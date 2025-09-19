కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నారా? - ఈ సర్టిఫికెట్ ఎప్పటికైనా అవసరమే - వెంటనే అప్లై చేసుకోండి
వివాహ వేడుకలను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటున్న యువ జంటలు - ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం నమోదు చేయించుకోవడంలో మాత్రం అశ్రద్ధ చూపుతున్న యువ దంపతులు - ఈ పత్రాలుంటే మూడు నెలల్లోపే మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్!
Published : September 19, 2025 at 12:14 PM IST
Required Documents for Marriage Certificate : యువ జంటలు తమ వివాహ వేడుకలను ఎంతో ఘనంగా, ఆర్భాటంగా జరుపుకుంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ పెళ్లి అనేది ఒక మధురమైన ఘట్టం. అయితే ఈ వేడుకల హడావిడిలో చాలా మంది యువ దంపతులు తమ వివాహాన్ని ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం నమోదు చేయించుకోవడంలో మాత్రం అశ్రద్ధ చూపుతున్నారు. అదే వివాహ రిజిస్ట్రేషన్. దీనిని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చే అనేక ఇబ్బందులను నివారించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
రిజిస్ట్రేషన్ ఎందుకు అవసరమంటే? : చాలా మందికి వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ ఎందుకు అవసరమో తెలియదు. ఇది కేవలం పేరు మార్పు లేదా చిరునామా మార్పుల కోసం మాత్రమే అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇది భార్యాభర్తల మధ్య చట్టబద్ధమైన సంబంధాన్ని ధృవీకరిస్తుంది. దీని ద్వారా ఆ దంపతులకు భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలు, చిరునామా మార్పులు, ఆస్తి బదిలీ వంటి అనేక విషయాలలో ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. పలు చోట్ల పాస్పోర్ట్, బ్యాంక్ ఖాతా, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ వంటి వాటికి వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి. అంతేకాకుండా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి ముఖ్యంగా విదేశీ వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేటప్పుడు ఈ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి.
దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని యువ జంటలు పెళ్లి అయిన వెంటనే వివాహ రిజిస్ట్రేషన్పై దృష్టి పెట్టాలి. వేడుకల హడావిడి ముగిసిన తర్వాత తగినంత సమయం కేటాయించి ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం చాలా అవసరం. దీనివల్ల అనవసరమైన ఇబ్బందులు లేకుండా భవిష్యత్తులో సురక్షితంగా ఉండవచ్చు.
మూడు నెలల్లోపే : పెళ్లైన మూడు నెలల్లోపు పట్టణ పరిధిలో పురపాలక సంఘం, గ్రామాల్లో అయితే పంచాయతీ కార్యాలయాల్లో సంప్రదించి వివాహం జరిగినట్లు సర్టిఫికెట్స్ తీసుకున్నా, కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ పత్రాలు ఉపయోగపడటం లేదు. కచ్చితంగా సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయానికి వెళ్లి మళ్లీ వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ నమోదు చేసుకోవాల్సిందే.
ప్రస్తుతం ఆయా కార్యాలయాల్లో హిందూ వివాహ రిజిస్ట్రేషన్లు మాత్రమే జరగుతున్నాయి. క్తైస్తవులు, ముస్లింలు ఆయా చర్చి, మసీదుల్లో నమోదు అనంతరం సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో కూడా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సి ఉంది.
కావాల్సిన ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఇవే : పెళ్లి చేసుకున్న ఇరువురి శుభలేఖ ఉండాలి. వధూవరుల పాస్పోర్టు సైజ్ ఫొటోలతో పాటు ఆధార్ కార్డు, జనన ధ్రువీకరణ పత్రాల జిరాక్స్, పెళ్లి జరిగిన తర్వాత దిగిన ఫొటోలు దరఖాస్తుతో పాటు జతచేయాలి. విద్యావంతులైతే 10వ తరగతి పత్రాల మార్కుల లిస్టు ఇవాల్సి ఉంటుంది.
ఇద్దరి తరఫున ఇద్దరేసి సాక్షులు సంతకాలు చేసి, వారి ఆధార్ కార్డుల జిరాక్స్, దరఖాస్తు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఆయా ధ్రువీకరణ పత్రాలపై గెజిటెడ్ అధికారితో సంతకాలు చేయించి, ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుకు రుసుము చెల్లించి సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో సమర్పించాలి. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల్లో వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అందుతుంది. దీని కోసం పూర్తి వివరాలకు registration.telangana.gov.in వెబ్సైట్తో పాటు మీసేవా కేంద్రాల్లో తెలుసుకోవచ్చు.
