దివిసీమ ప్రజల దశాబ్దాల కల సాకారం - ఆ రైల్వే లైన్​ సర్వేకు ఆదేశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Repalle to Bapatla Railway Line Survey Orders were Issued with Approval : కృష్ణా జిల్లాలో కీలకమైన రేపల్లె-బాపట్ల కొత్త రైల్వేలైన్‌కు తొలి అడుగుపడింది. 45.81 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ నూతన లైన్‌కు సంబంధించి ఫైనల్‌ లొకేషన్‌ సర్వే చేపట్టేందుకు రైల్వే బోర్డు ఆమోదముద్ర వేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే మచిలీపట్నం-రేపల్లె మధ్య చేపట్టబోయే 45.30 కిలోమీటర్ల పొడవైన కొత్త రైల్వేలైను పనులకు సంబంధించి ఎఫ్​ఎల్​ఎస్​ (FLS) చేపట్టేందుకు ఆగస్టులో రైల్వే బోర్డు ఆదేశాలిచ్చింది.

ప్రస్తుతం దానికి అనుసంధానంగా రేపల్లె నుంచి బాపట్లకు కొత్త లైన్‌ వేసేందుకు తొలి అడుగుపడినట్లయింది. దీంతో దివిసీమ ప్రజల దశాబ్దాల కల సాకారం కాబోతోంది. విజయవాడతో సంబంధం లేకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా మచిలీపట్నం-రేపల్లె-బాపట్ల లైన్‌ మారబోతుంది. తీరప్రాంతంతో అత్యంత ముఖ్యమైన కోస్టల్‌ లైన్‌గా భవిష్యత్తులో ఇది ఉపయోగపడనుంది. మచిలీపట్నం పోర్టుకు సరకు రవాణాలో కీలక మార్గం కాబోతుంది.