Published : May 9, 2025 at 3:07 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 4:00 PM IST

Retired Major Shivkiran on India-Pakistan tensions : భారత ప్రభుత్వం పాకిస్థాన్ చర్యల్ని తిప్పికొట్టేందుకు ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉందని, అందుకు తగ్గట్టుగానే ఆయుధ సంపత్తి కూడా కలిగి ఉన్నట్లుగా విశ్రాంత మేజర్​ శివ కిరణ్ అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్​ తన ప్రజలను కాపాడుకునేందుకు పాక్​కు గట్టిగానే బదులిస్తుందన్నారు. భారత్​ ఎప్పుడూ యుద్ధాన్ని కోరుకోలేదని ఆయన వివరించారు. ఆ ప్రాంతాలను పాక్​ టార్గెట్​ చేసినట్లు కనిపిస్తోంది : జమ్ము​, సాంబా, కట్వాయ్​, ఉదమ్​పూర్​ ఏరియాలో అటునుంచి శ్రీనగర్​ వరకు, బికనిర్​, అమృత్​సర్ ఈ ప్రాంతాలను పాకిస్థాన్​ టార్గెట్​ చేసినట్లుగా కనిపిస్తోందని మినిస్ట్రీ ఆఫ్​ డిఫెన్స్​, పబ్లిక్​ ఇన్​ఫర్​ మేషన్​ ఏడీజీల సైట్ల ద్వారా తెలుస్తోందని శివకిరణ్​ అన్నారు. జమ్ము ఎయిర్​పోర్టును టార్గెట్​ చేసినట్లు కనిపిస్తోందని వివరించారు. డ్రోన్స్​, మిస్సైల్స్​ కొన్ని లాంచ్​ అయినట్లుగా రిపోర్ట్స్​ వస్తున్నాయన్నారు. కానీ వాటినింకా కన్ఫమ్​గా మన ఆర్మీ ధ్రువీకరించలేదని ఆయన వివరించారు.

