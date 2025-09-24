ETV Bharat / state

మినీ నర్సరీలా మారిన ఇల్లు - 600 రకాల మొక్కలను పెంచుతోన్న విశ్రాంత ఉద్యోగిని

ఇంటి ఆవరణలో పండ్ల చెట్లు, పూల మొక్కలు, ఆకుకూరలు పెంపకం - మిద్దె తోటలతో ప్రజలకు ప్రేరణగా నిలుస్తున్న శివరాణి

Beautiful house yard with plants
మొక్కలతో అందమైన ఇంటి ప్రాంగణం (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

600 Plants Terrace Garden Inspiration: మొక్కలంటే ఇష్టం ఉన్నవాళ్లకు ఇల్లు కేవలం నివాసం మాత్రమే కాదు, ఒక చిన్న వనం కూడా అవుతుంది. ఆ భావనతోనే కృష్ణా జిల్లాలోని మొవ్వ మండల కేంద్రానికి చెందిన బొందలపాటి శివరాణి తన ఇంటిని అద్భుతమైన హరితవనంగా మార్చేశారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖలో టైపిస్ట్‌గా పనిచేసి ఉద్యోగ విరమణ చేసిన శివరాణి, తన భర్త శివప్రసాద్‌ సాయంతో ఇంటి ఆవరణను ఎంతో అందంగా తీర్చిదిద్దారు.

ఇంటి ఆవరణలో పచ్చదనం: ఇంటి గుమ్మం దాటకముందే రకరకాల పూల మొక్కలు, పండ్ల చెట్లు, ఆకుకూరలు సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఇంటి ప్రాంగణం మొత్తం మినీ నర్సరీలా కనిపిస్తుంది. ఆవరణలో నిమ్మ, సపోటా, డ్రాగన్, చెర్రీ, వాటర్‌ యాపిల్‌, వాక్కాయ పండ్ల మొక్కలు రకరకాల పంటలతో మెరిసిపోతున్నాయి. పూల మొక్కలుగా బంతి, గులాబీ, ఆల్‌మండ, గార్లిక్‌వైన్, చామంతి, అడీనియం, వాటర్‌ లిల్లీ, బోగన్‌విల్లా, మద్రాసు కనకాంబరం, మందారం మొక్కలు పూస్తున్నాయి.

Flower and vegetable plants in front of house
ఇంటి ముందు పూల మొక్కలు, కూరగాయలు (Eenadu)

డాబాపై వెయ్యికుండీల తోట: ఇంటి పైభాగం (డాబా)లో ప్రత్యేకంగా 1000 కుండీలలో 600 రకాల మొక్కలను పెంచుతున్నారు. కూరగాయలు, పండ్ల మొక్కలు, అలంకార మొక్కలు ఇలా అన్ని రకాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. గోరుచిక్కుడు, లవంగ చిక్కుడు, బీర, పొట్ల, సొర, బీన్స్‌ వంటి కూరగాయలతో పాటు ఆకుకూరలు కూడా కుండీలలో పండిస్తున్నారు. ఇండోర్‌ ప్లాంట్స్, ఆక్సిజన్‌ మొక్కలు ఇల్లు మొత్తానికి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కలిగిస్తున్నాయి.

సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగు: శివరాణి పూర్తిగా సేంద్రియ పద్ధతినే అనుసరిస్తున్నారు. ఎలాంటి రసాయన ఎరువులు, పురుగుమందులు వాడకుండా, కేవలం కంపోస్టు, వెర్మీ కంపోస్ట్‌ వంటి సహజ పద్ధతులను పాటిస్తూ సాగు చేస్తున్నారు. ఈ విధానం వల్ల పంటలు ఆరోగ్యకరంగా, రుచికరంగా ఉంటాయి.

Bondalapati Shivarani
బొందలపాటి శివరాణి (Eenadu)

అవార్డులతో గౌరవం: శివరాణి కృషికి గుర్తింపు దక్కింది. మిద్దెతోటల పెంపకంలో విశేష కృషి చేసినందుకు ఏరువాక ఫౌండేషన్‌ వారు ఈ సంవత్సరం వ్యవసాయ వార్షిక అవార్డుకు ఆమెను ఎంపిక చేశారు. ఈ అవార్డును ఈనెల 26, 27 తేదీల్లో గుంటూరు KL విశ్వవిద్యాలయ ఆవరణలో అందించనున్నారు. ఇది మాత్రమే కాదు, గత ఏడాది ఆమె "స్వచ్ఛ కృష్ణా ఛాంపియన్‌" అవార్డును కలెక్టర్‌ నుంచి అందుకున్నారు. అలాగే మిద్దెతోటల ప్రోత్సాహక కార్యకలాపాలకు "రైతునేస్తం అవార్డు"ను హైదరాబాద్‌లో స్వీకరించారు. ఈ అవార్డులు ఆమె కృషికి మరింత విలువను తెచ్చాయి.

ప్రేరణగా మారిన శివరాణి: ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం ఖాళీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడమే కాకుండా, పచ్చదనంతో ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని సంపాదించుకోవచ్చని శివరాణి నిరూపించారు. ఆమె ఇంటిని చూసి అనేక మంది పొరుగు వారు, స్నేహితులు ప్రేరణ పొందుతున్నారు. మినీ నర్సరీలా తయారైన ఆమె ఇల్లు ఇప్పుడు మొవ్వలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

మిద్దె పంటలకు ఇంటి ఎరువు - ఎలా తయారుచేసుకోవాలో తెలుసా?

టెర్రస్ గార్డెనింగ్​తో బోలెడు డబ్బులు ఆదా - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు!

For All Latest Updates

TAGGED:

URBAN FARMING WITH POTTED PLANTSORGANIC FARMING SUCCESS STORYBONDALAPATI SHIVARANI AWARDSORGANIC TERRACE GARDENING IN AP600 PLANTS TERRACE GARDEN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.