Women Police Conference in Telangana : పోలీస్శాఖలో దశల వారీగా అన్ని ర్యాంకుల్లో 'మహిళా పోలీస్' అనే పదాన్ని తొలగించి పురుషులతో సమానంగా 'పోలీస్' గానే పరిగణించాలని కోరుతూ రాష్ట్రంలో తొలిసారి నిర్వహించిన మహిళా పోలీస్ సదస్సులో తీర్మానించారు. రాష్ట్ర పోలీస్ అకాడమీలో ఈ నెల 20 నుంచి 22 వరకు ఈ సదస్సును నిర్వహిస్తున్నారు. మహిళా పోలీసులుక కీలకమైన ట్రాఫిక్ విధులను కేటాయించడంతో పాటు అన్ని శిక్షణ మాడ్యూళ్లలో 10% ప్రాతినిధ్యం పెంచాలని, ప్రతి యూనిట్ లేదా జోన్లో మహిళాయేతర పోలీస్ స్టేషన్లలోనూ ఎస్హెచ్వోలుగా నియమించాలని కోరుతూ తీర్మానాలను ఆమోదించారు.
తెలంగాణ పోలీస్శాఖలో గత సంవత్సరం నవంబరులో 2,338 మంది మహిళా పోలీసులు చేరారు. అయినప్పటికీ మొత్తం పోలీసులలో 8.6% మంది మాత్రమే మహిళలు ఉన్నారు. ఈ శాతాన్ని పెంచాల్సిన అవసరముందని సదస్సు అభిప్రాయపడింది. గేమ్ ఛేంజర్గా ఉన్న 'షీ' బృందాలు 66,617 పిటిషన్లను పరిశీలించాయి. 6,319 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేసి వేధింపుల కేసుల్లో 15,343 మందికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చాయని వక్తలు వెల్లడించారు. షీ టీంలు పనిచేస్తున్న ప్రాంతాల్లో వేధింపుల కేసులు 85% మేర తగ్గాయని పేర్కొన్నారు.
సదస్సులో తీర్మానాలు :
- మహిళా పోలీసులకు ప్రత్యేక శిక్షణ : మాదకద్రవ్యాలు, అల్లర్ల నిరోధక ఉదంతాల్లోనూ విధులు నిర్వర్తించేలా మహిళా ఏఎన్ఐలు, హెడ్కానిస్టేబుళ్లకు శిక్షణ అందించాలి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లింగ సున్నితత్వంపై శిక్షణ నిర్వహించాలి. లింగ సమానత్వాన్ని అంచనా వేసేందుకు 1 లేదా 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారైనా ఆడిట్ నిర్వహించాలి.
- లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదులకు : పని ప్రదేశాల్లో వేధింపుల నిరోధక (పోష్) చట్టానికి సంబంధించి అంతర్గత కమిటీల వివరాలను తప్పనిసరిగా ప్రదర్శించాలి. ఫిర్యాదుల కోసం టోల్ఫ్రీ, హెల్ప్లైన్, షీ బాక్స్లు, జిల్లాల స్థాయిలో వాట్సప్ గ్రూప్లు ఏర్పాటు చేయాలి. లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ప్రధాన కార్యాలయంలోని పర్సనల్ విభాగంలో సెల్ ఏర్పాటు చేయాలి.
- పని వేళల్లో గంటపాటు మినహాయింపు : గృహనిర్వహణ బాధ్యతల దృష్ట్యా పోలీస్శాఖలోని అన్ని సర్వీసుల్లోని మహిళా సిబ్బందికి పని వేళల్లో గంటపాటు మినహాయింపు ఇవ్వాలి. ప్రస్తుతం ఉన్న 90 రోజుల ఛైల్డ్కేర్ సెలవుల్ని 18 ఏళ్ల వరకు కాకుండా 21 సంవత్సరాల వరకు వినియోగించుకునే వెసులుబాటు కల్పించాలి.
- ప్రత్యేక విశ్రాంతి గదులు : ప్రతి స్టేషన్లో హహిళా అధికారులకు ప్రత్యేక విశ్రాంతి గదులతో పాటు రెండు ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలను కేటాయించాలి. పిల్లలు ఉన్న మహిళా అధికారుల కోసం స్థానిక డేకేర్ సెంటర్లతో భాగస్వామ్యాల్ని ఏర్పరచాలి. మొబైల్ విశ్రాంతి గదుల వ్యాన్లు సహా అన్ని పని ప్రదేశాల్లో శానిటరీ నాప్కిన్ వెండింగ్ యంత్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి. ఆత్మరక్షణ కోసం మార్షల్ ఆర్ట్స్, సాయుధ శిక్షణ ఇవ్వాలి. 40 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు వార్షిక ఆరోగ్య పరీక్షల్లో మమోగ్రామ్, పాప్స్మియర్, బోన్ డెన్సిటీ పరీక్షలు చేయాలి. మహిళా అధికారుల క్షేత్రస్థాయి భద్రత కోసం ప్రామాణిక కార్యాచరణ విధానాలు (ఎస్వోపీ) రూపొందించాలి.
- ఏకరీతి నమూనా మార్గదర్శకాలు అమలు : తమిళనాడు తరహాలో వస్త్రధారణ, మేకప్, ఉపకరణాలు, నేమ్ ప్లేట్ స్పెసిఫికేషన్లతో కూడిన ఏకరీతి నమూనా మార్గదర్శకాలను అమలు చేయాలి. సాయుధ రిజర్వ్, సివిల్ సిబ్బంది కోసం పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలంలో ఆరోగ్యకరమైన క్యాంటీన్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. మహిళలకు వారాంతపు సెలవులతో పాటు రాత్రి పూట విధులు నిర్విహిస్తే మరుసటి రోజు సెలవు ఇవ్వాలి.
