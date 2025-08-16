Prisoner Escapes Proddatur Sub Jail : ఆ దొంగకు చోరీలు చేయడం వెన్నతో పెట్టిన విద్య. తాళం వేసిన ఇళ్లు కనిపిస్తే చాలు దోచేస్తాడు. అలా దోచిన బంగారం, డబ్బుతో జల్సాలు చేస్తాడు. ఒకవేళ పోలీసులకు చిక్కితే జైలుకెళ్లడం, విడుదల అనంతరం మళ్లీ దొంగతనాలకు పాల్పడుతాడు. అలా పదుల సంఖ్యలో చోరీలకు పాల్పడ్డాడు. అంతటి కరుడుగట్టిన నిందితుడిని ఇటీవల పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. కానీ జైలు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం కారణంగా అతడు గోడదూకి సబ్జైలు నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ ఘటన వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో కలకలం రేపింది. అతణ్ని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.
వైఎస్సార్ కడప జిల్లా దువ్వూరు మండల జిల్లేల గ్రామానికి చెందిన మహమ్మద్ రఫీ ఈ నెల 7న రాజుపాళెం మండలం టంగుటూరు గ్రామంలో వెంకటసుబ్బయ్య అనే వ్యక్తి ఇంట్లో చోరీకి యత్నించాడు. అదే సమయంలో యజమాని ఇంటికి రాగా తప్పించుకునే క్రమంలో అతను వెంకటసుబ్బయ్యపై రాడ్డుతో దాడి చేశాడు. దీంతో అతనికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఇది గమనించిన స్థానికులు రఫీని పట్టుకుని రాజుపాళెం పోలీసులకు అప్పగించారు.
ఈ మేరకు పోలీసులు రఫీపై చోరీ, హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నెల 13న అతడిని అరెస్ట్ చేసినట్లు చూపిన పోలీసులు నిందితుడి వద్ద నుంచి 50 గ్రాముల బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అదేరోజు రాత్రి రిమాండ్ నిమిత్తం ప్రొద్దుటూరు సబ్జైలుకు తరలించారు. ఆ జైలులో ఐదుగురు రిమాండ్ ఖైదీలు ఉన్నారు. ఇవాళ ఉదయం కాలకృత్యాల కోసం వారిని గదిలో నుంచి జైలు ప్రాంగణంలోకి వదిలారు.
Proddatur Sub Jail Prisoner Issue : రిమాండ్ ఖైదీల వద్ద జైలు సిబ్బంది లేకపోవడంతో ఇదే అదునుగా భావించిన మహమ్మద్ రఫీ ఈరోజు ఉదయం 7:30 గంటల సమయంలో జైలు గోడ దూకి ట్రాఫిక్ పోలీస్స్టేషన్ వైపు నుంచి పరారయ్యాడు. రఫీ కనిపించకపోవడంతో సిబ్బంది జైలు అంతా వెతినా అతని ఆచూకీ తెలియలేదు. దీంతో జరిగిన విషయాన్ని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. జైళ్ల శాఖ డీఐజీ రవికిరణ్ ప్రొద్దుటూరుకు చేరుకుని సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంపై తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ విచారణకు ఆదేశించారు.
ఈ మేరకు కడప జైలర్ అమర్ బాషా జైలు సిబ్బందిని విచారించారు. ఈ క్రమంలో రిమాండ్ ఖైదీ తప్పించుకోవడంలో సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం బయటపడటంతో నివేదికను ఉన్నతాధికారులకు పంపారు. మరోవైపు రఫీ పారిపోయినట్లు సిబ్బంది ఫిర్యాదు చేయడంతో మూడో పట్టణ పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. కాగా నిందితుడు 2021లోనూ జమ్మలమడుగు జైలు నుంచి కూడా తప్పించుకున్నాడు.
జైలు సిబ్బందిపై వేటు పడే అవకాశం : ప్రొద్దుటూరు సబ్ జైలు సూపరిండెంట్ రెండు నెలల కిత్రం బదిలీ అయ్యారు. అప్పటి నుంచి ఆ సీటు ఖాళీగా ఉంది. దీంతో హెడ్ కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాసరావు ఇంఛార్జ్ అధికారిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. రఫీ పారిపోయిన సమయంలో శ్రీనివాసరావుతో పాటు మరో ఇద్దరు సిబ్బంది విధుల్లో ఉన్నారు. వారి నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుండటంతో ఉన్నతాధికారులు చర్యలకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు . వారిపై అతి త్వరలోనే వేటు పడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
మహమ్మద్ రఫీ కరుడుకట్టిన దొంగ. తాళం వేసిన ఇళ్లలో పగటి పూట దొంగతనాలు చేయడమే అతని లక్ష్యం. వైఎస్సార్ కడప, అనంతపురం, కర్నూలు జిల్లాలతో పాటు తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో అతడు చోరీలకు పాల్పడ్డాడు. నిందితుడిపై ఇప్పటి వరకూ మొత్తం 36 కేసులు నమోదయ్యాయి. అలాంటి అంతరాష్ట్ర దొంగ విషయంలో జైలు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వహించడం పలు విమర్శలకు తావిస్తోంది.
నాడు ప్రియుడితో భర్తను కడతేర్చి - నేడు ఉరివేసుకొని
నకిలీ బెయిల్ పత్రాలతో మస్కా- చంచల్గూడ జైలు నుంచి ఖైదీ ఎస్కేప్