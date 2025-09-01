ETV Bharat / state

ఆ నంబర్స్ నుంచి​ కాల్​ వస్తే తప్పకుండా కేటుగాళ్లే - 'రిక్విన్'​తో సైబర్​ నేరాలకు చెక్! - CYBER CRIMES IN TELANGANA

పెరుగుతున్న సైబర్​ డిజిటల్​ అరెస్టులు - ‘రిక్విన్‌’తో చెక్‌ పెట్టొచ్చని సూచిస్తున్న పోలీసులు

Cyber Crimes in Telangana
Cyber Crimes in Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2025 at 2:24 PM IST

Cyber Crimes in Telangana : చైనా ముఠాలు కంబోడియా, లావోస్​, మయన్మార్​లతో కూడిన గోల్డెన్​ ట్రయాంగిల్​ ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా కాల్ ​సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి మరీ సైబర్​ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. భారత్​లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాయిస్​ ఓవర్​ ఇంటర్నెట్​ ప్రొటోకాల్​లతో కూడిన సిమ్​బాక్స్​ సెటప్​లను అక్రమంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. గోల్డెన్‌ ట్రయాంగిల్‌ నుంచి వచ్చే ఫోన్‌కాల్స్‌ను ఈ సెటప్‌ల ద్వారా లోకల్‌ కాల్స్‌గా మార్చుతున్నారు. సీబీఐ, ఈడీ, ముంబయి పోలీస్‌ తదితర దర్యాప్తు సంస్థల నుంచి ఫోన్‌ చేస్తున్నట్లు, మీపై కేసు నమోదైనట్లు, డిజిటల్‌ అరెస్ట్‌ చేసినట్లు డబ్బులకు బెదిరిస్తున్నాయి. చర్యలు తీసుకోకుండా ఉండాలంటే వెంటనే రూ.లక్షలు పంపండి అంటూ డిమాండ్‌ చేస్తున్నాయి. మొదటగా కాస్త వారిని నమ్మించే విధంగా అడిగినా, తర్వాత అది బెదిరింపుల వరకు వెళ్తుంది. పెట్టుబడులపై అధిక లాభాల పేరుతోనూ సైబర్‌ మోసగాళ్లు రూ.కోట్లు కొట్టేస్తున్నారు. ఈ మోసాలన్నీ విదేశాల నుంచే జరుగుతున్నాయి.

ఇలా మొదలెట్టి అలా డబ్బులు దోచుకుని : ముఖ్యంగా ఈ తరహా కేసుల్లో ఎక్కువగా వృద్ధులనే టార్గెట్​ చేస్తున్నారు. ముందుగా కాల్​ చేస్తారు. మీ పేరుపై ఫలానా పార్సిల్​ వచ్చింది. అందులో డ్రగ్స్ లాంటివి ఉన్నాయి అని చెప్తారు. కేసు అవుతుంది ఏ సమయంలోనైనా పోలీసులు వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తారు అని కంగారు పెడ్తారు. అంతే అప్పుడే మరొకరి నుంచి కాల్​ వస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి అసలు ఆట అమలు చేస్తారు. ముందు జరిగిందంతా ట్రయల్​. ఇప్పుడు అసలు కథ మొదలవుతుంది.

మీకు సంబంధించి ఫలానా పార్సిల్ వచ్చింది. అది ఇది అంటూ భయపెట్టేస్తారు. మీరు ఎవ్వరికి కాల్ చెయ్యొద్దు, ఎటూ వెళ్లకూడదు అంటూ డిజిటల్​ అరెస్ట్​కు గురి చేస్తారు. అప్పుడు బాధితులు అది మాది కాదు తప్పుడు కేసు దీన్నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి అని అడిగేసరిగి కేసు కాకుండా ఉండేందుకు ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి. అందుకు కొంత నగదు చెల్లించాలి అంటారు. అలా డిజిటల్​ అరెస్ట్​కు గురి చేసి, వారి దగ్గర ఉన్న డబ్బంతా దోచుకుంటారు. ఇలాంటి కాల్స్​ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉంటాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకవేళ డబ్బులు మోసపోయినట్లు గ్రహిస్తే సైబర్​ అఫీషియల్​ వెబ్​సైట్​లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.

ఆ నంబర్​ నుంచి కాల్​ వస్తే పక్కా వారే : ఇలా మీ సెల్‌ఫోన్‌కు భారత్‌ నంబర్‌తోనే అంతర్జాతీయ కాల్స్‌ వస్తుంటే అవి ముమ్మాటికీ సైబర్‌ నేరస్థుల పనేనని డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ టెలీ కమ్యూనికేషన్స్‌ (డీవోటీ) స్పష్టం చేస్తోంది. అలాంటప్పుడు వెంటనే ‘రిక్విన్‌ (రిపోర్ట్‌ ఇన్‌కమింగ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ కాల్‌ విత్‌ ఇండియన్‌ నంబర్‌)’కు కంప్లయింట్​ చేయాలి.

  • గోల్డెన్‌ ట్రయాంగిల్‌ నుంచి వచ్చే ఫోన్‌కాల్‌ సెల్‌ఫోన్‌ స్క్రీన్‌పై ‘అన్‌నోన్‌ నంబర్‌’ అని వస్తుంది.
  • +91తో ప్రారంభమై అదనంగా పదంకెల నంబర్‌ ఉంటుంది.
  • www.sancharsaathi.gov.in వెబ్‌సైట్‌లోకి లాగిన్‌ అయి ‘సిటిజెన్‌ సెంట్రిక్‌ సర్వీసెస్‌’లోని ‘రిక్విన్‌’ ఆప్షన్‌ను ఎంచుకొని వివరాలు నమోదు చేయాలి.
  • 1963/1800110420 నంబర్లకు కాల్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. వచ్చిన ఫిర్యాదులపై విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకుంటామని డీవోటీ స్పష్టం చేస్తోంది.

