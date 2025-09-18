ETV Bharat / state

'అరెస్ట్​ వారెంటు జారీ అయ్యింది' - వృద్ధుడిని భయపెట్టి లక్షలు కొట్టేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు

వృద్ధుడి వద్ద నుంచి రూ.40 లక్షలు పైనే దోచుకున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరికలు

Digital Arrest Cyber Crime Case In Vijayawada
Digital Arrest Cyber Crime Case In Vijayawada (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Retired Employee Faces Digital Arrest Cyber Crime Case In Vijayawada: ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు కాదు పదే హెచ్చరిస్తున్నా పట్టనట్టే ఉంటున్నారు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచనలు ఎన్నిసార్లు చేసినా సరే కొంతమందిలో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. ఫలితంగానే అకౌంట్​ నుంచి లక్షల రూపాయలు ఖాళీ అయి జేబులు గుల్లవుతున్నాయి. సైబర్ నేరగాళ్లు డిజిటల్​ అరెస్టు పేరిట ఎర వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పలువురు నుంచి లక్షలు కొల్లగొట్టారు.

దేశ వ్యాప్తంగా అనేక మంది డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో నిట్ట నిలువునా మోసపోతున్నారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులే లక్ష్యంగా సైబర్ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. మేము పోలీసులమంటూ బెదిరించి, మీరు ఫలానా నేరంలో ఇరుక్కున్నారని అరెస్టు చేస్తున్నామంటూ భయపెడుతున్నారు. కూర్చున్న చోట నుంచే కదలకుండా చేసి మరీ డబ్బులు గుంజుతున్నారు. తీరా విషయం తెలిసి మోసపోయామని గ్రహించి బాధితులు సైబర్ క్రైం పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

'అసలు డిజిటల్‌ అరెస్టు అనేదే లేదు. ఇలా ఎవరైనా ఫోన్‌ చేస్తే భయపడకండి. పోలీసులు, సీబీఐ, ఈడీ, ఇన్‌కంటాక్స్‌ వంటి ప్రభుత్వ సంస్థల పేర్లతో మోసం చేస్తుంటారు. మీకు ఈ తరహా ఫోన్లు వస్తుంటే స్విచ్ఛాఫ్‌ చేయండి. వెంటనే పోలీసులను సంప్రదించండి’ అని పోలీసులు అవగాహన కలిగిస్తున్నా కొందరు అమాయకులు భయపడుతున్నారు.

అరెస్టు వారెంట్లు చూపించి: తాజాగా సైబర్‌ నేరగాళ్లు విజయవాడలో ఓ వృద్ధుడిని భయపెట్టి, అరెస్టు వారెంటు జారీ అయిందంటూ రూ.42,20,280లు కొట్టేశారు. అజిత్‌సింగ్‌నగర్, తోటవారివీధికి చెందిన నారపరెడ్డి సత్యనారాయణమూర్తి (76) రిటైర్డ్ ఉద్యోగి. ఆయనకు ఈ నెల 11వ తేదీన ఎస్‌.కె. చౌదరి అనే వ్యక్తి నుంచి కాల్​ వచ్చింది. డేటా ప్రొటెక్టింగ్‌ బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా అధికారిని అంటూ పరిచయం చేసుకున్నాడు.

సత్యనారాయణమూర్తి ఆధార్‌కార్డుతో ముంబైలోని కెనరా బ్యాంకులో ఖాతా తెరిచారని, దీని ద్వారా చట్ట వ్యతిరేకమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారని భయపెట్టారు. క్రైం బ్రాంచ్‌ నుంచి సీఐ పటేల్, డీసీపీ రాజేంద్రపటేల్, ఏడీజీపీ విశ్వాస్‌ నాగరిక్‌ పటేల్‌ అంటూ పలువురు వీడియో కాల్‌లో లైనులోకి వచ్చారు. సత్యనారాయణమూర్తి ఆయన భార్యపై వచ్చిన అరెస్టు వారెంట్లను చూపించారు. అలాగే కెనరా బ్యాంకు ఏటీఎం కార్డును చూపించి, చట్టపరమైన ఇబ్బందులు తప్పవని హెచ్చరించారు.

మొబైల్​ ఫోన్​ హ్యాక్‌ చేసి: సైబర్ నేరగాళ్లు వృద్ధుడి సెల్​ఫోన్​ హ్యాక్​ చేశారు. ప్రతి రెండు గంటలకు మేము క్షేమం అని మేసేజ్​ పంపమని ఆదేశించారు. ప్రతి రోజూ వారితో బలవంతంగా మేసేజ్​లు చేయించుకున్నారు. తర్వాత, డబ్బులు పంపమని కోరుతూ సోమవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో తన అకౌంట్​ నుంచి ఆర్టీజీఎస్‌ ద్వారా రూ.42,20,280లు పంపించారు. సదరు నగదు బెంగళూరు అర్బన్‌లోని ‘ఎస్‌’ బ్యాంకుకు వెళ్లాయి. ఆ బ్యాంకు ఖాతా ఏఎస్‌ ఇంటీరియర్‌ డెకార్స్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ అనే పేరుతో ఉందని బాధితుడు వివరించారు. దీనిపై విజయవాడ సైబర్‌ క్రైం పోలీసులకు బుధవారం ఫిర్యాదు చేయగా, వారు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

వాట్సాప్​ డీపీగా అధికారుల ఫొటోలు - బురిడీ కొట్టిస్తున్న సైబర్​ నేరగాళ్లు

ఖాతా తెరిచి వివరాలిస్తే రూ.5 వేలు ఇస్తాం - అమాయకులకు సైబర్‌ నేరగాళ్లు వల

