మా వాళ్లు ఏమయ్యారో? - ఎక్కడున్నారో? - ఎవరిని కదిపినా కన్నీరే - RESCUE OPERATIONS IN SIGACHI

Rescue Operations in Pashamylaram Blast ( ETV )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 2, 2025 at 7:33 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 8:21 AM IST 2 Min Read

Rescue Operations in Pashamylaram Blast : 2 రోజులవుతున్నా తమ వాళ్ల ఆచూకీ తెలియక చెమ్మగిల్లిన కళ్లతో పడిగాపులు కాస్తున్నారు. బతికున్నారా? విగతజీవిగా మారారా? తెలియని అయోమయం. ఇదీ సంగారెడ్డి జిల్లా పాశమైలారం సిగాచీ మందుల పరిశ్రమ పేలుడు ఘటనలో బాధిత కుటుంబాల దుస్థితి. ప్రమాదంలో ఆత్మీయులు చనిపోయి కొందరు రోధిస్తుంటే, ఇంటి పెద్ద దిక్కు ఎక్కడున్నాడో తెలియక మరికొందరు ప్రత్యక్ష నరకం అనుభవిస్తున్నారు. ఎవర్ని కదిలించినా తన్నుకొస్తున్న దుఃఖమే. భాష అర్థం అవ్వక, ఎవరిని అడగాలో తేలీక! : సంగారెడ్డి జిల్లా పాశమైలారంలో జరిగిన డ్రయర్ యూనిట్ పేలుడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. ఇప్పటి వరకు 36 మంది చనిపోయినట్లు అధికారిక సమాచారం. సహాయక చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. శిథిలాల కింద మరో 10 మందికి పైగా కార్మికులు ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రమాద సమయంలో విధుల్లో ఉన్న తమ వారు కనిపించడం లేదంటూ బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఫ్యాక్టరీ, ఆస్పత్రులు, మార్చురీల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. సజీవ దహనమయ్యారా? కడచూపునకు మృతదేహమైనా అప్పగిస్తారా? అని చెప్పే నాథుడు లేక దయనీయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు చెందిన బాధితులే ఎక్కువగా ఉన్నారు. భాష అర్థకమవ్వక, ఎవరిని అడగాలో తెలియక తమ కుటుంబ సభ్యుల ఫొటోలు పట్టుకుని ఆచూకీ చెప్పాలంటూ అధికారులను వేడుకుంటున్నారు. అల్లుడి జాడ చెప్పాలంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న మామ (Eenadu) మృతదేహం దొరుకుతుందేమోనని : మహారాష్ట్రకు చెందిన భీంరావ్ రెండు రోజుల ముందు పనిలో చేరాడు. ఏడాది క్రితం వివాహం జరగగా వారికి ఒక పాప ఉంది. ఇంతలోనే ఇలా అవుతుందని అనుకోలేదని అతని సోదరి సోభా ఉన్నీ వాపోయారు. బిహార్‌కు చెందిన జస్టిన్‌ రెండు రోజుల క్రితం సిగాచీ పరిశ్రమలో ప్యాకింగ్‌ విభాగంలో చేరాడు. ఇప్పటివరకు అతడి ఆచూకీ దొరక్క, చేతిలో ఫొటో పట్టుకుని కుటుంబసభ్యులు అధికారుల్ని ప్రాధేయపడుతున్నారు. పటాన్‌చెరు, మియాపూర్‌లోని ఆసుపత్రుల్లో కంపెనీ దగ్గర వెతికామని బంధువులు చెబుతున్నారు. ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా జి.సిగడం మండలానికి చెందిన వెంకటేశ్‌ సిగాచీ పరిశ్రమలో సీనియర్‌ కెమిస్ట్‌గా పని చేస్తున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత అతడు గల్లంతయ్యారు. శిథిలమైన పరిశ్రమ భవనం దగ్గర మృతదేహం దొరుకుతుందేమోనని బంధువులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

