నల్గొండ ప్రజల కోసమే మూసీనది ప్రక్షాళన చేస్తున్నాం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

ఉస్మాన్‌సాగర్ వద్ద గోదావరి తాగునీటి పథకానికి శంకుస్థాపన - రెండేళ్లలో గోదావరి ఫేజ్ 2, 3 పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం - తుమ్మడిహట్టి ఎత్తు పెంపుపై మహారాష్ట్రతో చర్చిస్తామన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

Published : September 8, 2025 at 7:40 PM IST

Godavari Drinking Water Scheme In Hyderabad : నల్గొండ ప్రజల కోసమే మూసీనది ప్రక్షాళన చేస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. గతంలో పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా నల్గొండ జిల్లాలో పాదయాత్ర చేసినప్పుడు మూసీ నదిని ప్రక్షాళన చేయాలని అక్కడి ప్రజలు కోరారని చెప్పారు. ఎవరు అడ్డు వచ్చినా ఈ పథకం పూర్తి చేసి తీరుతామని స్పష్టం చేశారు. సమస్యలు సృష్టించినప్పుడు సమన్వయంతో ముందుకెళ్తామని వివరించారు. తాగునీరు అందించేందుకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగపడుతోందని అన్నారు. హైదరాబాద్​లోని ఉస్మాన్‌సాగర్ వద్ద గోదావరి ఫేజ్ 2, 3 తాగునీటి పథకానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.7,360 కోట్లతో హ్యామ్‌ విధానంలో ఈ పనులను చేపట్టనున్నారు.

రెండేళ్లలో గోదావరి ఫేజ్ 2, 3 పనులను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వ వాటా 40 శాతం, కాంట్రాక్టు కంపెనీ 60 శాతం నిధులతో ఈ పథకం అమలుకానుంది. మూసీ పునరుజ్జీవనంలో భాగంగా గోదావరి ఫేజ్ 2, 3 తాగునీటి పథకాన్ని చేపడుతున్నారు. జలమండలి అధ్వర్యంలో నిర్మించిన 16 రిజర్వాయర్లను సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ప్రారంభించారు.

నల్గొండ ప్రజల కోసమే మూసీనది ప్రక్షాళన చేస్తున్నాం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ETV)

హైదరాబాద్‌ నగర ప్రజల దాహార్తి తీర్చడానికే : గోదావరి నది జలాల ద్వారా హైదరాబాద్ నగర ప్రజల దాహార్తి తీర్చడానికి ఫేజ్‌-2, 3 పనులకు శంకుస్థాపన చేశామని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. హైదరాబాద్ దాహార్తి తీర్చడానికి గోదావరి నది జలాల తాగునీటి పథకాన్ని రూపొందించినట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్‌ నగర ప్రజల దాహార్తి తీర్చడానికే ఆనాడు నిజాం ఉస్మాన్‌సాగర్‌, హిమాయత్‌సాగర్‌ జలాశయాలను నిర్మించారని పేర్కొన్నారు. తాగునీటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికే మాజీ మంత్రి పి.జనార్దన్​ రెడ్డి పోరాటాలు చేశారని గుర్తుచేశారు. రోజురోజుకి హైదరాబాద్‌ పరిధి విస్తరిస్తోన్న నేపథ్యంలో కృష్ణా జలాలను తరలించడం ద్వారా హైదరాబాద్​ దాహార్తిని తీర్చవచ్చని ఆనాటి పాలకులు ఆలోచన చేశారని అన్నారు. వైఎస్‌ఆర్​ పాలనలో శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ద్వారా హైదరాబాద్‌కు నీటిని తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు.

"గోదావరి జలాలను రూ.7360 కోట్లతో ఉస్మాన్​సాగర్​, హిమాయత్​సాగర్​లోకి తీసుకువస్తున్నాం. 20 టీఎంసీల నీటిలో దాదాపు 15 టీఎంసీలను నగర తాగునీటి అవసరాలకు వినియోగిస్తాం. 4-5నుంచి టీఎంసీలను మూసీ ప్రక్షాళన కోసం వాడుతాం. దీంతో నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్న ఫ్లోరైడ్​ సమస్యను నిర్మూలిస్తాం" -రేవంత్​ రెడ్డి, సీఎం

గోదావరి జలాలతో హైదరాబాద్‌ తాగునీటి సమస్య పరిష్కారమే కాకుండా, నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్లోరైడ్‌ సమస్య తీరుతుందని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వల్లనే రంగారెడ్డి జిల్లాకు అన్యాయం జరిగిందని ఆక్షేపించారు. మూసీ నది ప్రక్షాళన ఎందుకు జరగకూడదో చెప్పాలని బీఆర్​ఎస్​ను ప్రశ్నించారు. త్వరలోనే మహారాష్ట్రకు వెళ్లి అక్కడి సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్​ను కలిసి ఆదిలాబాద్​లోని తుమ్మిడిహట్టి ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంపుపై చర్చిస్తామని తెలిపారు. మూసీనది ప్రక్షాళన జరగకుండా కొందరు అడ్డుకుంటున్నారన్న సీఎం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుందని ఇలా వ్యవహారిస్తున్నారని విమర్శించారు.

గోదావరి జలాలకు మూలం ఎల్లంపల్లి : రాబోయే పదేళ్లలో హైదరాబాద్‌ను అద్భుతమైన నగరంగా తీర్చిదిద్దుతామని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కడుపులో విషం పెట్టుకుని అభివృద్ధిని అడ్డుకోవద్దని పరోక్షంగా విపక్షాలకు సూచించారు. ప్రస్తుతం జంట జలాశయాల వల్లే హైదరాబాద్‌కు తాగునీరు అందుతోందని, గోదావరి జలాలు నగరానికి వస్తున్నాయంటే దానికి మూలం ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టే అని రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు.

దిల్లీ ప్రభుత్వం యమునా నది ప్రక్షాళన, గుజరాత్​లో సబర్మతీ నది ప్రక్షాళన చేసినపుడు హైదరాబాద్‌లో మూసీ నది ప్రక్షాళన ఎందుకు చేసుకోకూడదో చెప్పాలని బీజేపీని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రశ్నించారు. మూసీ ప్రక్షాళన చేస్తే రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి పేరు వస్తుందని అక్కసుతో ప్రతిపక్షాలు ఉన్నాయన్నారు. ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా తమ ప్రభుత్వం వాళ్లను తిప్పి కొడుతుందని స్పష్టం చేశారు. బుద్వేల్ ప్రాంతం హైదరాబాద్‌కు గేట్ వే ఆఫ్ లాంటిదని అభిప్రాయపడ్డారు. గతంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు ప్రణాళికలు చేశారు కాబట్టే హైదరాబాద్‌కు గొప్ప పేరు వచ్చిందని, 10 ఏళ్లలో హైదరాబాద్‌ను ప్రపంచంలో గొప్ప నగరంగా తీర్చిదిద్దుకుందామని పిలుపునిచ్చారు.

