ETV Bharat / state

విద్యాశాఖలో ఆ జీఓ రద్దు - వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి అమలు

Repeal of GO 117 in School Education in AP : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పాఠశాల విద్యలో అల్లకల్లోలం సృష్టించిన జీఓ-117ను వచ్చే విద్యా సంవత్సరం (2025-26) నుంచి రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తరగతుల విలీనం, ఉపాధ్యాయుల సర్దుబాటు, టీచర్లకు వారానికి 42 పీరియడ్ల బోధన, ప్రాథమిక స్థాయిలో 20 మందికి ఒక టీచర్‌ లాంటి వాటిని అమలు చేసేందుకు తీసుకొచ్చిన జీఓ-117తో పాఠశాల విద్య సర్వనాశనమైంది.

గత ఎన్నికల సమయంలో జీఓ-117ను రద్దు చేస్తామని ఎన్డీయే కూటమి హామీ ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి దీన్ని రద్దు చేసి, ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో తెలుసుకునేందుకు ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులతో డైరెక్టర్‌ విజయరామరాజు ప్రత్యేకంగా చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా జగన్​ ప్రభుత్వ హయాంలో విలీనం చేసిన 3, 4, 5 తరగతులను వెనక్కి తీసుకుంటే విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులకు కలిగే ఇబ్బందులు నుంచి చర్చించారు. ఈ క్రమంలోనే తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చే అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు.

'నాకు ఉర్దూ రాదు విద్యార్థులకు తెలుగురాదు' - అధికారులకు ఉపాధ్యాయుడి మొర - Errors in Teacher transfers

ప్రతి మేజర్‌ పంచాయతీలోనూ ఒక మోడల్‌ ప్రాథమిక పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నట్లు డైరెక్టర్‌ విజయరామరాజు వెల్లడించారు. యాప్‌లను వీలైనంత వరకు సరళీకరించి విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తామని పేర్కొన్నారు. వచ్చే నెల 11న రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులకు అవార్డుల దినోత్సవం, 14వ తేదీన ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల మెగా సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సమావేశానికి సీఎం చంద్రబాబు సహా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులు తదితరులు హాజరవుతారని విజయరామరాజు వెల్లడించారు.