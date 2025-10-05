ETV Bharat / state

మార్కెట్లోని కొత్త మందులతో ఎలుకలపై ప్రయోగాలు - పనిచేస్తే రైతులకు సమాచారం

వరి రైతులకు తీవ్ర నష్టం కలిగించే ఎలుకల నివారణ కోసం పరిశోధనలు - ప్రత్యేక బోనుల్లో ఉంచి వాటిపై ప్రయోగాలు

Research on Rats at Regional Agricultural Research Station
Research on Rats at Regional Agricultural Research Station (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 6:13 PM IST

Research on Rats in West Godavari District : వరి రైతులకు తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తున్న ఎలుకలను అంతం చేయాడానికి మన రాష్ట్రంలోని ఓ పరిశోధన కేంద్రంలో ఎలుకలను పెంచుతున్నారు. వాటిపై ప్రయోగాలు చేస్తూ రైతులకు ఆ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నారు. అవునండి మీరు చదివింది నిజమే! పశ్చిమగోదావరి జిల్లా మార్టేరులోని ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానంలో ఎలుకలు పెంచుతారు. వరి రైతులకు తీవ్ర నష్టం కలిగించే ఎలుకల నివారణకు అఖిల భారత సకశేరుకాల చీడల యాజమాన్య విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. పొలాల్లో సేకరించిన ఎలుకలను ప్రత్యేక బోనుల్లో ఉంచి వాటిపై ప్రయోగాలు చేస్తూ రైతులకు ఆ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నారు. గోదావరి, కృష్ణా డెల్టా ప్రాంతాల్లో ఎలుకల బెడద చాలా ఎక్కువ. ఏడాది పొడవునా వాటికి కావాల్సిన ఆహారం, నీరు సమృద్ధిగా లభించడంతో పొలం గట్లపై, ధాన్యాగారాల చెంత బొరియలు ఏర్పాటు చేసుకొని జీవిస్తాయి.

దంతాలు పెరిగితే ఎలుకలు మృతి : ప్రధానంగా వరి పైరు పొట్ట దశలో ఉన్నప్పుడు వరి దుబ్బులను కొరికేయడంతో నష్టం వాటిల్లుతోంది. ఎలుక ఒక కాన్పులో 6 నుంచి 22 వరకు పిల్లలను పెడుతుందని మార్టేరులోని ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. పెరుగుతున్న దంతాల పరిమాణాన్ని నియంత్రించేందుకు పంటలు, ఇతర వస్తువులను కొరుకుతుంటాయని ఆయన వివరిస్తున్నారు. లేదంటే దంతాలు శిరస్సులోకి చొచ్చుకుపోయి మృతి చెందుతాయని ప్రధాన శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఎలుకల నివారణకు మార్కెట్లో వచ్చిన కొత్త మందులను ఇక్కడ పరీక్షిస్తున్నట్లు ఆయన వివరిస్తున్నారు. వాటి పనితీరు ఎలా ఉంది అనేది చూసి బాగుంటే ఆ మందులు వాడాలని రైతులకు సూచిస్తామని శ్రీనివాసరావు అన్నారు. ఎర బుట్టలు అమర్చడం, బొరియల్లో పొగ పెట్టడం, ఎర తెరలు ఏర్పాటు చేయడంతో కొంతవరకు నియంత్రించవచ్చని ఆయన వివరించారు.

గ్రామాల్లో ఎలుకల నిర్మూల కార్యక్రమాలు : గతంలోనూ ఎలుకలు పంటలపై దాడి చెయ్యడంతో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవలసి వచ్చిందని స్థానిక రైతులు తెలుపుతున్నారు. రైతులంతా ఐక్యంగా పనులు చేపట్టినప్పుడే సత్ఫలితాలు వస్తాయని పలు గ్రామాల్లో ఎలుకల నిర్మూల కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో మందు పంపిణీలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రతీ రైతు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఎలుకల నిర్మూలన చేపట్టి పంట దిగుబడులు పెంచుకోవాలని అధికారులు రైతులకు సూచించారు. ఈ దిశగా చర్యలు చేపట్టిన వ్యవసాయ శాఖ సహాయకులు రైతులకు అండగా ఉన్నారు.

పంట పొలాల్ని గుల్ల చేస్తున్న ఆఫ్రికా నత్తలు : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఆఫ్రికా నత్తలు పంట పొలాల్ని గుల్ల చేస్తున్నాయి. గుంపులు గుంపులుగా దాడి చేసి పంటల్ని పీల్చి పిప్పి చేస్తున్నాయి. బొప్పాయి, నిమ్మ, పామాయిల్, వేరుశనగ, కూరగాయలు ఇలా తోటలపై దండయాత్ర చేసి పూత, పిందెలు, కాయలు, ఆకుల రసాన్ని పీల్చి మొక్కల్ని కూల్చేస్తున్నాయి. లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి సాగు చేస్తున్న పంటలు నాశనమై రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా నల్లజర్ల మండలంలో ఆఫ్రికా నత్తల దందయాత్రతో పంటలకు కలుగుతుందని రైతులు వాపోతున్నారు.

పంట పొలాల్ని గుల్ల చేస్తున్న ఆఫ్రికా నత్తలు - రైతుల తీవ్ర ఆవేదన

సరికొత్త ర్యాట్ బాక్స్- ఎలుకల‌ను పట్టేందుకు కాదండోయ్ వాటి కంఫర్ట్‌ను కాపాడేందుకు!!

