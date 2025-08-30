Digital Arrest In Vijayawada: రాష్ట్రంలో సైబర్ క్రైం కేసులు రోజురోజుకు విపరీతంగా పెరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రజలు ఎంత అప్రమత్తంగా ఉన్నా, ఈ కేటుగాళ్లు ఈజీగా బురిడీ కొట్టించేస్తున్నారు. రకరకాల పేర్లు చెప్పి బాధితుల నుంచి డబ్బులు దోచుకుంటున్నారు. సైబర్ మాయగాళ్ల చేతిలో మోసపోతున్న కేసులు రోజుకు కనీసం పదుల సంఖ్యలో వెలుగులోకి వస్తున్నయంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరమే లేదు. నకిలీ వెబ్సైట్లు, పెట్టుబడుల పేరుతో మోసాలు చేస్తున్నారు. అలాగే ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ ఉచ్చు, ఉద్యోగాల పేరుతో యువతకు ఏర, ఇలా చెప్పుకుంటే పోతే ఎన్నో రకాలుగా మోసాలు చేస్తున్నారు. ఎందరో డబ్బులు కాజేసారు. ఈ మధ్యకాలంలో అయితే రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో ఫోన్ కాల్స్ చేసి బెదిరిస్తున్నారు. కొన్ని కేసులు అయితే పోలీసులకు కూడా అంతుచిక్కకుండా పోయాయి. అలాంటిదే ఈ ఘటన కూడా. అసలు ఏం జరిగిందంటే?
మీ ఆధార్ నెంబర్తో 30 సిమ్లు తీసుకున్నారు. మీ బ్యాంకు అకౌంట్ ద్వారా రూ.3 కోట్లు లావాదేవీలు జరిగాయి. మీ అకౌంట్లో రూ.30 లక్షలు ఉన్నాయి. మానవ అక్రమ రవాణాలో మీ పాత్ర ఉంది. పలువురికి మీరే టిక్కెట్లు తీసి పంపించారు. మీ మీద ముంబైలో కేసు నమోదైంది. కేసు నుంచి తప్పించుకోవాలంటే డబ్బులు కట్టాలి. విజయవాడ మొగల్రాజపురానికి చెందిన వృద్ధుడు సిహెచ్.పూర్ణచంద్రరావు(78)కు మూడు రోజులుగా సైబర్ నేరగాళ్ల నుంచి వచ్చిన బెదిరింపులు ఇవి. కంగారుపడిన ఆయన భార్యతో కలిసి బ్యాంకుకు వెళ్లి సైబర్ నేరగాళ్లు చెప్పిన బ్యాంకు ఖాతాలకు నగదు పంపించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కంగారు పడుతున్న భార్యాభర్తలను గమనించిన బ్యాంకు సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. వివరాలు అడిగితే ఆస్ట్రేలియాలోని కొడుకుకు పంపిస్తున్నామని చెప్పారు. అయినా నమ్మకం కుదరక సైబర్ క్రైం పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో జరిగిన బెదిరింపులు బయటకు వచ్చాయి. దీంతో పోలీసులు నగదు బదిలీని నిలిపేశారు.
వివరాలు ఇలా:
పూర్ణచంద్రరావు కేడీసీసీ బ్యాంకులో మేనేజర్గా పనిచేసి రిటైరయ్యారు. 3 రోజుల కిందట ఆయనకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేశారు. మీ పేరుతో 30 సిమ్లు తీసుకున్నారని, మానవ అక్రమ రవాణాలో మీ పాత్ర ఉందని భయపెట్టి ఏర వేశాడు. అలాగే ముంబై నుంచి మాట్లాడుతున్నట్లు ఒక వ్యక్తి పోలీసు దుస్తుల్లో వీడియో కాల్లో లైన్లోకి వచ్చారు. రకరకాలుగా బెదిరించి మిమ్మల్ని అరెస్టు చేస్తామని భయపెట్టారు. మేము మిమ్మల్ని అరెస్టు చేయకుండా ఉండాలంటే డబ్బులు కట్టాలనడంతో పూర్ణచంద్రరావు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు రద్దు చేసి రూ.12 లక్షల నగదు సిద్ధం చేశారు.
శుక్రవారం ఉదయం కేడీసీసీ బ్యాంకుకు వెళ్లి రూ.12 లక్షలు బదిలీ చేయమనడంతో బ్యాంకు సిబ్బందికి సందేహం వచ్చింది. బ్యాంకు మేనేజర్ ఎ.రమ్యకృష్ణ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించారు. ఆ నగదు బదిలీని నిలిపేశారు. తన డబ్బులు బదిలీ చేయకుండా ఎందుకు ఆపేశారంటూ పూర్ణచంద్రరావు బ్యాంక్ సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నా డబ్బులు నా ఇష్టం అనడంతో బ్యాంకు అధికారులు సైబర్ క్రైం సీఐ గుణరామ్కు సమాచారాన్ని అందించారు.
పోలీసుల కౌన్సెలింగ్: సీఐ గుణరాం సిబ్బందితో అక్కడకు చేరుకున్నారు. పోలీసులపైనా పూర్ణచంద్రరావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. పోలీసులు ఆయనను సముదాయించారు. పోలీసుల కౌన్సెలింగ్తో సాధారణ స్థితికి వచ్చిన ఆయన చివరకు డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో తనకు వచ్చిన బెదిరింపులను తెలియజేశారు. దీంతో పోలీసులు భయపడవద్దంటూ మేము చూసుకుంటామని భరోసా ఇవ్వడంతో వివరాలు వెల్లడించారు.
