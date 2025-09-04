Popular Resorts In Vikarabad District : ఎటు చూసినా గుట్టలు, భారీ వృక్షాలతో కనుచూపుమేర మనసుకు ఆహ్లాదకరంగా కనిపించే సుందర దృశ్యాలు వికారాబాద్ జిల్లాలో కోకొల్లలు. హైదరాబాద్కు 55 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ప్రముఖులు వ్యవసాయ క్షేత్రాలను ఏర్పాటు చేసి వేడుకల వేదికలుగా మార్చారు. తద్వారా వీటినుంచి ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు. మరోవైపు ప్రభుత్వం సైతం టూరిజం అభివృద్ధికి చర్యలు చేపడుతోంది.
ఉరుకుల పరుగుల జీవనం, కిక్కిరిసిన అపార్టుమెంట్లు, రోడ్లపై కిక్కిరిసిన వాహనాలతో నగరజీవి ఆహ్లాదాన్ని వెతుక్కుంటూ వికారాబాద్ వైపు వస్తున్నారు. వారాంతాల్లోనూ, సెలవు రోజుల్లో ఎక్కువగా వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా బర్త్డే వేడుకలు, పెళ్లి రోజులు, ఇతర కిట్టీ పార్టీలు చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడి భూములను గతంలో పారిశ్రామిక వేత్తలు, పొలిటీషియన్స్, దిగ్గజ క్రీడాకారులు, సినీరంగ ప్రముఖులు కొనుగోలు చేసి విలాసవంతమైన బంగ్లాలను నిర్మించుకొని తమ సెలవులకు విడిదిగానూ వినియోగించుకుంటున్నారు.
అడ్వాన్స్ బుకింగులు : కొందరు పర్యాటక బిజినెస్కు అనుగుణంగా క్షేత్రాలను మల్చుకున్నారు. అటవీ ప్రాంతాలకు దగ్గరగా భూములు కొనుగోలు చేశారు. సదుపాయాల వివరాలను యూట్యూబ్, వివిధ సోషల్ మీడయాల్లోనూ పొందుపర్చారు. అడ్వాన్స్ బుకింగ్లను కూడా స్వీకరిస్తున్నారు. విందులు, వినోదాలు, ఎలాంటి వేడుకలైనప్పటికీ సంబంధిత శాఖల నుంచి అనుమతులు తీసుకోవాల్సిందే. ఎకరం, అర ఎకరంలోనే వివిధ సదుపాయాలు కల్పించి వాటిని అద్దెకు ఇస్తున్నారు. తద్వారా ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు.
వందలాది వ్యవసాయ క్షేత్రాలు : పరిగి, వికారాబాద్, తాండూరు నియోజకవర్గాల పరిధిలో లక్నాపూర్ ప్రాజెక్టు, కోట్పల్లి ప్రాజెక్టు, అనంతగిరి, దామగుండం, సర్పన్పల్లి ప్రాజెక్టులతో పాటు చిన్నాచితకా వందలాది వ్యవసాయ క్షేత్రాలు ఇచ్చట ఉన్నాయి. ఒక్కో దానిలో కనీసం 10 మంది నుంచి 50 మంది వరకు పనిచేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. వచ్చిన వారికి అల్పాహారం(బ్రేక్ఫాస్ట్), భోజనాన్ని సమకూరుస్తున్నారు.
"అనంతగిరి అటవీ ప్రాంతంలో ప్రకృతి ప్రేమికులను మరింతగా ఆకట్టుకునే విధంగా అర్బన్ పార్కును అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. ఇక్కడ సఫారీ వెహికిల్లో 8 మంది పరిమితితో ప్రయాణించవచ్చు. ప్రధానంగా నగర వాసులు ఎక్కువగా హాలిడేస్లో వస్తున్నారు"- అరుణ, డివిజినల్ ఫారెస్టు అధికారిణి, వికారాబాద్
వికారాబాద్ జిల్లాలోని వ్యవసాయ క్షేత్రాలు, రిసార్టులు : 660
పనులు చేస్తున్న వారి సంఖ్య : 7,000
వ్యవసాయ క్షేత్రాలు, అటవీ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సదుపాయాలు:
- సఫారీ, పక్షుల దర్శనం,
- నీటిజల్లులు, ఉద్యానాలు,
- ఈత కొలనులు,
- క్రీడా మైదానాలు,
- పండ్ల తోటలు.
సఫారీ వాహనంలో ఒక్కొక్కరికి ఫీజు: రూ.250
ప్రకృతి అందాలకు నెలవుగా అనంతగిరి కొండలు : అనంతగిరి కొండలు ప్రకృతి అందాలకు నెలవుగా మారాయి. ఈ అటవీ ప్రాంతంలో ఎన్నోరకాల ఔషధ గుణాలున్న వృక్షాలున్నాయి. తెలంగాణ ఊటీగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ అడవికి హైదరాబాద్, సంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, కర్ణాటక ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి వేలాది మంది పర్యటకులు వస్తున్నారు. పర్యాటక, అటవీ శాఖలు సంయుక్త కార్యాచరణ ప్రారంభించాయి. జిల్లా కేంద్రానికి ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అనంతగిరి 3,500 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. వికారాబాద్ నుంచి వెళుతుంటే రోడ్డుకు ఇరువైపులా పచ్చని చెట్లు ప్రయాణికులకు స్వాగతం పలుకుతున్నట్లుగా ఉంటాయి. మరోవైపు మరింతమంది పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేవిధంగా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
