రాజధాని రైతులకు మంచి రోజులొచ్చాయి - సాఫీగా ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్లు - Returnable Plots Registration

Published : Aug 21, 2024, 10:48 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Returnable Plots Registration Process Speed Up in Capital Area in AP : రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి భూములిచ్చిన రైతులకు అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం నివాస, వాణిజ్య ప్లాట్లను కేటాయించింది. వాటిల్లో కొందరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోగా మరికొందరు వివిధ కారణాలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోలేకపోయారు. ఆ తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో వారంతా ఆ ప్లాట్లు రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించుకోలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. సీఆర్​డీఏ (CRDA) అధికారులు సాంకేతిక కారణాలను సాకుగా చూపి రిజిస్ట్రేషన్లు చేయకుండా ఇబ్బందులు పెట్టినట్లు రైతులు వాపోయారు.

జగన్​ పాలనలో చుక్కలే : రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం తీసుకొచ్చిన కార్డు 2.0 విధానంతో రైతుల సమస్యలు రెట్టింపయ్యాయి. భూమికి సంబంధించిన పత్రాలు, అసలు డాక్యుమెంటు ఉండాలన్న షరతులతో రైతులను గత ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పెట్టింది. రైతుల భూముల సమీకరణలో ఇవ్వడంతో రెవెన్యూ ఆఫీస్​ల్లో వాటికి సంబంధించిన రికార్డులను అప్‌గ్రేడ్‌ చేయలేదు. దీంతో డిజిటల్‌ సంతకాలు, సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి.

వీటిని తప్పనిసరిగా రెవెన్యూ ఆఫీస్​ల్లో సరిచేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి రాజధాని రైతులకు ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇటు సీఆర్​డీఏ కార్యాలయాలు, అటు తహసీల్దార్ల కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగలేక అన్నదాతలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ సరళతరం చేయడంతో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.