింది. లెక్కలు తేల్చేందుకు సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వానికి చెందిన భూములు ఎంత ఉన్నాయి. ఎంత వరకు కబ్జాకు గురైందన్న విషయంపై దృష్టి సారించింది.

మిగులు ఎంత ఉందో నమోదు : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వం భూముల వివరాలను రెవెన్యూ యంత్రాంగం వెలికి తీస్తోంది. ప్రభుత్వానికి చెందినవి ఎన్ని ఉన్నాయి. మిగులు ఎంత ఉందో నమోదు చేస్తోంది. పేదలకు పంపిణీ చేసిన భూములు ఉన్నాయా?, అన్యాక్రాంత మయ్యాయా అనే వివరాలనూ సిబ్బంది సేకరిస్తున్నారు.

గ్రామస్థాయి నుంచి నిషేధిత జాబితా : రాష్ట్రంలో 2014 తరువాత నిషేధిత జాబితాను సవరించలేదు. భూదాన్, వక్ఫ్, దేవాదాయశాఖకు చెందిన భూముల్లో పెద్దఎత్తున ఆక్రమణలు చోటుచేసుకోవడం, నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా రిజిస్ట్రేషన్లు, పట్టాలు జారీ అయిన ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. కోర్టులో పలు వ్యాజ్యాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామస్థాయి నుంచి నిషేధిత జాబితాను రెవెన్యూశాఖ నవీకరిస్తోంది.

భారత స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల చట్టం-1908 ప్రకారం నిషేధిత జాబితా(సెక్షన్‌-22ఏ(1))ను అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ జాబితాలో ప్రభుత్వం చేర్చిన భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు, యాజమాన్య హక్కుల మార్పిడిని సంబంధిత అధికారులు అమలు చేయడానికి వీలులేదు. ప్రధానంగా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఆస్తుల పరిరక్షణకు ఈ జాబితా కీలకం.

నమోదుకు కలెక్టర్ల ఆదేశాలు :

రెవెన్యూశాఖ కార్యదర్శి ఆదేశాల మేరకు నిషేధిత జాబితాలను నవీకరించాలని తహసీల్దార్లకు జిల్లా కలెక్టర్లు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సర్వే నంబరు, సబ్‌ డివిజన్, పట్టణం/మండలం, ఇంటి నంబరు, భూమి యజమాని/భూమి పొందినవారు, విస్తీర్ణం, ఏ పద్ధతిన భూమి సంక్రమించింది అనే వివరాలను ఐదు ఫార్మాట్లలో 22ఏ(1)లోని ఏ నుంచి సీ సబ్‌-సెక్షన్లలోని నిబంధనలను అనుసరించి అధికారులు వివరాలను నమోదు చేసేందుకు సేకరిస్తున్నారు.

1. ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసిన ఎసైన్డ్‌ భూములు, షెడ్యూల్‌ ప్రాంతాల్లోని భూములు, వాటిలో ఉన్న యజమానుల వివరాలు

2. ప్రైవేటు వ్యక్తులకు బదిలీ చేసినవి, వాటికి సంబంధించిన గెజిట్లు

3. వక్ఫ్, దేవాదాయశాఖ, భూదాన్‌భూములు

4. సీలింగ్‌ భూముల వివరాలు

5. భూసేకరణ ద్వారా ప్రభుత్వ ఖాతాలో చేరిన భూముల వివరాలు, వాటి నోటిఫికేషన్లు.

44 అక్రమ నిర్మాణాల నేలమట్టం - 8 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలం స్వాధీనం : హైడ్రా ప్రకటన - HYDRA Announcement On Demolitions

సర్కార్​ జాగాలో ఇళ్ల నిర్మాణం - రూ.10 లక్షల చొప్పున అమ్మకం : 100 ఎకరాల్లో హైడ్రా కూల్చివేతలు

For All Latest Updates

TAGGED:

REVENUE DEPT COLLECTING GOVT LANDSCOLLECTING DATE OF GOVT LANDSLANDS TO TELANGANA GOVTప్రభుత్వ స్థలాల వివరాల సేకరణCOLLECTING DATE OF GOVT LANDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.