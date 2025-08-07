Vehicle Scrapping Policy And Pollution In AP: రహదారి భద్రత ప్రమాణాల్లో వాహన సామర్థ్యం కీలకమైనది. కాలం చెల్లిన వాహనాలు ఆ నిబంధనలకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయి. పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేయడంతో పాటు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి. వాటిలో ఎక్కువగా బైకులు, కార్లు, ఆటో రిక్షాలు, బస్సులు, ఇతర వాహనాలు ఉన్నాయి. సామర్థ్యం సరిగా లేకుంటే ప్రమాదాలు తప్పవు. వీటిని పునరుద్ధరించుకోవడం లేదా తుక్కుగా మార్చుకోవాలని అంటున్నారు. కొత్త వాహనాలపై రాయితీని పొందాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఈ అంశాలపై ప్రజలను చైతన్యపర్చేందుకు రవాణా శాఖ ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తుంది.
తూర్పు గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని రకాలు కలిపి సుమారు 5.04 లక్షల వాహనాలు ఉన్నాయి. వాటిలో గడువు పూర్తయిన వాహనాలు 1.73 లక్షలు ఉన్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ట్రాన్స్పోర్టు వాహనాలు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత 8 సంవత్సరాల పాటు ప్రతి రెండేళ్లకోసారి సామర్థ్యం పరీక్షలు చేయించాలి. అనంతరం సంవత్సరానికి ఒకసారి తనిఖీ చేసి ఫిట్నెస్ పత్రాలు (ఎఫ్సీ) తీసుకున్న తర్వాతే రోడ్డుపైకి తీసుకురావాలి. వీటి కోసం రాజానగరంలో ఏటీఎస్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
పాత వాటికి మోక్షం ఇలా: రిజిస్టర్డ్ వెహికల్ స్క్రాపింగ్ ఫెసిలిటీ (ఆర్వీఎస్ఎఫ్) విధానం ద్వారా కాలం చెల్లిన వాహనాలకు మోక్షం కలగనుంది. వాహనాలను తుక్కు కింద మార్చి, కొత్తది కొనుగోలు చేసుకోవాలనుకునే వారు రవాణా శాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లి పేరు నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆర్వీఎస్ఎఫ్ సౌకర్యం ఉన్న మీసేవా కేంద్రం ద్వారా తుక్కు కేంద్రానికి అప్పగించాలి. ఆ తర్వాత పత్రం తీసుకోవాలి. కొత్త వాహనం కొనేటప్పుడు జీఎస్టీ, లైఫ్ ట్యాక్సు అంశాల్లో రాయితీని పొందేందుకు అర్హత కూడా వస్తుంది.
విద్యాసంస్థల బస్సులు మినహా: 15 సంవత్సరాల పాటు తిరిగిన విద్యాసంస్థల వాహనాలకు ఆన్లైన్ ద్వారా ఆర్సీ రద్దవుతుంది. వీటికి సామర్థ్యం ఉంటే ప్రైవేటు వాహనాలు, టూరిస్టు వాహనాలుగా తిప్పుకునే వీలుంది. కానీ ప్రభుత్వ వాహనాలకు మాత్రం తిరిగి సామర్థ్య పత్రం పొందే అవకాశం లేదు.
సద్వినియోగం చేసుకోవాలి: జిల్లాలో 15 సంవత్సరాలు పైబడిన వాటిలో కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వీటి సామర్థ్యం బాగుంటే మరో 5 ఏళ్ల పాటు కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. ఆర్వీఎస్ఎఫ్ విధానంపై వాహనదారులకు చైతన్యం అవసరం. వాహన, బీమా పత్రాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. స్వచ్ఛందంగా ఈ ప్రక్రియ చేపడితే అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరమని ఆర్. సురేష్, జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారి తెలియజేశారు.
జిల్లాలో 15 ఏళ్లు దాటినవి:
|వాహనాలు
|సంఖ్య
|ఆటో రిక్షాలు
|20,709
|విద్యా సంస్థల బస్సులు
|1,514
|గూడ్సు క్యారేజిలు
|6,161
|మ్యాక్సీ క్యాబ్
|2,413
|మోటారు కార్లు
|30,726
|ద్విచక్ర వాహనాలు
|1,01,478
|ప్రైవేటు సర్వీసు వాహనాలు
|680
|ట్రైలర్ కమర్షియల్, అగ్రికల్చర్
|6,676
|ట్రాక్టర్లు
|2,857
పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు: పాత వాహనాలను తుక్కు కింద మార్చేటప్పుడు వాటిలోని ఉక్కు, అల్యూమినియం భాగాలను సులభంగా తిరిగి ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఇనుము, అల్యూమినియం కోసం గనుల మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. తద్వారా పర్యావరణానికి హాని తప్పుతుంది. గనుల తవ్వకాలు వల్ల వాయు, నీటి కాలుష్యాలకు కారణమవుతున్నాయి. ఆధునిక కార్లలో మూడింట ఒక వంతు ప్లాస్టిక్ విడిభాగాలే ఉంటాయి. కార్లను తుక్కుగా మార్చేటప్పుడు ప్లాస్టిక్ భాగాలను వేరు చేసి తిరిగి వినియోగించవచ్చు. లేదంటే ఆ ప్లాస్టిక్ నదులు, సముద్రాల్లో కలిసిపోయి తీవ్ర కాలుష్యానికి దారి తీస్తుంది.
'పాత వాహనాలను తుక్కుగా మారిస్తే మరిన్ని ప్రోత్సాహకాలు'
జులై 1 నుంచి పాత వాహనాలకు నో పెట్రోల్, డీజిల్- దిల్లీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం